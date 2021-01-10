Bahar Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Bahar (Polen) Alerjisine Ne İyi Gelir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bahar alerjisi, genel olarak bahar aylarının gelmesi ile birlikte ortaya çıkar. Özellikle havada yayılan ağaç, çimen ve çiçeklerin oluşturdukları polen alerjiye sebebiyet vermektedir.

Bahar Alerjisi Belirtileri Nelerdir?

Bahar alerjisinin belli başlı belirtileri bulunur. Özellikle de burun tıkanıklığı, hapşırma nöbetleri, sulu burun akıntısı ile gözlerde yaşarmalar bahar alerjisinin belirtileri arasında sayılabilir. Sinüslerde yaşanan baskı ve yüzde ağrı ile gözaltlarının şişerek mavi bir renk alması ile bahar alerjisi görülebilir.

Özellikle uyku bozukluğu, algılama güçlüğü ve baş ağrısı da bahar alerjisinin belirtileri arasında yer almaktadır. Bahar alerjisi olan kişilerde çoğunlukla koku ve tat kayıpları, yorgunluk, gırtlakta kaşıntı ve damakta kaşıntı görülebilir. Bu belirtilere dikkat edilerek bahar alerjisi ile ilgili önlem alınmalıdır.

Bahar (Polen) Alerjisine Ne İyi Gelir, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bahar alerjisinden korunmak için öncelikle alerji testi yaptırmak gerekir. Sonrasında polenlerin yoğun olduğu zamanlarda dışarı çıkılmamalıdır. Özellikle yağmur yağdıktan sonra ve akşam saatlerinde polen yoğunluğu azalınca dışarı çıkılır. Aynı zamanda uzun kollu elbise ve pantolonlar giyilmelidir.

Bahar alerjisi tedavisi uzun bir süreç gerektirir. Özellikle burundan kortizonlu spreyler ile antialerjik ilaçlar kullanılır. Bunun yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesi hedeflenir. Bahar alerjisi olan kişiler sağlıklı ve dengeli beslenmeliler. Ayrıca bu kişiler A, B, C ve E vitamini olan besinler tüketmeliler.

Bu kişiler stresten uzak bir yaşam sürmeli, alkol ve sigara da tüketmemeliler. Bazı hastalarda ise aşı uygulaması da yapılabilir. Aşı yaptırmak için iki mevsim ve ya 6 ay kadar alerji bulgularının olması gerekmektedir.

Bahar Alerjisinden Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Bahar alerjisinden korunmak için bazı önlemlerin alınması gerekir. Çok şiddetli polen alerjisi olan kişiler evlerinde ve araçlarında polen filtresi kullanmalılar. Polenlerin yoğun olduğu mevsimlerde ise çamaşırlar evde kurutulmalıdır. Bahar alerjisi olan kişiler düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeliler.

Alerjisi olan kişiler rüzgarlı havalarda dışarıda olmalılar. Aynı zamanda bahar alerjisi olan kişiler çimlerin biçildiği ortamlardan da uzak durmalılar. Bu kişilerde sigara içmek şikayetleri arttıracağı için sigaradan da uzak durulması gerekir. Düzenli olarak doktor kontrolüne gitmesi gereken kişiler rüzgarlı havalarda da dışarı çıkmalılar. Bahar alerjisi olan kişiler eve geldiklerinde duş almalılar.