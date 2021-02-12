Barbekü Yapımı Ve Malzemeleri: Barbekü Yaptırma Maliyeti (Fiyatları) Nedir?



Eğer kendi kendinize bir şeyler yapmayı ve üretmeyi seviyorsanız evinizin bahçesine kendiniz bir barbekü yapabilirsiniz. Bunun için barbekü yapımının inceliklerini bilmeniz yeterli olacaktır. Çok gösterişli barbekü modelleri olduğu gibi oldukça basit ve şık görünüme sahip kolay barbekü yapmanız da mümkündür.



Barbekü Malzemeleri



Barbekü yapmak için gerekli olan malzemeler şu şekilde sıralanabilir;

● Barbekü Tuğlası

● Çimento malzemesi

● Kum

● Çakıl

● Demir

● Su

● İsteğe bağlı olarak boya



Barbekü Nasıl Yapılır?



Barbekü yapım adımlarını takip ettiğinizde kolay bir şekilde barbekü yapma işlemini tamamlayabilirsiniz.

● Yapıma başlamadan önce çimentonun hazırlık aşaması yapılmalıdır.

● Kum, çakıl, çimento ve su ile bir harç hazırlayıp barbekünün yapılacağı zemini hazırlamanız gerekir.

● Barbekü yapımına başlamadan önce yapmanız gereken ilk iş modeli seçmek olacaktır.

● Barbekü modeline karar vermenizin ardından tuğla yardımı ile artık inşaat işlemine başlayabilirsiniz.

● Tuğlaların arasına sürmek için yine bir çimento harcı hazırlamanız gerekmektedir.

● Eğer barbekünüzün ön kısmına odunluk alanı yapmayı da düşünüyorsanız bunun için bu alanın boş kalmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

● Ateş yakma işleminin gerçekleşeceği kısma kadar örme işlemine devam etmeniz gerekir.

● Ateş yakacağınız bölüme kadar örme işlemini yaptıktan sonra buranın yapımına başlamanız gerekir.

● Ateş yakacağınız alanda döşeme plağı ile bir platform oluşturabilirsiniz.

● Döşeme plağının eklenmesinin ardından tekrar duvar örme işlemine devam etmeniz gerekir.

● Izgara bölümünü yaparken iki seviye belirlemeniz sizin için çok daha kolay olacaktır. Böylelikle barbeküde bir şeyler pişirirken ateşe yakın ya da uzak tutmanız çok daha kolay olacaktır.

● En son barbekünün baca kısmını örerek barbekü yapım işlemini bitirebilirsiniz.

Barbekü yaparken şunlara dikkat etmeniz gerekir;

● Atılacak olan barbekü temeli 60x60 ya da 50x60 ölçülerinde ayarlanmalıdır.

● Beton temelinin yerden yaklaşık olarak 60 cm yüksekte olması oldukça önemlidir.

● Temeli atarken içinde inşaat demirleri kullanmanız temelin çok daha sağlam olmasına olanak sağlar.

● Barbekü yapımı bittikten sonra içinin beton harç ile dikkatli bir şekilde sıvanması gerekmektedir.