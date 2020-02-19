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19.02.2020 - 00:00 |

Balık burcu başlıyor

Bugün istek ve arzularımızda oldukça hırslı olabiliriz.

Balık burcu başlıyor

Bugün ne yapılabilir? Bugün istek ve arzularımızda oldukça hırslı olabiliriz. Ay Oğlak burcunda küçülürken, gelecek yönünde iyimser olmaktan çok gerçekçi olmaya bakalım. Daha çok bitişler ve kapanan enerjiler dikkat çekiyor. Öğle saatlerinde sohbetler, konuşmalar duygularımızı anlatmak için güzel fırsatlar sunmakta. Ancak harcamalarda dikkatsiz olabiliriz.  

Nelerden kaçınmalı? Koşullar daha çok eldeki işleri toparlama yönünde kullanılabilir. Merkür de geri giderken, düşüncelerimizi somut şekilde uygulamakta zorlanabiliriz. Yine de günün geç saatlerinde kendimizi pozitif hissedebileceğimiz olaylar mümkün. Aşırılıklara gitmediğimiz sürece daha olumlu düşünceler geliştirebiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/ Baykuş  Daha düşünceliyiz. Mayalara göre bugün Baykuş günündeyiz. Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar olabilir.

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Bugün

Bugün gündeminizi sorumlu olduğunuz konular meşgul edebilir. İşlerinizde yaratıcılığınızı kullanmak hayatınızı kolaylaştırabilir. Daha kolay ilerleme kaydedeceğiniz bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmek için görünür olmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Uyum içinde olacağınız zamanlardasınız.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni ufuklara açılmak için kendinize yollar bulabilirsiniz. Uğraştığınız konularda daha rahat bir şekilde bütünü görebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konular siz kısmet getirebilir. Yeni yolculuklar gündeme gelebilir. Kendinizi huzurlu hissedeceğiniz bir gündeminiz var. Akşam saatlerinde daha duygusal olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kriz yaratan konular gündeme gelebilir. Siz bu konulara karşı nasıl davranacağınızı kestirebileceğiniz bir gündesiniz. Endişe duyduğunuz konuları fazla büyütmemeye özen gösterin. Ortak para konularıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Akışta kalmaya çalışmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde eşinizle ilgili konularla daha fazla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha ciddi kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde yeniden temel atmak ve sağlamlaştırmak isteyeceğiniz zamanlar var. Bugün ilgilendiğiniz konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Çalışma hayatınızda ciddi sorumluluklar alacağınız bir gün olabilir. Kendinizi daha çok göstermek isteyebilirsiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte organize olmak çalışma ortamını sakinleştirebilir. Bugün denge de olmak size iyi gelecektir. Yoğun çalışma temposunda başkalarından alacağınız destekler var. Kendinizi rahat ifade edebileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün aşk hayatınız gündeminizi meşgul edebilir. Yaratıcılığınızın ön plana çıktığı zamanlardasınız. Gün içinde kendinizi çok daha rahat ifade edebilirsiniz. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiğiniz şeyler için tüm enerjinizi harcayabilirsiniz. Görünür olmaktan zevk alacaksınız. Harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konularda yeni gelişmeler olabilir. Ev hayatınızda farklılıklar yaratmak isteyebilirsiniz. Geçmiş konulardaki fikirlerinizi daha net ifade etmeniz gerekebilir. Gün içinde kendi iç dünyanıza yönelmek isteyebilirsiniz. Güven arayışı içinde olacağınız zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde kendinizi daha derin hissedebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yoğun ve hareketli bir gündeminiz olabilir. Yazışma ve konuşmaların yoğunluğu içinde kendinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki ciddi konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gün içinde dengede kalmaya ihtiyacınız olan zamanlar olabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde parasal konularla ilgili değişiklikler gündeme gelebilir. Bütçeleme yapmanız gerekebilir. Bazı konularda zorlandığınızı hissedebilirsiniz. Yetenekli olduğunuz konularda daha fazla ikna edici olabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizi daha kolay ilerletebilirsiniz. Kendinizi rahat ifade edeceğiniz zamanlar var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kişisel hassasiyetiniz olduğu konulara karşı daha dikkatli olmanızda fayda var. Ay burcunuzda ilerlemekte. Önem verdiğiniz konular daha fazla zihninizi kurcalayabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gündesiniz. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Gün içinde keyif aldığınız konulara daha fazla yönelebilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün bilemediğiniz konulardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bu durum sizi iç dünyanızla ilgilenmenize sebep olabilir. Olaylara karşı ani tepki vermemeye özen gösterin. Akışta kalmak sizi rahatlatacaktır. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yeteneklerinizi kullanabileceksiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili beklentileriniz için bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Kendinizde parlatmak istediğiniz yanlarınız olabilir. İç uyumunuza önem verdiğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha fazla yaratıcılığınızı katmak isteyebilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceksiniz.Devamını Oku

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