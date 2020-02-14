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14.02.2020 - 11:35 |

Balgamlı öksürük neden olur, nasıl geçer? Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? - Balgam söktüren bitkiler

Balgamlı öksürük, sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkarak kişiyi oldukça rahatsız eder. Yetişkinlerde görüldüğü gibi çocuklarda da ortaya çıkar. Balgam, solunum yollarında meydana gelir ve sümüksü bir kıvamdadır. Peki balgamlı öksürük nedir, nasıl geçer? Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? Balgamlı öksürük nedenleri nelerdir? Balgamlı öksürüğü kesmek için neler yapılabilir? Çocuklarda balgamlı öksürüğü geçiren doğal yöntemler nelerdir? Balgamlı öksürük için İbrahim Saraçoğlu tarifi...

Balgamlı öksürük neden olur, nasıl geçer? Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir? - Balgam söktüren bitkiler

Balgamlı öksürük kişinin solunum yollarında meydana gelerek günlük hayatta çeşitli sıkıntıların yaşanmasına neden olur. Balgamlı öksürük tedavisi için öncelikle "Balgamlı öksürük neden olur" sorusu cevaplanmalıdır. Yani balgamlı öksürüğün nedeni belirlenmelidir. Nedeni belirlenen balgamlı öksürük için uzman tarafından bir tedavi planı hazırlanır. Eğer balgamlı öksürük soğuk algınlığı gibi bir nedenden kaynaklanıyorsa bu durumun tedavisi diğer hastalıkların tedavisine göre farklılık göstermektedir.

Soğuk algınlığı nedeniyle oluşan balgamı için ilaç tedavisi yeterli olabilmektedir. İlaç tedavisiyle birlikte evde istirahat edilmesi önerilir. Balgamlı öksürük tedavisine ek olarak evde yapılabilecek bazı şeylerde vardır. Bunlar; bitki çayları tüketmek, sıcak duş almak, odanın ısısını ve nemini iyi ayarlamak, sıkı giyinmek, sigara kullanmamak, tozlu ortamlarda bulunmamak gibi şeylerdir. Kötü kokulu balgamlar genellikle bir akciğer apsesinin göstergesidir. Bunun dışında çürük dişler ağız kokusuna neden olduğundan dolayı kötü kokulu balgama da neden olabilir.

Balgam nedir?

Balgam, akciğerlere trake borusuyla devamında salgılanan bir salgıdır. Mukus olarak da bilinir. Trake borusuna kaçmış olan toz gibi maddeleri kendine yapıştırmak ve dışarıya atabilmek için oluşur. Trakede iki farklı hücre bulunur. Bunlardan biri olan goblet hücresinde bu salgı meydana gelir.

Balgam genellikle kişinin akciğerlerinde toplanır, sonrasında ise ağız yoluyla dışarıya atılır. Ancak çoğu zaman akciğerler balgamı dışarıya atmakta zorlanırlar. Bu durumun sonucunda insanlar "Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir?", "Öksürük balgam söktürücü bitkiler nelerdir?" gibi soruların cevaplarını araştırmaya başlamışlardır.

Soğuk havaların yüzünü iyiden iyiye gösterdiği şu günlerde sizde balgamlı öksürükten şikayetçiyseniz bu tavsiyelere kulak verin...

Balgamlı öksürüğü kesmek için yapılması gerekenler

Buharlı su yöntemi

4 su bardağı suyu kaynatın. İçerisine bir çorba kaşığı deniz tuzu ekleyin. Su ılındığında burnunuzu bu su yardımıyla yıkayın.

Tereyağlı pekmez

1 su bardağı suyu tencereye atıp kaynatın. Daha sonra içerisine 1 çorba kaşığı pekmez, 1 çorba kaşığı da tereyağı ekleyin. Bu şekilde ocakta kaynadıktan sonra ılınmasını sağlayın. Ilıdıktan sonra ara ara için.

Limonlu su

Suyun içerisine sıkacağınız limon suyu da balgamı söktürmeye yaracak bir diğer önemli yöntemler arasında yer alır. Gün içerisinde içtiğiniz suyun içerisine ekleyeceğiniz birkaç damla limonun balgam söktürücü özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Sıcak su buharı

Buharlı sıcak duşta balgam söktürmeyi sağlayacak diğer önemli etkenlerdendir. Duşa girdiğinizde de buhardan faydalanacağınız gibi tencerede uygulayabileceğiniz bir diğer yöntemle de buhardan faydalanabilirsiniz.

Balgamlı öksürüğü gidermekteki en önemli amaç solunum yollarındaki tıkanıklığı giderip öksürüğü de aynı anda azaltmak içindir. Balgamı aynı zamanda doğal tedavi yöntemleri ile de azaltabilirsiniz. Ancak bunun için balgam söktürücü bitkileri bilmeniz gerekir.

