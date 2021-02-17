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17.02.2021 - 13:14 |

Bahar Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Bahar Alerjisine İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Bitki türlerinin aynı tür bitkileri döllemek adına havaya yaymış olduğu, rüzgarla hareket eden erkek tohumlara verilen isim polendir. Polenler, kimi bünyelerde alerjinin oluşmasına sebep olabilmektedir. Bu duruma ise polen alerjisi ya da bahar alerjisi ismi verilir. Bahar alerjisinin sebeplerinden en önemlisi; insan vücudunun bağışıklığının polenleri zararlı madde şeklinde algılamasından kaynaklıdır. Peki bahar alerjisi belirtileri nelerdir? Bahar alerjisine iyi gelir, nasıl geçer? İşte, tüm detaylar.

Bahar Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Bahar Alerjisine İyi Gelir, Nasıl Geçer?
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 Baharın gelmesiyle beraber alerjik reaksiyonların artması oldukça fazladır. Bunun sebebi; çimen, çiçek ve ağaçların oluşturmuş olduğu polenlerdir. Bireyin bünyesi, polenlere karşı alerjik bir bünyeye sahipse, vücuda girmiş olan polenler kimi maddelerin salgılanmasına yol açar. Bununla beraber burun ve gözlerdeki kılcal damarlar genişleyip, dokuların şişmesine neden olur. Bu şekilde de bahar alerjisine bağlı belirtiler meydana gelir. Bahar alerjisine halk dilinde saman nezlesi adı verilmektedir.

 Bahar Alerjisi Belirtileri Nelerdir?

 Bahar alerjisinin belirtileri; polene karşı ne kadar duyarlığı olunmasına bağlı şekilde farklılaşabilir. Ancak görülen genel belirtiler;

 - Damakta kaşıntı,

 - Burunda kaşıntı ve akıntı,

 - Burunda tıkanma ve bunun sonucunda oluşan baş ağrıları,

 - Öksürük,

 - Hapşırma,

 - Gözlerde sulanma,

 - Gözlerde kızarma, kaşıntı ve kimi zaman şişme,

 - Burun tıkanıklığından ötürü nefes almada zorluk,

 - Uykunun bölünmesi, uyumakta güçlük çekme,

 - Bazı bireylerin vücudunda kabarma ve döküntüler.

 Bahar Alerjisine Ne İyi Gelir?

 Bahar alerjisine iyi gelecekler aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 - Zencefil: Antihistamik özelliğinden ötürü bahar alerjisine çok iyi gelir.

 - Zerdeçal: Bahar alerjisinin neden olduğu balgam ve öksürüğün önüne geçer. Çay veya süt şeklinde kullanılabilir.

 - Nane Çayı: Hem ferahlatan etkisi hem de inflamatuvar özellikleri sayesinde bahar alerjisine iyi gelen çaylardan birisidir.

 - Sarımsak ve Soğan: Antioksidan özellikleri sayesinde pek çok faydaya sahip olan sarımsak ve soğan bahar alerjisi için kullanılabilir.

 - Çörek Otu: İçerisinde biyotin ve E vitamini bulunan çörek otu, bahar alerjisine iyi gelen bir başka besindir.

 - Yeşil Çay: Vücudu zararlı bileşenlere karşı koruyan yeşil çay, bahar alerjisine olumlu etki sağlar.

 - Elma Sirkesi: Bağışıklığı güçlendirme hakkında çok sıklıkla kullanılan elma sirkesi bahar alerjisi sebebiyle oluşan olumsuz etkilerin önüne geçer.

 Bahar Alerjisi Nasıl Geçer?

 Polen alerjisi bulunan kişilerin, polen saatlerinde dışarıda olmaması gerekir. Bununla beraber dışarıdan geldikten hemen sonra kıyafetlerin değiştirilmesi, ılık duş alınması polen alerjisinin etiklerinin azaltılması açısından önemlidir. Bahar alerjisine iyi gelen içecek ve yiyeceklerin de tüketilmesi gereklidir.

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