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11.07.2020 - 20:40 |

Balık Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Balıkların Çeşitleri İle Özellikleri

Balıkların %98 gibi büyük bir oranı suda yaşamaktadır. Buna karşın %2'lik kısmını ise amfibi olan ve hem karada hem de denizde yaşayan balık türleri oluşturuyor. Son yıllarda balık türlerinin net sayısına ulaşmak için çok kapsamlı araştırmalar yapıldı. Söz konusu araştırmaların sonucuna göre dünya denizlerinin genelinde toplamda 15 binden fazla balık türü bulunuyor. Türkiye'de ise balık çeşitlerinin net rakamı 384'tür. İşte, balık türleri hakkında bilinmesi gerekenler.

Balık Türleri Ve İsimleri Nelerdir? Balıkların Çeşitleri İle Özellikleri
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Balıklar kendi içerisinde ise beş türe ayrılmaktadır. Bunların başında ''Kıkırdaklı'' ve ''kemikli balıklar'' yer alıyor. Akciğerli ve fosil balıklar da birçok dünyanın farklı deniz ve okyanuslarında yaşıyor. Bu türler arasında en nadir olanı ise ''çenesiz balıklar'' ismiyle bilinmektedir.

Balık Türleri ve İsimleri Nelerdir?

1- Çipura: Çipura genellikle sıcak denizleri sever ve büyük oranda Akdeniz'de yaşar. Alt türleri boyları ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak üç çeşide ayrılıyor. Lidaki ismiyle bilinen bu balıkların ince ve kalın lidaki adıyla tanımlanan çeşitleri de Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de yaşamaktadır.

2- Kolyoz: Avrupa mutfağında önemli bir yere sahip olan kolyoz, ülkemizde de giderek artan bir rağbet oranıyla pişiriliyor. Eti lezzetli olmasına rağmen temizlenmesi zordur ve profesyonel yardım almak gerekebilir. Görünümü ve fiziksel özellikleri uskumruya benzese de bu balıklara oranla çok daha nadir bulunur ve fiyatları daha yüksektir.

3- Lüfer: Balık çeşitleri arasında en güçlü çeneye sahip ilk 5 balıktan biridir. Evrimleşme sonucunda avlanma yetenekleri son derece gelişmiştir. Avlanırken aynı anda hem çenesini hem de dişlerini kullanabilir.

Balıkların Çeşitleri ile Özellikleri

1- Köpek Balığı: Kedi ve kaplan gibi türleri bulunan köpek balıkları denizler ve okyanuslarda yaşayan en tehlikeli balık türlerinin başında gelir. Koku alma duyuları son derece gelişmiş olup kilometrelere öteden avının kokusunu alabilir. Dişleri ve çenesi aynı oranda gelişmiş olan bu yırtıcı balıkları ortalama 50 yıl yaşamaktadır. Ancak bazı türleri avlanma zorluğu çekmediği takdirde 80 ile 90 yıla kadar yaşayabilir.

2- Yunus: Son derece hareketli ve oyuncu bir yapıya sahip olan yunus balıkları insanlarla iletişimi en yüksek olan balık çeşitlerinin başında geliyor. Bu alanda yapılan son araştırmalar yunusların denizlerde yaşayan en zeki canlı türü olduğunu ispatlar niteliktedir. Birbirleriyle kilometrelerce öteden ses dalgaları ile iletişim kurabilirler.

3- Balina: Balinalar denizlerde yaşayan en büyük canlılardır. Ortalama kiloları 120 tondan 150 tona kadar çıkabilir. Memeliler sınıfında yer alan balinalar diğer balıkların aksine soğuk değil sıcakkanlı canlılar grubunda yer alır.

 

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