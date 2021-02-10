Bağırsak Hastalıkları Nelerdir? Tüm İnce Ve Kalın Bağırsak Hastalıkları

Kronik iltihaplı bağırsak hastalığı her yaştan insanı etkiler, ancak genellikle 30 yaşından önce, çoğunlukla14 ila 24 yaş arasında başlar.



Bağırsak Hastalıkları Nelerdir?



Bağırsak hastalığı, kalın bağırsak iltihabına bağlı olarak karın ağrısına ve tekrarlayan ishale neden olur. Bağırsak hastalığı, 50 ile 70 yaşları arasında daha küçük bir ikinci zirveye sahip olabilir; ancak bu geç pik, iskemik kolit vakalarını içerebilir.



İki ana kronik inflamatuar bağırsak hastalığı türü şunlardır; crohn hastalığı, ülseratif kolittir.



Bu iki hastalığın sunumunda pek çok benzerliği vardır ve bazen onları birbirinden ayırmak zordur. Ancak bazı farklılıklar var. Örneğin, Crohn hastalığı tüm sindirim sistemini etkileyebilirken ülseratif kolit neredeyse her zaman rekto-kolonu etkiler. Kronik iltihaplı bağırsak hastalığının nedeni bilinmemektedir, ancak genetik yatkınlığı olan kişilerde normal bağırsak bakterilerine anormal bir bağışıklık tepkisi içerebilir.



Tüm İnce Bağırsak Hastalıkları Nelerdir?



İnce bağırsak parçası olan sindirim sistemi midede başlar ve kolon biter. Kalın bağırsak olarak

da adlandırılan bu, birkaç metre boyunca karın içinde dolanan bir tür bükülmüş tüptür.



İnce bağırsağın başlıca hastalıkları şunlardır; kronik iltihaplı bağırsak hastalığı olan Crohn

hastalığı, lenfoma, çölyak hastalığı, yani glüten intoleransı, irritabl bağırsak sendromu ve kolittir.



MR ve ultrason yardımıyla hastalıklar tespit edilir.



Tüm Kalın Bağırsak Hastalıkları Nelerdir?



Kalın bağırsak, ince bağırsağın bir uzantısıdır ve anüse kadar uzanır. Kalın bağırsakta en yaygın kolon kanseri görülür. Kolon kanserleri, esas olarak iyi huylu bir tümör vardır denir adenomatöz poliplere bir habis tümörün dönüşebilir. Bu tümörler özellikle çekumun iç duvarındaki hücrelerde gelişebilir.



Diğer ise irritabl bağırsak sendromudur. Bu sendrom, bağırsak duvarının aşırı duyarlılığı ve kas kasılmalarındaki düzensizlik ile kendini gösterir. İshal, kabızlık veya karın ağrısı gibi sindirim bozuklukları ile ilişkili çeşitli semptomlarla kendini gösterir. Bu sendromun nedeni bugün hala bilinmemektedir.



Bağırsak tıkanıklığı başka bir hastalıktır. Transitin işleyişinin durduğunu ve yoğun ağrı ve kusmaya neden olduğunu gösterir. Bağırsak tıkanıklığı, geçiş sırasında bir engelin (safra taşı, tümörler, vb.) varlığıyla mekanik kaynaklı olabilir, ancak aynı zamanda, örneğin yakındaki bir doku enfeksiyonuna bağlanarak da kimyasal olabilir.



Bağırsak Hastalıklarının Tedavisi Nasıldır?



Teşhis edilen patolojiye bağlı olarak, anti-enflamatuar ilaçlar veya analjezikler gibi belirli ilaçlar reçete edilebilir. Cerrahi tedavi de yapılabilir. Patolojiye ve gelişimine bağlı olarak cerrahi müdahale uygulanabilir. En ciddi durumlarda, kolonun çıkarılmasıyla kolostomi yapılabilir.

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Kemoterapi, radyoterapi veya hedefe yönelik tedavilerdendir. Teşhis edilen tümörün türüne ve patolojinin gelişimine bağlı olarak, bu tedaviler kanser hücrelerini yok etmek için uygulanabilir. Ağrının başlangıcı, semptomları değerlendirmek ve ağrının nedenlerini belirlemek için yapılan fizik muayene ile başlar.