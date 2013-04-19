Bakteriyel Vajinozis nedir?

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Bugün Keşfetme ve özgürleşme isteği içinde yolculuklara çıkmak isteyebilirsiniz. Akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olacaktır. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. İş hayatınızda güçlü kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde daha akıcı koşullar söz konusu. Gününüz hareketlenecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ortaklı konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz olaylar gündeminize gelebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. İş hayatınızdaki otoriter kişilerden destek alabilirsiniz. Başarınızı olumlu yönde etkileyecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Öğleden sonraki zamanlarda rahatlatıcı gelişmeler var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İkili ilişkilerinizin ön planda olacağı bir gündesiniz. Bugün rahatsız olacağınız kişilerle iletişime geçebilirsiniz. Etrafınızdaki insanlarla denge ve uyum arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Disiplinli gördüğünüz kişilerden hayatınız ve işlerinizle ilgili destek alabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızdaki koşullar gününüzü etkileyebilir. Gün içinde sizi yoran ve yıpratan konulara karşı daha özenli olmalısınız. İş hayatınızda güçlü kişilerle irtibata geçebilirsiniz. Onlardan alacağınız destekle işlerinizi daha rahat halledebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayatınızdaki olumlu gelişmeler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün uğraştığınız işlere yaratıcılığınızı yansıtacaksınız. Kendinizi rahatça ifade edeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınız gündeminizi etkileyebilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Giriştiğiniz ortaklı işlerinizde dikkatli olmanızda fayda var. İlerleyen saatlerde kendinizi şanslı hissedeceğiniz koşullar daha da artabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Ev hayatınızla ilgili konulara dikkat etmenizde fayda var. Geçmişe ait konular gündeme gelebilir. Güven içinde olduğunuzu hissettiğiniz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Parasal konularınızda dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Duygusal kararlar vermekten çekinmelisiniz. İlerleyen saatlerde ailenizle ilgili daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu bir gündesiniz. Yakın çevrenizdekilerle iletişiminiz gündeminizi etkileyebilir. Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Parasal konularda otorite olarak gördüğünüz kişilerden yardım alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde iletişiminiz daha akıcı ve rahat hale gelecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınızın yönetilmesi için bu konuda otorite olarak gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Uğraştığınız işleri kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha keyifli hale getireceğiniz zamanlar var. Alım satım işleriniz gündeminizi oluşturabilir. Öğleden sonra daha akıcı koşullar söz konusu. Önemli işlerinizi ilerleyen zamanlara bırakabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken zamanla içindesiniz. İşlerinizde güçlü kişilerden alacağınız destekle daha rahat ilerleyebilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Elinizde olmayan nedenlerle kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Ruhsal gelişiminizi destekleyecek olaylar yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlarınıza karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı para konularında fark edemediğiniz konular olabilir. Güçlü gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. İlerleyen saatlerde koşullarda rahatlama var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecek beklentilerinizde otorite gördüğünüz kişilerden destek alabilirsiniz. Sosyal konularla daha fazla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. Parasal konularda karar vermek için uygun bir gün olmayabilir. İlerleyen saatlerde kendinizi daha şanslı hissedeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku