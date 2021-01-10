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10.01.2021 - 10:35 |

Balık zehirlenmesi belirtileri nelerdir, ne zaman ortaya çıkar?

Beslenme çeşitliliği nedeni ile gıda zehirlenmeleri de çok fazla yaygınlaşıyor. Özellikle de balık zehirlenmesine mutlaka dikkat edilmelidir. Balık zehirlenmesi belirtileri nelerdir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Balık zehirlenmesi belirtileri nelerdir, ne zaman ortaya çıkar?
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Balık zehirlenmesi günümüzde çok sık görülüyor. Özellikle yenilen balıkların kaliteli olup olmaması da çok önemlidir. Taze balık tüketimi de bunun için önemlidir. Ayrıca balığın yanında bazı besinlerin de tüketilmemesi gerekir. Bunlar balık zehirlenmelerine yol açabilir.

Balık zehirlenmesi belirtileri nelerdir?

Balık her hafta en az iki kez tüketilmelidir. Omega 3 yağ asitlerini barındıran balık vücut fonksiyonlarının sağlanması için oldukça önemlidir. Balık tüketimi doğru mevsimde olmalıdır. Ayrıca alınacak balık taze ve temiz olmalıdır. Aksi halde taze alınmayan ve temiz olmayan balıklar besin zehirlenmelerine neden olabilir. Aynı zamanda bilinen ve sürekli tüketilen balıklar tercih edilmelidir. Bilinmeyen balıklar tüketildiği takdirde zehirlenme olasılığı da daha yüksektir. Buna dikkat etmek gerekir.

Ne zaman ortaya çıkar?

Balık zehirlenmeleri bazı zamanlarda ortaya çıkmaktadır. Özellikle balık tüketiminden sonra karın ağrısı yaşanabilir. Bu karın ağrısının ardından da mide bulantısı ve kusma da yaşanabilir. Özellikle birden yükselen ateş ile birlikte midede sık sık kramp yaşanabilir.

Balık zehirlenmesi geçiren kişi bir süre sonra bayılabilir. Ayrıca ağız çevresinde de uyuşma giderek parmaklara da yayılabilir. Bunun yanı sıra cilt soğuk suya değdiği anda yanmaya başlar. Balık zehirlenmesinde deride kaşıntı ve döküntüler oluşur. O nedenle tüm bu belirtiler dikkate alınmalıdır. Şiddetli balık zehirlenmelerinde şok geçirme hali de görülür. 

Balık zehirlenmesi ne kadar sürede ortaya çıkıyor?

Balık zehirlenmesi durumunda uygun pişirilmeyen ve ya taze olmayan balıklar zehirlenmeye yol açabilir. Özellikle deniz ürünleri üzerinde bakteriler kolay bir şekilde üreyebilir. Bu yüzden balığın da taze ve iyi pişirilmiş olması çok önem taşımaktadır. Günümüzde uygun şartlarda saklanmayan balıklar nedeni ile zehirlenmeler olabilir.

Balıklar tam pişirilmeden çiğ kaldığı takdirde bu da kişiyi zehirleyebilir. Aynı zamanda balıkların yanında süt ve süt ürünleri asla tüketilmemelidir. Özellikle tüketilen balıkların içinde zehirli kimyasallar var ise ardından süt ve ya yoğurt tüketilmesi zehirlenmeyi ciddi boyutlara taşıyabilir. Özellikle bayatlamış balıktan oluşan zehirlenmeler yaklaşık 2 saat sonra ortaya çıkabilir.

Balık zehirlenmelerinde neler yapılmalıdır?

Balık zehirlenmelerinde ilk müdahale çok önemlidir. Balık zehirlenmesinden hemen kurtulmak için kişi mutlaka kusmaya çalışmalıdır. Yenilenler çıkarıldığı takdirde zehirli maddelerin de vücuda yayılmasının önüne geçilir. Aynı zamanda balığın etkilerinden kurtulmak için bol miktarda su içilmelidir. Bol su içilerek bu zararlı maddeler de dışkı yolu ile dışarı atılmalıdır.

Zehirleme oluştuğu andan itibaren su tüketimi de artmalı. Balık zehirlenmesinden sonra doktor gerekli tedaviyi yaptığı takdirde mideyi yormamak adına hafif gıdalar ile beslenmek gerekir. Özellikle de o dönemde çorba gibi sıvı gıdalar alınmalıdır. Balık zehirlenmelerinin ardından mutlaka limonlu su içilmelidir. Limonlu su mide asitlerini düzenleyebilir. Zehirlenmeden kaynaklanan karın ağrısını geçirmek için de muz tüketilmelidir.

Balık zehirlenmesi neden kaynaklanır?

Balık zehirlenmesinin pek çok kaynağı bulunmaktadır. Bazı balıkların içinde histidin gibi bir aminoasit yer almaktadır. Bu aminoasit de bazı durumlarda insanları zehirleyebilir. Tüketilen balıklar kısa sürede öldürülmez ise histidin maddesi histamin şeklini alarak tehlikeli olabilir.

Bu fark edilmezse önemli sorunlar yaşatabilir. Balık zehirlenmesinin en önemli noktası bakteri ve mikrop barındıran balıklardır. Ayrıca sadece balığın içinde bakteri olması değil mutfak malzemelerinin de hijyenil ve doğru kullanılması çok önemlidir. Balıklar iyi şekilde pişirilmez ise bu da balık zehirlenmelerine neden olur. 

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