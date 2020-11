Bademin Faydaları Nelerdir? Badem Çağlası Ve Badem Sütü Neye İyi Gelir?

Badem Türkiye ile beraber Ortadoğu ülkelerinde yaygın yetiştirilen besin kaynaklarından biridir. Hem acı hem de tatlı badem olarak iki farklı çeşide sahip olan bu bitki, amaca göre değişik yerlerde kullanılır. Acı badem yağ üzerinden yemeklere lezzet katmak amaçlı değerlendirilir. Tatlı badem ise çiğ tüketilen besin kaynakları arasında yer alır. Ancak nasıl kullanılırsa kullanılsın ortak olarak insan sağlığına önemli faydalar sunmaktadır.



Bademin Faydaları Nelerdir?



Badem her insanın kendi sağlığına bağlı olarak pek çok fayda sunuyor. Hem organlar açısından hem de kemikler ya da psikolojik olarak da önemli faydalar sağladığını dile getirmek mümkün.



- Beyin sağlığı için badem önemli faydalar sunar.

- Kolesterol sağlığını korur ve dengeler.

- Önemli oranda kalsiyum içermesi ile beraber kemik sağlığını korur.

- Kalp sağlığını koruma noktasında oldukça önemli bir besindir.

- Önemli miktarda antioksidan etkisi yaratır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Özellikle badem yağı cilt bakımı için kullanılır.

- Kan basıncını düzenler ve kalp sağlığını korur.

- Gün içerisinde ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlar.

- Badem diyabete karşı koruma sunar.

- Metabolizmayı hızlandırır ve sağlıklı şekilde kilo verme imkanı tanır.

- Yüksek lif oranı ile beraber kabızlığı önlemek konusunda etkilidir.

- Depresyon ve stres gibi sorunların önüne geçer.



Farklı yöntemler üzerinden kullanmak suretiyle badem, gün içerisinde güvenli şekilde ve periyodik olarak değerlendirilebilir.



Bademin Çağlası Neye İyi Gelir?



Özellikle pek çok vitamin ve mineral kaynağı olarak badem çağlası ciddi faydalar sunuyor. En önemli özelliklerinden biri antioksidan etkisi sayesinde cilde güzellik getirmesidir. Özellikle ciltteki kırışıklıkları, sarkmaları ve cilt lekelerini önler. Her gün bir avuç tüketmek suretiyle bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendirmek mümkündür. Ayrıca kalp ve damar sağlığını ciddi anlamda korurken, kötü kolesterol düşürme noktasında da etkin bir rol üstlenir. Tabii bütün bu yararlarına rağmen, çabuk bozulan bir yemiş türü olduğu için mutlaka fazla bekletmeden tüketilmelidir. Bu yüzden buzlukta veya karanlık ortamlarda saklanması önerilir.



Bademin Sütü Neye İyi Gelir?



Badem kendisi ve çağla olarak tüketilmesiyle beraber, aynı zamanda sütünden de faydalanılan bir yemiş türüdür. Daha çok dövülmüş badem üzerinden üretilen badem sütü, kolesterol ve laktoz içermeyen bir yapıya sahiptir. Şifa deposu olarak da bilinen badem sütü özellikle koroner kalp hastalığı riskini önemli oranda düşürür. Aynı zamanda kötü huylu kolesterolü düşürmede yardımcı olur. Tok tutar ve böylece dengeli şekilde kilo verme imkanı tanır. Önemli oranda C vitamini barındırdığı için güneşin ultraviyole ışınlarına karşı cildi korur. Saç dökülmelerine karşı savunma sağlar ve ayrıca saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesine olanak tanır. Aynı zamanda göz sağlığına da iyi gelen bir yemiş türü olarak öne çıkıyor.



Bademin Zararları Var mı?



Eğer badem çok fazla tüketilir ise o zaman kabızlık ya da şişkinlik gibi bazı problemler yaratabilir. Bunun nedeni ise yüksek oranda lif barındırmasıdır. Eğer kişinin midesi çok fazla lif tüketmeye meyilli değil ise, o vakit birtakım mide rahatsızlıkları yaşamak mümkün. Özellikle bir kuruyemiş olarak sindirimi zor olduğu için midede bazı sorunlar yaratabilir.