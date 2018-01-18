Baharatlı besinlerin emziren annelere faydası

Uzmanlara göre emziren annelerin baharatlı gıdalar tüketmesinin bebek için herhangi bir sakıncası yok. Birçok emziren anne sıcak ve baharatlı yemeklerin bebeklerde gaz ve titremeye neden olduğunu düşünerek baharatlı yiyeceklerden kaçınır. Ancak bu durum yaygın bir efsaneden ibarettir. Çünkü baharatlı yiyeceklerin bebekler üzerinde olumsuz bir etki yarattığına dair hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Eğer emziren anne turpgiller yerse besinler anne sütüne geçerek bebek üzerinde gaz oluşumunu yapabilir. Her bebek birbirinden farklı olduğu için bebeğiniz hassaslığı besinler üzerinde de değişebilir.

Araştırmalara göre, baharatlı gıdalar da dahil olmak üzere çeşitli tatlar yenildiği zaman bebeğin emme isteğinin arttırdığını ve daha sonra ki yaşamında beslenmesi kolaylaştırdığı görüldü. Uzmanlar, annelerin baharatlı yiyecekleri yedikten hemen sonra emzirmenin bir sakıncası olmadığını söylüyor. Çünkü bir besinin anne sütüne karışması genellikle 6 saat sürüyor. Ayrıca, kişinin yapısına ve metabolizmasına bağlı olarak bu süre 24 saate kadar da uzayabilir.

Yemeklerde bulunan protein, karbonhidrat, mineral, yağ ve su küçük moleküllere ayrılarak kana karışır ve kan yoluyla anne sütüne gider. Baharatlar da bu moleküllerle aynı yolla anne sütüne karışabilir. Aynı durum bebek annenin karnındayken de yaşanır. Annenin yediği yiyecekler kana karışarak göbek kordonuyla çocuğa aktarılır. Bu sebeple hamilelik sırasında baharatlı yiyeceklerle beslenen anneler emzirirken baharatı kesse bile o baharatlar hamilelik sırasında çoktan çocuğa geçmiştir.

Yapılan bir araştırmada emziren annelerin sarımsak yedikleri zaman bebeklerinin daha uzun süre göğsüne bağlandığı ve emdiği görüldü. Sarımsak baharatlı bir gıda olmamasına rağmen bu etkiyi gösterdi, uzmanlar köri ve biber gibi gıdalarında aynı etkiyi yaratacağını söylüyor. Araştırmalara göre, baharatı bol olan kültürdeki kadınlar uzun yıllar bebek emziriyor. Bunu başka bir değişle şu şekilde ifade edebiliriz; anneler çok çeşitli, lezzetli ve baharatlı yiyecekler yiyerek bebeklerine iyilik yapıyor. Özellikle prematüre veya hasta doğan bebeklerin eksiksiz beslenme şeklini sağlamak için annelerin dengeli beslenmelerini ve doğum öncesi vitaminlerini almayı sürdürmesinin önemli olduğunu unutmamak gerek.

Anneler HIV, tüberküloz gibi hastalıklar veya uyuşturucu kullanmıyorsa bebeklerini mutlaka emzirmelidir.



Merve Ağdağlı / PembeNar Özel