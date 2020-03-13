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13.03.2020 - 01:54 |

Baş Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Şiddetli Baş Ağrısı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Baş ağrısı yediden yetmişe herkesi etkileyen bir rahatsızlık olarak dikkat çekiyor. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan baş ağrısı şikayetleri için birçok kişi baş ağrısı neden olur? Baş ağrısı şikayetlerinde hangi bölüme başvurmalıyım? Sorularını sorarak cevaplar arıyor. İşte baş ağrısına dair merak edilen konuların cevapları.

Baş Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Şiddetli Baş Ağrısı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Baş ağrısı şikayetlerinin kendisini göstermesi tek bir neden bağlı olarak görülmüyor. Birçok etkenden dolayı baş ağrısı şikayetleri görülebiliyor.

Baş Ağrısı Neden Olur?

Baş ağrısının en çok görülen çeşidi migrene bağlı olarak gelişen ağrıdır. Migren ağrısı başın bir bölümünü ya da tamamını etkileyerek hafif ya da güçlü bir şekilde kendisini gösteren bir baş ağrısı çeşididir.

Baş ağrısına neden olan bir başka etken de yüksek tansiyondur. Özellikle tansiyonun normal değerlerin üzerine çıkması durumunda baş ağrısı şikayetleri görülebiliyor. Özellikle tansiyon hastalarının baş ağrısı şikayetleri görülmesi ile birlikte tansiyonlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Yüz bölgesinde bulunan sinüslerin tıkanması ile birlikte ortaya çıkan sinüzit şikayetleri de kendisini baş ağrısı şikayetleri ile gösteriyor. Sinüslerin açılmasına kadar baş ağrıları sık sık tekrarlıyor.

Baş Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Baş ağrısı şikayetleri için birden fazla bölüme randevu almak mümkün. Ancak hastanın baş ağrısına neden olan etkenin ne olduğu konusunda bilgisi varsa o nedene uygun bölümden randevu alması tedavisi açısından çok daha iyi olacaktır. Baş ağrısı şikayetleri için dahiliye, nöroloji ve kulak burun boğaz bölümlerinden randevu alınabiliyor.

Şiddetli Baş Ağrısı İçin Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Tansiyon hastalığına bağlı olarak baş ağrısı şikayetleri görülüyorsa dahiliye bölümünden randevu alınarak hastalar için gereli tahlil ve tetkikler yapılıyor. Eğer ki baş ağrısına neden olan etkenin sinüzitten kaynaklandığı biliniyorsa kulak burun boğaz bölümüne başvuru yapılması gerekiyor. Baş ağrısı migren şikayetlerine bağlı olarak kendisini hissettiriyorsa bu sefer de nöroloji bölümü için gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor.

Hasta baş ağrısına neden olan etkenin ne olduğunu bilmiyorsa dahiliye bölümünden randevu alarak yapılacak tetkik ve tahliller nedeni ile hastanın hangi bölüme başvurması gerektiği dahiliye uzmanı tarafından bildiriliyor.

Baş Ağrısı İçin Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Baş ağrısı şikayeti ile dahiliye polikliniğine başvuran kişiler için öncelikle kan tahlili yapılıyor. Kan tahlili nedeni ile kan değerlerinin durumları bakılarak baş ağrısına neden olan etken teşhis ediliyor. Aynı zamanda tansiyon ölçümleri yapılarak tansiyon değerlerinin normal olup olmadığı da kontrol ediliyor. Nörolojik bir etkenden dolayı baş ağrısı şikayetleri söz konusu ise nöroloji uzmanı tarafından verilen ilaçlar ve öneriler ile tedavi süreci başlıyor.

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