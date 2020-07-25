Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü?
25.07.2020 - 15:30 |

Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü?

Tüm dünyaya yayılan ve herkeste büyük bir korkuya neden olan corona virüsten korunmak için tüm uzmanlar bağışıklık sisteminin güçlü olmasına vurgu yapıyor. Bir çeşit savunma mekanizması olan bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa hastalığa yakalanma riski de o kadar düşüyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık, corona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlatıyor.

Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü?
ABONE OL

 

Bağışıklık sistemi neden önemlidir?

Vücudun hastalıklara karşı savunma mekanizması olan bağışıklık sistemi, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu yabancı ve zararlı maddelerden koruyan güçlü ve karmaşık bir yapıdır. Bağışıklık sistemi vücuda girmeye çalışan tüm maddeleri tanır, ayrıştırır ve zararlı gördüklerini nötralize eder. Bağışıklık sistemi o kadar hassas dengeler üzerine kuruludur ki, protein ve aminoasit gibi yapı olarak birbirine çok benzeyen maddelerin bile ayrımını yapabilir. Günümüzde "bağışıklık bilimi" olarak bilinen "immünoloji", canlı vücudunda geniş bir çeşitlilikte, toksinlere, virüslere, parazitlere, vücuda giren veya vücut ile temasta bulunan her yabancı maddeye kadar tarama yapar ve onları, canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder. 

Bağışıklık sistemi, doğum ile birlikte aktif hale gelir, zayıfladığında ise insanın hastalığa yakalanma riski de aynı oranda artar. Bağışıklık sistemindeki zayıflığı fırsat bilen virüs ve mikroplar ise vücuda akın ederek hastalıklara yol açar. Enfeksiyonlar gelişir. Enfeksiyonlar bağışıklık sisteminin daha da zayıflamasına yol açar.  Vücudun hastalıklara yakalanma riskini en aza indirmek için bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. Bu sayede vücut hastalıklara karşı tekrar direnç kazanır.

Corona virüsüne karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Kusursuz bir savunma sistemi olan bağışıklık sistemini güçlendirmenin birçok yolu vardır. Özellikle de corona virüsünün tüm dünyayı etkilediği şu günlerde güçlü bir bağışıklık sistemi en çok ihtiyaç duyduğumuz koruyucudur. Çünkü bağışıklık sistemi vücuda giren bakteri, parazit ve hücreleri kontrol ederek vücudun deforme olmasına izin vermez. Bu sayede hastalıklara karşı doğal bir savunma hattı oluşturur. Bağışıklık sistemi zayıfladığında ise vücudun hastalıklara karşı gardı düşer ve savunmasız hale gelir.

Bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren işaretler;

-Sık sık üst solunum yolu hastalıklarına yakalanmak,

-Kronik yorgunluk sendromu,

-El ve ayakların soğuk olması,

-Cilt yüzeyinin hassas olması,

-Düzenli beslenmeye karşın alınan vitamin ve minerallerin yeterli miktarda vücuda dağılmaması,

-Ağız içinde sürekli tekrarlayan yaralar.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için iyi beslenin

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Her ne kadar içi boşaltılmış bir kavram olsa da sağlıklı beslenmek sandığımızdan daha önemli bir konudur. Sağlıklı beslenmek kadar dengeli beslenmek de önemlidir. Şeker, protein ve yağı dengeli ve yeterli miktarda tüketerek düzenli bir beslenme alışkanlığı oluşturmak gerekiyor. Bu dengeyi ise ömür boyu uygulamak, sürdürmek oldukça önemli. Ayrıca alkol ve sigaradan uzak durmak, şekeri ve tuzu azaltmak da uyulması gereken diğer bir kural. Tamamen kesmek doğru değildir çünkü yağ, tuz protein gerekli gıdalardır. Ayrıca antioksidan gıdalar da almak gerekir. Bunu taze sebze ve meyvelerden sağlayabiliriz. Tahıllı gıdalar da beslenme listenizde olmalıdır.

Dinlenin ve güzel uyuyun

Vücudumuz yeteri kadar dinlenemediğinde stres hormonu salgılamaya başlar. Bu durum kişinin hem kendini yorgun hem de daha sinirli hissetmesine neden olur. Dolayısıyla kişinin bağışıklık sistemi zayıflamaya ve hastalıklara karşı direncinin düşmesine neden olur. Bunu önlemek içinse kaliteli uyku çok önemlidir. Yetişkin bir birey günde en az 7 ila 8 saat arası uyumalıdır.

