Balgam Neden Olur? Balgam Nasıl Atılır, Nasıl Geçer? Evde Tedavi Yöntemleri...

Balgam, oluşumu itibariyle su, tuz, antikor ve protein bazlı, öksürükle dışarı atılan ve solunum yollarını tıkayıcı etki gösterebilen bir oluşumdur. Sağlık sektöründe balgamla ilgili faaliyet gösteren temel branşlar Kulak-Burun-Boğaz ve Göğüs Hastalıkları poliklinikleridir. Balgamı boğaza yapışması mide bulantısı ve öksürük gibi şikayetlere neden olabilir.



Boğazda Balgam Neden Olur?



Balgamın oluşması için pek çok etmen bulunur. Başta yeni doğan bebekler olmak üzere yetişkinlerde ve yaşlılarda da balgam görülebilir. Vücudun yabancı maddelere ve zararlı organizmalara maruz kalması, solunum yollarının zarar görmesi, mikroplar, toz ve benzeri etmenler boğazda balgam şikayetine neden olabilir. Akciğerlerin ve solunum yollarının tam anlamıyla gelişim göstermediği yeni doğan bebeklerde balgam kolaylıkla oluşabilen bir mukus salgısıdır.



Balgamla Birlikte Görülen Hastalıklar Nelerdir?

● Balgamın neden olduğu hastalıkların başında çevresel etmenlere duyarlı hastalarda ve alerji reaksiyonlara açık kişilerde gelişen astım rahatsızlığıdır. Astımla birlikte balgam çok sık görülebilir.

● Konjestif kalp yetmezliği olarak bilinen kanın pompalama faaliyetinin minimalize olduğu durumlarda nefes darlığı ve balgam görülebilir.

● Kistik fibrozisler gençlerde ve çocuklarda balgama neden olur.

● Akciğer kanserinde hastalarda yoğun bir balgam problemiyle karşılaştıkları gibi ateş ve kilo kaybı şeklindeki rahatsızlıkları da beraberinde görebilirler.

● Akciğerde toz birikmesi olarak bilinen pnömonkonyoz da balgamın yoğun miktarda görüldüğü bir rahatsızlıktır.

● Akciğer damarlarının tıkanması nedeniyle gelişen balgam pulmoner emboli hastalığıyla birlikte belirgin bir nitelik kazanır.

● Nezlenin gribe çevrildiği durumlarda hastalarda balgam oluşumu çok sık görülür.

● Özellikle KOAH hastalarında alt solunum yollarında balgam oluşumu da rastlanan bir durumdur.

● Akciğer mantarı ve akciğer apsesi balgam oluşumunu mümkün kılabilir.



Balgam Nasıl Geçer?



Balgamın tedavisi için öncelikli olarak neden oluştuğunun tespit edilmesi ve buna göre bir tedavi uygulanması gerekir. Bazı balgam türleri önemli bir hastalığın belirtisi olabilmektedir. Eğer balgam günlük yaşamda rahatsız verebilecek, nefes darlığına neden olabilecek bir noktadaysa acilen doktora başvurulmalıdır. Alınan balgam örneğinin laboratuvara gönderilmesinden sonra hastaya bir tedavi planlaması oluşturulur. Balgamın sağlıksal anlamda büyük bir probleme yol açmadığı durumlarda balgam söktürücü şuruplar ve antibiyotikler tedavi için kullanılır ve kısa sürede iyileşme gözlemlenir.



Balgam Nasıl Atılır?



Balgamın atılması için uygulanan pek çok alternatif yöntem bulunur. Bu yöntemler sayesinde de boğazınızın yumuşamasını sağlayabilir ve balgamın sökülmesine yardımcı olabilirsiniz.



Balgam İçin Evde Tedavi Yöntemleri



Balgamın tedavisinde evde uygulayabileceğiniz basit bir tedavi yöntemi himalaya tuzunun içerisine katılmış ılık su ile gargaradır. Bu tedavinin haricinde sıcak suya bir kaşık bal ve karabiber atarak da boğazınızı yumuşatabilirsiniz. Göğsünüze süreceğiniz okaliptüs yağı da faydalı bir yöntem olarak bilinir. Zerdeçal, zencefil gibi çaylara karabiber ve hafif kırmızıbiber katarak içmenizin da balgamın sökülmesinde etkili olduğu söylenmektedir.