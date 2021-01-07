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07.01.2021 - 17:28 |

Bağırsak Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir? Bağırsak İltihabı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Halk arasında ishal olarak bilinen bağırsak enfeksiyonu, yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıklardan birisidir. Hemen her insanın yaşamı boyunca bir kez yaşadığı bu rahatsızlık, kimilerinde sıklıkla tekrar edebilen probleme dönüşebiliyor. İşte bu nedenle, kolay atlatılması için mutlaka bilgi sahibi olunması gerekir. Bağırsak enfeksiyonu belirtileri neler, tedavi edilebilir mi sorularının yanıtlarını derledik.

Bağırsak Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir? Bağırsak İltihabı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Bağırsak enfeksiyonu, özellikle ishal sorununa yol açtığından bu şekilde tanınıyor. Genellikle ishal, kusma ve karın ağrısına yol açabiliyor. Enfeksiyonun ciddi boyutlara ulaşmadan önce mutlaka önlenmesi gerekiyor.

Bağırsak Enfeksiyonu Nedir?

Tıp dilinde 'Gastroenterit' olarak tanımlanan bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı, virüs, bakteri ve mikropların neden olduğu rahatsızlıktır. Besinlerden dolayı zehirlenme enfeksiyonun diğer nedeni olarak gösterilir.

Bağırsaklarda flora değişimiyle, sindirim bölgesinde sorunlar ortaya çıkar. Bu durum, başta ishal, ardından kusma ve karın ağrılarına neden olur. Yaşanan süreç bağırsak enfeksiyonu olarak tanımlanır. Ortaya çıkması durumunda, mutlaka uzmanlara başvurulması gerekir.

Bağırsak Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Bağırsak enfeksiyonu, dünya çağında en yaygın rahatsızlıklardan birisidir. Belirtileri, hemen tüm hastalarda aynı şekilde görülür. Belirtileri ortaya çıkar çıkmaz uzman doktora başvurmak gereklidir.

Aniden gelişen sulu olarak tabir edilen ishal, unun yanında kusma ve mide bulantısıyla kendini belli eder.

Karında ağrılar ve kramplar görülür.

Baş ağrısı ve beraberinde ateş yüksekliği.

Sıvı kaybına bağlı, ağızda kuruma, halsizlik ve yorgunluk problemleri görülür.

Aşırı şekilde susama, midede ağrılar yaşanması, bacaklarda ağrılar oluşması ve tansiyon düşmesi, diğer belirtileri arasında yerini alır.

Bu belirtilerin en az üçü hemen tüm hastalarda görülür. Belirtiler görüldükten sonra 1 hafta süreyle devam etmesi halinde, ciddi sorunlara neden olabilir.

Bağırsak İltihabı Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bağırsak iltihabı, dünya çapında sıklıkla görülen rahatsızlıktır. Tedavisi, ciddi vakalar olmadığı sürece bol sıvı alımı, istirahat yapılması, uygun gıdaların tüketimi şeklinde ilerletilir. Devam eden ve ciddi sorunlara yol açabilecek bağırsak iltihaplarında ilaç tedavisi önerilir. Genel olarak bağırsak iltihaplanması durumunda yaşam standartları açısından dikkat edilmelidir.

Kişi gün içerisinde en az 2,5 litre su tüketmelidir. Yaz aylarında bu miktar 3,5-4 litre olarak önerilir. Çocuklarda da 2 litre, yaz aylarında 3,5 litre olarak önerilir.

Yağlı, hazır gıdalardan uzak durulmalıdır.

Mümkün olduğunda sıvı ve doğal yemekler tüketilmeli, bolca istirahat edilmelidir.

Kişinin kullandığı tuvalet mümkünse başkaları tarafından kullanılmamalıdır.

Bağırsak Enfeksiyonu Neden Oluşur?

Bağırsak enfeksiyonunun oluşumu sadece bir nedene bağlı olarak oluşmaz. Birbirinden farklı pek çok sebep bağırsak enfeksiyonu oluşumunun nedenleri arasındadır. Genellikle vücuda giren yabancı mikrop, virüs ve bakteriler enfeksiyona yol açar.

Bilinçsiz gıda tüketimi ve benzeri sorunlar bağırsak enfeksiyon oluşumunun diğer nedenleridir. Bağırsak enfeksiyonu sorunu bilinçsiz yaşam şekli, kapalı gıdaların tüketilmesi ve kirli su tüketimiyle ortaya çıkabilir. Tüm bunlara dikkat edilerek oluşumu engellenebilir.

Bağırsak Enfeksiyonu Teşhisi Nasıl Konulur?

Bağırsak enfeksiyonu teşhisi, detaylı şekilde hasta öyküsü alınıp, testler yapıldıktan sonra konulabilir. Kişinin son 24 saat içinde ne kadar dışkıladığı, kronik rahatsızlıkları mutlaka uzman doktorlara bildirilmelidir. Hastadan dışkı örneği alındıktan sonra çeşitli testler yapılır ve sonuç olarak teşhis konulur. Bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı teşhisinden sonra tedaviye başlanabilir.

Bağırsak Enfeksiyonu Çeşitleri Nelerdir?

Bağırsak enfeksiyonlarının çeşitleri, hastalığından hangi nedenden dolayı ortaya çıktığına bağlı farklılık gösterir. 3 ayrı grup altında değerlendirilir. Viral, bakteriyel ve paraziter enfeksiyon olmak üzere üç farklı kısımdan oluşur. İsimlerinden anlaşılacağı üzere viral virüs kaynaklı, bakteriyel bakteri kaynaklı, paraziter ise parazit kaynaklıdır. Rahatsızlanan kişinin hangi enfeksiyonu taşıdığına bağlı olarak buna göre tedavi yolu izlenir.

 

 

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