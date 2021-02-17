Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir? Bağışık Sistemini Güçlendirmek İçin Neler Yapılmalı?

Tüketilen gıdalar bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkilidir. Kişiler hangi yaşta olursa olsun bağışıklık sistemini güçlendirmelidir. Ama tabi ki çocukluk döneminden itibaren sağlıklı beslenmek en doğru yaklaşımdır.

Bağışıklık Sistemi Nasıl Güçlendirilir?

Bağışıklık sistemini güçlendirmek kişilerin kendi elinde olan bir durumdur. Çocukluktan itibaren beslenme şekline ve yaşam şekline dikkat etmek önemlidir. Sağlıklı yaşam şeklinin bir alışkanlık haline getiren kişiler daha sağlıklı bir yaşam sürmektedirler. Mutlaka yediğimiz gıdalar dikkat etmemiz gerekir. Sağlıksız olan gıdalardan uzak durulmalıdır. Ayrıca düzenli spor yapmak kişilerin bağışıklık sistemin etkileyecektir. Spor vücudu daha güçlü yapacaktır.

Günümüz koşulları ve temposu gereği, herkesi daha fazla yormaktadır. Yorgunluk ve stres ise bağışıklık sistemine zarar veren bir durumdur. Stresi yönetmenin yöntemlerini öğrenmek gerekir. Ayrıca Uyku düzenine önem verilmelidir. Az uyku veya düzensiz uykuda bağışıklık sistemi sorunu haline gelir. Yeterince su tüketilmeli ve alkol ve sigaradan uzak durulmalıdır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Gıdalar

Öncelikle sebze ve meyve ağırlıklı beslenmeye özen göstermek gerekir. Günde en az 4-5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Sebze ve meyvelerde vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminler bulunur.

Sebze ve meyvelerin içinde E,C ve A vitaminleri yoğun olarak bulunur. Ayrıca mineraller, selenyum gibi destekler mevcuttur. Portakal, greyfurt, kivi yeşilbiber gibi gıdalar C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca;

Pırasa

Bal kabağı

Domates

Havuç

Ispanak gibi gıdalar sofradan eksik edilmemelidir.

Sebze ve meyvelerin yanında peynir, süt ve yumurta ise protein açısından zengin ürünlerdir. Bu ürünler bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Kırmızı ette protein açısında zengin bir üründür ama kırmızı et yerine tavuk, hindi eti daha fazla tercih edilmelidir. Sofradan eksik edilmemesi gereken en önemli gıda ise balık olmalıdır. Balık haftanın 2 veya 3 günü mutlaka tüketilmelidir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirmek İçin

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için bazı gıdalardan uzak durmak gerekir. Şekerin zararları herkes tarafında bilinmektedir. Fazla şeker tüketimi obeziteye davetiye çıkarır. Cildin hasar görmesine ve karışıklıkların oluşmasına neden olur. Şeker vücuttaki proteinlere saldırdığı için Kolajen yapıya zarar verir. Proteinler cildin sıkılığını sağlayan yapılardır. Ayrıca diyabet hastalığının oluşmasına ortam oluşturur. Şekerin fazla tüketimi bağışıklık sistemine zarar verir.

Kalp sağlığını olumsuz yönde etkiler

Kanser hastalığına zemin hazırlar

Cilt problemleri yaratır ve akne oluşumuna sebep olur.

Kişilerde yorgunluk durumunu ortaya çıkarır.

İnsülin seviyesini yükselterek, şeker hastalığına davetiye çıkarır.

Depresyon riskini arttırır.

Fast food ürünler, kızarmış yağlar ve konserveler trans yağ içerir. Tüm bu ürünlerin yanında abur cubur diye tabir edilen gıdalarda trans yağ içerir. Bu yağ ise damarlara zarar verir. Vücudun direnicini olumsuz yönde etkiler. Trans yağların vücut üzerinde hiçbir olumlu etkisi yoktur. Aksine bağışıklık sistemine zarar verir. Trans yağların zararları ise;

Kalp krizi riskini tetikler

Felç riskini ortaya çıkarır

Bağışıklık sistemine zarar verir

Diyabet riskini arttırır

Trans yağlar yerine zeytinyağı tercih edilmelidir. Zeytinyağının içinde E,K, A vitamini ve antioksidanlar vardır. Vücut için son derece faydalı bir gıdadır. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağışıklık Sistemi Sorunları Nasıl Çözülür?

Kişiler yorgunluk hissi yaşıyorlar ve sık hastalanıyorlarsa doktora başvurmaları uygun olacaktır. Konusunda uzman bir doktor gerekli tetkikleri yaptıktan sonra teşhis koyabilir. Daha sonra vücut direncini arttırmak adına yapılması gerekenler belirlenir. Yaşam şeklinin düzene girmesi önemlidir. Oluşturulan programa harfiyen uymak gerekir.