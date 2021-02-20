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20.02.2021 - 18:02 |

Bamya Tohumu Kürü Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir? Bamya Kürü Nasıl Kullanılır?

Bugün birçok kişi tarafından zayıflamak için kürler tercih edilmektedir. Bu kürlerden biri olan bamya tohumu hakkında birçok kişi tarafından sorular sorulmaktadır. Bu soruların başında Bamya tohumu kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Bamya kürü nasıl kullanılır? Gibi sorular bulunmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Bamya Tohumu Kürü Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir? Bamya Kürü Nasıl Kullanılır?
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Bamya kürü pek çok kişi tarafından kullanılan ve oldukça önemli bir tarif olarak bilinmektedir. Bugün en sağlıklı vücutlara ulaşabilmek için yapılan kürlerin başında bamya kürü bulunmaktadır.

 Bamya Tohumu Kürü Nasıl Yapılır, Faydaları Nelerdir?

 Bamya tohumu kürünün yapılması için ilk olarak yarım avuç dolusu bamya bulunması gerekir. Devamında bir miktar bamyayı bir tahta kaşık yardımı ile ezilmesi gerekir. Devamında içine bir miktar sıcak su katılarak pür yapısı elde edilir. Devamında bu kür bireyler tarafında nemlendirilmek isteyen yerlere sürülebilmektedir. Son yıllarda pek çok kişi tarafına kullanılan bu kür sayesinde oldukça uygun bir yüz elde edilmektedir.

 Bamya tohumu sade tüketildiği taktirde hazmı kolaylaştırmaktadır. Bu sayede daha olumlu ve sağlıklı sonuçlar ile karşılaşılabilmektedir. Bamya tohumlarının birkaç tanesinin yutulması ile birlikte mide ve bağırsaklar temizlenmektedir. Küçük bir miktarının dahi yenilmesi ile oldukça sağlıklı ve fit bir vücuda kavuşmak mümkündür.

 Bamya Kürü Nasıl Kullanılır?

 Bamya kürünün yapılması için ilk olarak oldukça ılık su içinde yıkanılması gerekir. Devamında en önemli şey bireylerin daha sağlıklı olabilmesi için bu kürü kullanım talimatı olmaktadır. Kürün daha da çok işe yaraması için ilk olarak yüzün ılık su ile yıkanması gerekir. Devamında yüz dikkatli olarak kurulanmalıdır. Devamında bireyler bir tahta kaşık veya iyice yıkanmış ve temiz olduklarına inanılan elleri ile yüze sürülebilmektedir.

 Bu sürme esnasından sonra yüzün her bir noktası veya sorunlu yerlere yetişmesi için dikkatli kullanılmalıdır. Devamında en önemli şey yüzün üstünü bir bez yardımı ile kapatılması gerekir. Bu noktadan sonra bir on dakika kadar bekletilip yüz soğuk su ile yakmamalıdır. Bamya küründen sonra soğuk su kullanılmasının birkaç nedeni bulunmaktadır. Kılcal damarlar kapatılarak tekrar siyah nokta oluşumunu engellenmesinin sağlanmasıdır.

 

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