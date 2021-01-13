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13.01.2021 - 12:16 |

Bağırsak düğümlenmesi belirtileri nelerdir? Bağırsak neden düğümlenir?

Hastalıklar konusunda ne kadar çok bilgi sahibi olunur ise o kadar erken önlem alınabilir. Özellikle bağırsak rahatsızlıklarında erken tanı çok önemlidir. Bağırsak düğümlemesi belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Bağırsak düğümlenmesi belirtileri nelerdir? Bağırsak neden düğümlenir?
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Bağırsak düğümlenmesi çoğu zaman bağırsakların kendi etrafında dönmesi sonucunda oluşur. Aniden gelişen bağırsak düğümlemelerinin en önemli belirtisi karın ağrısı ve hassasiyettir. 

Bağırsak düğümlenmesi belirtileri nelerdir?

Bağırsağın kendi etrafında dönmesi ile oluşan bağırsak düğümlenmesinin pek çok farklı belirtisi bulunmaktadır. Öncelikle bağırsak düğümlenmesi nedeniyle karın ağrısı ve hassasiyet yaşanır. Aşırı kusmanın ortaya çıkması ile mide bulantısı da yaşanır. Karın şişliği, kanlı dışkı, kabızlık ve şok etkisi yaşandığı takdirde bu mutlaka bağırsak düğümlenmesi belirtileri arasında yer almaktadır. 

Bağırsak neden düğümlenir?

Bağırsak düğümlenmesinin bir diğer adı da invajinasyon olarak bilinmektedir. İnce ve kalın bağırsakların bir kısmı kendi etrafında düğümlenir. Bunun sonucunda bağırsak düğümlenmesi hastalığı meydana gelir. Kişilerin sağlıksız ve düzensiz beslenme alışkanlıkları nedeni ile bağırsak düğümlenmesi meydana gelir. Bağırsak düğümlenmesi bebek ve çocuklarda sıklıkla görülmektedir. Bu hastalık yetişkinlerde daha az görülür. Bağırsak düğümlenmesi sonucu dışkı ve gıda geçişi de engellenir. Bu nedenle tıkanan kısım ise zaman içinde ölür. O nedenle bağırsak düğümlenmesi konusunda acil bir tıbbi müdahalede bulunulması gerekir. 

Bağırsak düğümlenmelerinin nedenleri

Bağırsak düğümlenmesinin altında yatan neden genellikle sağlıksız beslenme tarzı olarak bilinir. Aşırı yemek yiyen kişilerin bağırsaklarında bir baskı meydana gelir. İhtiyacından fazla yemek yiyen kişiler de bağırsakta bu tıkanıklıklar meydana gelir. Bağırsakların hızlı çalışması için kullanılan müshil ve lifli gıdalar da bu hastalığa neden olabilir. Bağırsakların hızlı çalışmasına neden olan gıdalar bağırsakların da zaman içinde tıkanmasına sebep olur. 

Bağırsak düğümlenmesinin belirtileri nelerdir?

Bağırsak düğümlenmelerinin bazı belirtileri bulunmaktadır. Özellikle bebeklerde bağırsak düğümlenmesi meydana geldiği takdirde bebekler kendini ifade edemezler. Bunun için anne ve babaların oldukça dikkatli davranmaları gerekir. Özellikle bebeklerin çok fazla ağlamaları bebeklerin sindirim sorunları ve bağırsak düğümlenmesi ile ilgili ipucu verebilir.

Bağırsak düğümlenmesi yaşayan bebekler dizlerini karınlarına doğru çekerek ağlarlar. Bebeklerde yüksek ateş de görülür. Çok geç kalmadan bir doktora gitmeleri gerekir. Yetişkinlerde bağırsak düğümlenmesinin nedenleri arasında yüksek ateş, bulantı, kusma, karın ağrısı ve kanlı dışkı görülür. 

Bağırsak düğümlenmesine karşı hangi önlemler alınmalıdır?

Bağırsak düğümlenmesi olmaması için sağlıklı beslenmek gerekir. Özellikle vitamin ve mineral zengini besinler tüketilmektedir. Düzenli egzersizler de bağırsak düğümlenmelerinin en önemli etkenleri arasında yer alır.

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