Bağırsak Düğümlenmesi Nedir? Bağırsak Düğümlenmesi Neden Olur?

Bağırsak düğümlenmesi, bağırsakta meydana gelen ciddi bir rahatsızlıktır. Bağırsak düğümlenmesinde hastalığın ilerlemesi gibi durumlarda farklı tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.



Bağırsak Düğümlenmesi Nedir?



Bağırsak düğümlenmesi, bağırsakta meydana gelen tıkanıklıklara bağlı olarak sindirim sisteminde çeşitli aksamaların yaşanmasına neden olan bir hastalıktır. Ayrıca bağırsak düğümlenmesi hastalığının farklı tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Tıp dilinde invajinasyon olarak bilinen bağırsak düğümlenmesi kalın ve ince bağırsakların düğümlenmesi ile meydana gelir.



Bağırsak düğümlenmesinin meydana gelmemesi için beslenme alışkanlıklarına çok dikkat edilmesi gerekir. Bunun yanı sıra bağırsak düğümlenmesi oluştuğunda tıbbi müdahale ile geçirilebilir. Vücuttaki bir bağırsak parçasının sonra gelen bağırsak içine girdiği durumlarda tıkanıklık oluşur. Bu tıkanıklığa bağırsak düğümlenmesi denilir. Bağırsak düğümlenmesi de ciddi bir sağlık sorunudur.



Bağırsak Düğümlenmesi Neden Olur?



Bağırsak düğümlenmesi ciddi bir sağlık sorundur. Özellikle bağırsak düğümlenmesi hastalığının temel nedeni yeme içme bozukluğu olarak bilinir. Aşırı yemek yeme sonucunda bağırsak düğümlenmesi meydana gelebilir. Vücudun ihtiyacından fazla yemek yenmesi sonucu bağırsaklara aşırı yük biner. Böylelikle bağırsak düğümlenmesi yaşanır. Bağırsakların hızlı çalışması için lifli ve müshil tüketilmesi de bağırsak düğümlenmesine neden olur. Bağırsakların hızlı çalışmasını sağlayan gıdalar zamanla bağırsakları tıkamaktadır.



Bağırsak Düğümlenmesi Belirtileri Nelerdir?



Bağırsak düğümlenmesi genel olarak çocuklarda görülür. Özellikle 0- 3 yaş arası bebeklerde bağırsak düğümlenmesi görüldüğü takdirde bebekler acı çektiklerini sözlü olarak ifade edemedikleri için anormal tepkiler verirler. Özellikle nadiren yüksek ateş görülmesinin yanı sıra karın ağrısı çeken bebek dizlerini karnına doğru çeker.



Bebeğin çok fazla ağlaması durumunda bağırsak ve ya sindirim sistemi ile ilgili bir sorun olabilir. Bu belirtiler de mutlaka dikkate alınmalıdır. Yetişkin kişilerde genel olarak nadiren yüksek ateş olur. Bulantı ve kusmayı karın ağrısı da sürdürür. Özellikle yetişkin kişilerde bağırsaklarda hareketlilik oluşur ve yüksek sesler ortaya çıkar. Bu kişilerde yemek sonrası karın şişkinliği yaşanır. Bağırsak düğümlenmesi yaşayan kişilerde çoğu durumda kanlı dışkı görülür. Bu belirtiler mutlaka dikkate alınarak önlem alınmalıdır.



Bağırsak Düğümlenmesine Karşı Alınması Gereken Önlemler



Bağırsak düğümlenmesi belirtileri ortaya çıktığında mutlaka uzman bir hekime başvurulması gerekir. Bağırsak düğümlenmesi mutlaka tıbbi müdahale gerektirir. Hastalığın durumuna göre tedavi yöntemleri de belirlenir.



Bağırsak düğümlenmesinin önlenmesi için sağlıklı beslenmek gerekir. Bu amaçla vitamin, mineral zengini, yüksek lif içeren gıdaları tüketmek gerekir. Vücudun günlük ihtiyacının karşılanması gibi durumlarda kabızlık ve şişkinlik sorunları yaşanır. Su tüketimi arttıkça bağırsak düğümlenmesine karşı bağırsakların güçlenmesi sağlanır. Vücudu hastalıklara karşı korumak ve bağırsak sağlığını korumak için düzenli olarak egzersiz yapılması gerekir. Egzersiz bağırsak hareketlerini arttırır.

