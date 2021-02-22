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22.02.2021 - 01:47 |

Bademcik Ameliyatı (Tonsillektomi) Neden Ve Nasıl Yapılır? Ne Zaman Yapılmalıdır?

Bademcikler, boğaz arka kısmında bulunan iki küçük bezeye verilen isimdir. Bademcik, enfeksiyon ile mücadele etmek için gerekli olan beyaz kan hücrelerini içinde barındırır. Ama bademcikler bazen enfeksiyon kapabilir. Tonsillit, bademciklerin şişmesine ve boğaz ağrısı meydana getirmesine neden olan enfeksiyonun adıdır. Bademcik ameliyatı neden yapılır? Nasıl yapılır? Merak edilen tüm detayları derledik.

Bademcik Ameliyatı (Tonsillektomi) Neden Ve Nasıl Yapılır? Ne Zaman Yapılmalıdır?
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Bademcik ameliyatı, çocuklara daha çok yapılsa da gerekli görülen durumlarda yetişkinlere de yapılıyor. Sadece bir tonsillit vakası, bademcik ameliyatı yapılması için yeterli değildir. Bademcik iltihabı veya strep boğaz hastaları için de genel ya da lokal anestezi ile yapılabilir. 

 Bademcik Ameliyatı Ne Zaman Yapılmalıdır?

 Bademcik ameliyatı, koruyucu durumların olması nedeni ile 4 yaş altındaki çocuklar için özel durumlar haricinde yapılmıyor. 4 yaş altındaki çocuklarda ancak çocuk bir yıl içinde 7 defa ateşli bademcik sendromu geçirmişse ve bademcikler, uykuda nefes alma yolunu tıkayacak büyüklüğe ulaşmışsa bademciği alınır. 

 Ameliyat Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 Ameliyat sonrasında hasta, hastanede yaklaşık 5 saat kalır. Sabah yapılan operasyon eğer başarılı geçmiş ise, hasta akşam üstü taburcu edilir. Hasta, ameliyattan bir gün sonra normal hayatına dönebilir. Operasyondan 2 saat sonra beslenmeye başlayabilirler. Hastaya başta yumuşak gıdalar verilmelidir. Püre, ılık çorba, meyve suyu, meyve püresi, sebze yemekler, dondurma ve muhallebi gibi yiyecekler verilmesi önerilir. Ameliyattan hemen sonra çok soğuk ya da çok sıcak yiyecek ya da içecekler tüketmemeye özen göstermek gerekir.

 Ameliyat Sonrası Kanama Olur mu?

 Ameliyat sonrasında özellikle de termal welding yöntemi ile yapılan ameliyatlarda kanama oluşma riski yok denecek kadar azdır. Bademciklerin alınması, vücutta savunma mekanizmasını sanıldığının aksine azaltmaz. Üst solunum yollarında lokal savunma görevi üstlenen lenfoid organ da savunma sistemini güçlü tutmaya yardımcı olur. Ameliyat sonrasında hasta, çok kısa bir zaman içinde eski yaşamına geri dönebilir. Aynı zamanda hasta, bademcik nedeni ile yaşadığı tüm sıkıntı ve sorunlarından kurtulur. 

 Bademcik Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Uykuda nefes almayı zorlaştıran ve tıkayıcı bir boyuta gelen bademcik, horlama, halsizlik, uyku apnesi, ağız kokusu, büyüme geriliği, okulda başarısızlık gibi pek çok soruna neden olur. 2 yıl takip edilen ve 5 defa bademcik enfeksiyonu geçiren çocuklar için tedavi olarak bademciklerin alınması gerekir. Bademcik ameliyatı şu durumlarda alınması gerekir;

Özellikle çocuklarda bademcik iltihabının çok sık tekrarlaması

Bademcik apsesi oluşması

Kötü huylu bademcik tümörü şüphesi

Uykuda solunumun durması

Kalp romatizması

Çene yapısını bozan geniz eti ve bademcik büyümesi

Ağız ve nefes kokusu yapan lenf bezlerinin şişmesine neden olan bademcik iltihabı

Çocuklarda solunum bozukluğu ve horlama

Bademcik Ameliyatı Yapılamaması Durumunda Neler Olabilir?

Yüksek tansiyon, kalp ritmi bozuklukları

Uykuda ani ölüm

Uykuda nefes kesilmesine bağlı olarak kalp ve karaciğer yetmezliği oluşması

Kronik orta kulak iltihabı ve sinüzitler

Devamlı ağız solunumu yapılmasına bağlı olarak gelişen çene ve yüz kemikliği bozuklukları

Büyüme ve gelişme geriliği

Çene kapama sorunları ve dişlerde çarpıklıklar

İlerde kalp yetmezliğine neden olabilecek kalp spazmı oluşması ve kalp kapakçığı iltihabı

İlerde böbrek yetmezliğine neden olabilecek böbrek iltihabı

Vücutta halsizlik ve yorgunluk hissetme



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