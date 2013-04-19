19.04.2013 - 16:08 |
Bakteriyel Vajinozis nedir?
Her 3 kadından birini etkileyen vajinal enfeksiyon hamilelikte de sıklıkla görülebilir. Peki, bakteriyel vajinozisin belirtileri nelerdir?
Bakteriyel vajinozis (BV), vajinal bölgede asit-baz seviyesinin değişmesi sonucu bakteri dengesinde görülen bozukluklardır. Sebebi parfümlü vajinal bölge ürünleri, sperm veya adet kanaması olabilir. Bakteriyel vajinozisin tipik belirtileri sulu gri renkli akıntı ve kötü kokudur.
Kolayca tedavi edilebilen BV, hamilelikte görülür ve tedavi edilmezse ciddi sorunlara neden olabilir. Tedavi edilmediğinde prematüre doğum riski 2, düşük riski ise 6 kat artar.
Hamilelik döneminde böyle bir sorun yaşadığınızda bir an önce doktorunuza başvurmanız gerekir. Hamilelik öncesinde kullandığınız ilaçları doktora danışmadan kullanmamanız önemle vurgulanmaktadır.