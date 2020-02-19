Balık burcu başlıyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün istek ve arzularımızda oldukça hırslı olabiliriz. Ay Oğlak burcunda küçülürken, gelecek yönünde iyimser olmaktan çok gerçekçi olmaya bakalım. Daha çok bitişler ve kapanan enerjiler dikkat çekiyor. Öğle saatlerinde sohbetler, konuşmalar duygularımızı anlatmak için güzel fırsatlar sunmakta. Ancak harcamalarda dikkatsiz olabiliriz.

Nelerden kaçınmalı? Koşullar daha çok eldeki işleri toparlama yönünde kullanılabilir. Merkür de geri giderken, düşüncelerimizi somut şekilde uygulamakta zorlanabiliriz. Yine de günün geç saatlerinde kendimizi pozitif hissedebileceğimiz olaylar mümkün. Aşırılıklara gitmediğimiz sürece daha olumlu düşünceler geliştirebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Baykuş Daha düşünceliyiz. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar olabilir.