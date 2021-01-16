Baş Dönmesi Neden Olur? Ani Baş Dönmesinin Sebepleri Nelerdir?

Baş dönmesi, sersemlik ve sallanma gibi belirtilerle meydana gelir. Aynı zamanda kişinin altındaki zeminin kayması ve kendini hareket halinde hissetmesi yaşanan şikayetler arasında yer alır.



Ani Baş Dönmesinin Sebepleri Nelerdir?

Kan basıncında ani düşüş,

Kan hacminde azalma

Kalp kas hastalığı

Anksiyete bozuklukları

Demir eksikliğinden kaynaklanan anemi

Hipoglisemi (düşük kan şekeri)

Aşırı egzersiz

Susuz kalma

Sıcak çarpması

Yol tutması

Tüm bu nedenlerin yanında multipl skleroz, inme, sersemlik, tümör, habis ve başka bir beyin rahatsızlığından da kaynaklanabilir.



Baş Dönmesinin Başlıca Nedenleri Nelerdir?



Baş dönmesinin yaygın nedenleri arasında migren, ağır ilaçlar ve alkol kullanımı da bulunur. Aynı zamanda iç kulakta bulunan dengeyi sağlayan problemden de kaynaklanabilir. Baş dönmesi, genellikle vertigonun göstergesidir. Vertigo ve vertigoya bağlı baş dönmesinin en belirgin nedeni, sık nedeni benign paroksismal pozisyonel vertigodur. İç kulakta denge merkezinde bulunan kristallerin arka yarım daire kanallarına düşmesi sonucunda baş dönmesi meydana gelir. Bu da hızlı bir şekilde pozisyon değiştirildiği zaman kısa süreli bir baş dönmesine neden olur.



Baş dönmesi, Meniere ve vertigo hastalığı tarafından da tetiklenebilir. Bunun yanında kulakta çınlama, işitme kaybı, baş dönmesi, dolgunluk hissi ve ara ara gelen baş dönmesi atakları insan hayatını olumsuz etkileyebilir. Bu hastalık iç kulakta bulunan sıvının dengesizliğinden kaynaklanır. Viral bir enfeksiyon sonrasında kulak enfeksiyonları, kulak hastalıkları, akut ve kronik kulak iltihapları, işitme kaybı ile başlayan kulak hastalıkları, bazen de kendiliğinden yırtılan iç kulak zarları nedeni ile baş dönmesi meydana gelir. Baş dönmesi ve vertigonun oluşmasının bir başka nedeni ise, akustik bir nöromadır. Bu da iç kulağı, beyne bağlayan sinir üzerinde oluşan kansersiz bir tümör çeşididir.



Baş Dönmesinin Tanısı Nasıl Konulur?



Baş dönmesi, bir hastalık değil başka hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkan bir semptomdur. Baş dönmesi şikayeti ile gelen bir hastanın tıbbi öyküsü dinlendikten sonra fiziki muayene yapılır. Elde edilen bulgular değerlendirilerek gerektiği durumlarda ile çeşitli kan testleri ve rasyolojik testler yapılır. Bu testler aracılığı ile beyin, beyincik, iç kulak ve kulak yapıları incelenerek asıl sorun tespit edilmeye çalışılır. Aynı zamanda enfeksiyon ve hormonal değerler de araştırılır. Elde edilen veriler sonucunda baş dönmesinin ana nedeni tespit edilir.



Baş Dönmesinin Tedavisi



Baş dönmesi, genellikle tedaviye gerek duymadan kendi kendine düzelen bir sağlık sorunudur. Yapılacak tedavi, baş dönmesinin nedenine bağlı olarak değişir. Baş dönmesi, genellikle başka bir tıbbi durumun göstergesi olarak gelişir. Baş dönmesinin altında yatan sebeplerin tedavi edilmesi, bu sorunun giderilmesinde etkilidir. Eğer hayatı tehdit eden ciddi bir sorun olarak inme, kalp krizi gibi sağlık sorunları baş dönmesi ile birlikte ortaya çıktıysa hastaya hemen kan tranfüzyonu, ameliyat ya da müdahale gerektirebilir.



Dehidrasyonu tedavi etmek için de IV sıvıları enjekte edilebilir. Hastanın vücudundaki enfeksiyonu tedavi edebilmek için ateşini kontrol altında tutmak gerekir. Hiperventilasyon ve nefes darlığı olan hastaya oksijen verilebilir. Kan testleri anormal kan değerleri gösteriyor ise bu değerlerin düzeltilmesi gerekir. Çeşitli ilaç tedavileri kullanarak baş dönmesinin geçirilebilir.