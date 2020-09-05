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05.09.2020 - 01:34 |

Baran İsminin Anlamı Nedir? Baran Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Baran ismi özellikle heybetli okunuşu üzerinden erkek çocuklar için yaygın kullanılan isimlerden biridir. Etkili bir telaffuz sunduğundan dolayı pek çok ebeveynin ilgisini çekiyor. Peki, Baran isminin anlamı nedir? Baran ne demek, ne anlama gelir? İşte bu güzel isim için bilinmesi gerekenler.

Baran İsminin Anlamı Nedir? Baran Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Baran adı hem Türkçe hem de Farsça kökenli bir isim olarak öne çıkmaktadır. Erkek çocukları için kullanılır ve rengi mavidir. Özellikle etkili ve değişik anlamları ile beraber çok sevilen bir isimdir. Son dönemlerde anne babalar tarafından internetten anlamı en fazla araştırılan isimler içerisine girmiş durumda.

Baran Ne Demek?

Baran hem televizyonda hem de pek çok farklı yerde son zamanlarda duyulan ve dikkatleri üzerine toplayan isimler arasında yer almaktadır. Bu ismin oldukça etkili ve farklı anlamları bulunur.

- Varan, ulaşan
- Yüce, ulu
- Yağmur ya da yağmur mevsimi (Farsça)

Böylesi etkili ve güçlü anlamları ile beraber Baran ismi erkek çocukları adına en güzel alternatiflerden biridir. Hem Türkçe hem de Farsça kökenli olarak bu anlamları her iki dil adına da geçerliliğini korumaktadır. Tek başına kullanılabileceği gibi uyumlu olursa başka isimler ile de bir araya getirebilirsiniz. Ancak tek başına değerlendirildiği zaman oldukça etkili ve görkemli bir okunuş sunmaktadır.

Baran İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Kökeni Türkçe ve Farsçaya uzanan Baran ismi Kur'an'da geçmemektedir. Hem Farsça hem de Türkçedeki anlamları ile beraber son dönemlerde internetten çok fazla araştırılan adlar arasında geliyor. Özellikle yüce ve ulu gibi anlamları ile çok sevilen isimler içerisinde bulunmaktadır.

Bebeğiniz adına henüz bir isimde karar kılmadıysanız Baran ismini listeye ekleyebilirsiniz. Hem Türkçe kökenli olması hem de anlamı ile beraber tarihi açıdan da önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır.

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