Balgamlı öksürük nasıl geçer - İbrahim Saraçoğlu

Bir tane orta boy sarı soğan 6'ya bölünüp bir buçuk bardak su ilave edilerekbir miktar kaynatılır. Daha sonra soğumaya bırakılarak ılık bir şekilde içilir. 

Eğer öksürüğünüz balgamlı ise yarım litre suya 7-8 tane keçiboynuzu atarak kaynatın ve bunun suyunu için. 3 gün sonra balgamın nasıl söküldüğünü siz de fark edeceksiniz. Özellikle sigara içen kişiler bu küre başvurabilir.

Balgamlı öksürük neden olur, nasıl geçer Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir - Balgam söktüren bitkiler

Balgam söktürücü bitkiler nelerdir?

Zencefil

Zencefil öksürüğü azalttığı gibi balgamında hızlı bir şekilde atılmasına yardımcı olur. Bir kaşık taze zencefil dilimleri bir fincan kaynamış suya eklenir. Birkaç dakika demlenmesi sağlanır ve ardından 2 çay kaşığı bal eklenir. Bu yatıştırıcı zencefil çayı gün boyunca birkaç kez içilir.

Zerdeçal

Zerdeçal, güçlü antiseptik içeriğine sahiptir. Solunum yollarında aşırı mukus üretimine neden olan bakterilerin ölmesini sağlar.

Bir çay kaşığı zerdeçal bir bardak sıcak süte eklenir. Bu karışım, sabahları bir kez içilir ve yatmadan önce de bu durum tekrarlanır.

Meyan kökü

Meyan kökü çay olarak tüketildiğinde balgam söktürücü özellik göstermektedir. Meyan kökü aynı zamanda astım, bronşit ve solunum sistemi ile ilgili diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılmaktadır.

Rezene

Rezene çayının öksürüğü azaltmanın yanı sıra balgam söktürücü özelliği de bulunmaktadır. Aynı zamanda rezene çayı kuru öksürüğü de zamanla iyileştirir.

Anason

Anason bitkisinde creosol ve alpapinene maddeleri bulunmaktadır. Bu maddeler burun tıkanıklığını geçirerek mukus oluşumunu gidermeye yardımcı olur.

Kekik

Kekik çağı eski dönemlerden beri grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda kekik çayının içerisine ekleyeceğiniz bir kaşık bal da öksürüğü yumuşatarak balgamın sökülmesine yardımcı olacaktır.

Balgamlı öksürük neden olur, nasıl geçer Balgamlı öksürüğe ne iyi gelir - Balgam söktüren bitkiler

 

Çocuklarda balgamlı öksürüğe ne iyi gelir?

Balgamlı öksürük için annelerin çocuklarına hazırlayabileceği bazı pratik tarifler vardır. İşte çocuklar için balgam söktüren tarifler:

Tereyağı-pekmez: Bir tatlı kaşığı tereyağını bir cezve yardımı ile eritin. Erime aşamasına geldiğinde ocağın altını kapatın ve bir tatlı kaşığı pekmezi hemen ekleyin. Ilındıktan sonra tereyağlı pekmezden bir tatlı kaşığı tüketilmesini sağlayın. Gece yatmadan önce ve sabah kahvaltıdan sonra bu karışımı çocuğa yedirebilirseniz.

Siyah turp-bal: Orta boy siyah turpun içini oyun. Turpun alt kısmını oymamaya özen gösterin. Bir çatal yardımı turpun altına 3-4 tane ufak delik açın. İçine iki tatlı kaşığı bal ekleyin ve balın bu deliklerden süzülmesi için sabaha kadar bekletin. Sabah süzülmüş olan karışımdan bir tatlı kaşığı tüketilmesi yeterli olacaktır. Dilerseniz bu karışımı sabahtan hazırlayıp akşama kadar da bekletebilirsiniz. Gece yatmadan önce çocuğunuza yedirebilirsiniz.

Ihlamur-bal: Ihlamurun için bir tatlı kaşığı bal ekleyerek içmek de balgamlı öksürüğe iyi gelir.

Zencefil-bal: Bir bardak kaynamış suya, bir kaşık taze zencefil eklenir ve demlenmesi beklenir. Sonrasında süzülerek için bir tatlı kaşığı bal ilave edilir. Ilındıktan sonra tüketilir.

Zerdeçal: Bir bardak sıcak süte yaklaşık bir tatlı kaşığı zerdeçal ekleyerek çocuğunuza içirebilirsiniz. Sabah ve gece yatmadan önce zerdeçallı süt içilmesi, balgamlı öksürük için faydalıdır.

Rezene, anason, kekik gibi bitkisel çaylar da balgamı vücuttan atmak için önerilen bitkisel çaylar arasında yer alır. 2 yaşın altında olan çocuklar için kullanılmaması gereken bitkilere dikkat edilmesi gerekir. Çocuklarda balgamlı öksürük 3 günden uzun sürerse çocuk hekimine başvurulmalıdır.

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