Vitaminleri ihmal etmeyin

Güçlü bir bağışıklık sistemi için A,E,C,B vitaminlerine hayatımızda daha çok yer açmamız gerekiyor. A ve B12 vitamini için süt, balık, balık yağı, yumurta, C vitamini için turunçgiller, kiraz ve kavun gibi meyveler önemli birer kaynaktır.

Bol bol hareket edin

Bağışıklık sistemini güçlendirecek en önemli unsurlardan biri de hareketli bir yaşamdır. Bu nedenle yaş ve sağlık durumu uygun ise her gün değil ise haftada 3 defa açık havada yürüyüş yapmak gereklidir. Uzun süre oturmaktan kaçınmak doğru bir davranıştır. Masa başı bir işte çalışıyor ve uzun süre bilgisayar başında oturmak zorunda kalıyorsak mutlaka kısa molalar vererek yürümek lazımdır. İş saatleri dışında düzenli spor yapmak en güzelidir.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ay bugün Terazi’de ilerliyor. Bugün eşinizle ya da partnerinizle daha uyumlu bir birliktelik yaratmaya bakın. Duygusal beklentilerinizi gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün sizi oyalayan ya da fedakarlıkta bulunmanıza neden olan durumlar olabilir. Ayrıca size hizmet eden kişilerlerle de uğraşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün akıcı ve daha keyifli olabileceğiniz koşullar bulabilirsiniz. Çocuklarla bir arada olmak keyifli olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evinizde zaman geçirmek ya da sevdiklerinizle bir arada olmak önemli. Yakınlarınızla daha çok şey paylaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay Terazi’de ziyaretler ve sohbetler getirebilir. Aynı zamanda sözlerinizle de ilgi uyandırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer alışveriş yapmayı düşünüyorsanız, bazı kararsızlıklar olabilir. Paranızı daha dikkatli harcamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün burcunuzda ilerleyen Ay sizi duygusal açıdan daha hassas kılıyor. Ailevi konularla, sevdiklerinizle ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bazı gizli kalan konular sizi daha hassas ve endişeli kılabilir. Düşüncelerinizi olumlu yöne çevirmeye bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarla güzel zaman geçirmek ve sosyal konular içinde olmak güzel. Gelecek beklentilerinizi de gözden geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın duygusal açıdan sizi sorumlu kılan koşullar var. Belki de eve yönelik işlerle ilgilenmek gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay bugün Terazi burcunda. Kendinizi daha yaratıcı ve olumlu hissedebileceğiniz bir gündesiniz. Uzaklarla ilgili işler ve yolculuklar söz konusu olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün başkalarından beklentilerinizde daha samimi ve gerçekçi olmaya bakın. Ailevi konularla ilgili dalgalanmalar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaBurçlar ve Dekanatlar
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluTransitler nasıl çalışır?
Nur Demir
Nur DemirOlmadı, olmayacak demek değil
Mine Ağır
Mine AğırÇocuklarda özgüven eksikliği
Bengü Güner
Bengü Güner2020 plaj şıklığı
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli AytoğanKaygı bozukluğu şüphesi olanlara adım adım tanı rehberi
Betül Yergök
Betül YergökKadın-erkek ve insan olmak
Asuman Korugan
Asuman KoruganHayat akıp giderken ne biriktirdiniz?
Y.Mimar Işıl Şenozan
Y.Mimar Işıl ŞenozanTohumu koruyabilmek
Zekiye Çoban
Zekiye ÇobanElalem ne der!
En Çok İzlenen Videolar
Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?
Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü?

Bağışıklık sisteminiz ne kadar güçlü?

Hamilelik öncesinde ve hamilelikte hangi vitaminler alınmalı?

Hamilelik öncesinde ve hamilelikte hangi vitaminler alınmalı?

Kurban satış ve kesiminde covid-19 önlemlerine dikkat!

Kurban satış ve kesiminde covid-19 önlemlerine dikkat!

Stres adet döngüsünü bozuyor

Stres adet döngüsünü bozuyor

Sıradaki Haber