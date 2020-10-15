Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Baş dönmesi tek başına koronavirüsün işareti olabilir mi?
15.10.2020 - 17:10 | | DHA

Baş dönmesi tek başına koronavirüsün işareti olabilir mi?

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin tek başına koronavirüs belirtisi olabileceği iddiasında bulundu. Şanlı, “Pandemi döneminde baş dönmesi olursa bunun Covid-19’a bağlı olabileceğini akılda tutmakta fayda var. Koronavirüs kulaktaki sinir hücrelerini de etkileyerek baş dönmesi ve denge bozukluğuna neden oluyor" dedi

Baş dönmesi tek başına koronavirüsün işareti olabilir mi?
ABONE OL

Koronavirüs salgını dünya çapında etkisini sürdürürken, bununla ilgili yapılan çalışmalar da hala devam ediyor. En yaygın belirtileri arasında ateş, kuru öksürük, yorgunluk olan hastalık, bazen de belirti vermiyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr. Arif Şanlı, baş dönmesinin yan bulgular olmadan koronavirüs belirtisi olabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Şanlı, “Çin’de, Avrupa ve Amerika’da yapılan son çalışmalarda farklı şikâyetlerle gelen hastalar da oluyor. Bu durumu özellikle vurgulamak gerekir. Bunlardan en önemlisi bizim açımızdan baş dönmesidir. Kulak aynı zamanda denge organıdır ve kulak patolojilerinde hastalarda şiddetli baş dönmeleri, bulantı ve kusmalar olabilir. Bir koronavirüs hastası ateşi, burun akıntısı, öksürüğü olmadan sadece baş dönmesiyle başvurabiliyor. Bu açıdan gözden kaçırmamak gerekir” diye konuştu.

"Kana karışarak sinir dokusunu etkiliyor"

Koronavirüs hastalarının kulak burun boğaz bölümüne çok sık başvuru yaptığına dikkat çeken Prof. Dr. Şanlı, “Genelde bu belirtiler ateş, öksürük, nefes darlığı şeklinde görülüyor. Koronavirüs grip, nezle yapan virüsler gibi aynı belirtileri yapıyor. Bu hastalar bize burun tıkanıklığı, hapşırma, burun akıntısıyla birlikte herhangi bir nezle hastası gibi başvurabiliyor. Koronavirüs kana karışabiliyor, beyin dokusuna geçebiliyor ve sinir dokusunu da seven bir virüs. Direkt sinire yayılabiliyor. Belirtiler arasında koku alamama söz konusu. Koku ve tat alma bozukluğu tamamen sinir sistemi etkilemesinden kaynaklanıyor ve bu koku merkezi yoluyla da beyne geçiyor. Aynı şekilde kulaktaki sinir hücrelerini de etkileyerek denge bozukluğuna neden oluyor. Sinir sistemine afinitesi (çekim gücü) var. Vestibüler nörit (denge sinir iltihabı) dediğimiz bir hastalık var. Bu da nörolojik bir hastalıktır. Denge siniri virüs tarafından istila ediliyor ve bu şekilde baş dönmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Çin'de ve İspanya'da böyle vakalar görüldü

Virüsün kulakla el teması ile geçmediğini, kan yoluyla vücuda geçerek sinir hücrelerini sardığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlı, bu tür vakalara rastlandığına dikkat çekerek, “Çin’de 78 yaşında bir hasta direkt baş dönmesiyle hastaneye başvurmuş. Bulantı, kusma, dengesizlik ve işitme kaybı görülmüş. Bu hastaya yapılan test ise pozitif çıkmış. Ateş, baş ağrısı gibi başka hiçbir belirti gözükmemiş. Yine İspanya’da 20 yaşında bir genç hasta da aynı şekilde şiddetli baş dönmeleri, kulaklarda dolgunluk hissi ve işitme kaybı ortaya çıkmış. Grip hastalarında da baş dönmesiyle birlikte ani işitme kaybı görürüz. Bu durum koronavirüs için de geçerli. Bu konuda henüz çok yaygın yayınlar yok. Bunu bir mesaj olarak halkımıza iletmekte yarar var. Pandemi döneminde baş dönmesi olursa bunun Covid-19’a bağlı olabileceğini akılda tutmakta fayda var” dedi.

Baş dönmesine yol açan sebepler nelerdir?

Baş dönmesinin önemli bir sorun olduğunu ve altında yatan birçok sebep olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şanlı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Baş dönmelerinin çoğu kulakla ilgilidir. Kulak işitme organı olmasının yanı sıra denge organıdır. Bunların en önemlisi ve halk arasında da yaygın olarak bilinen ‘kristal oynaması’dır. Bu baş dönmeleri kısa süreli ama çok şiddetlidir. Kulaktaki sıvı basıncının artmasına bağlı meniere hastalığı dediğimiz; şiddetli ve saatlerce süren baş dönme atağı olur. İşitmeyi düşürür ve doluluk hissi yapar. Bunun dışında denge siniri iltihaplanmasına bağlı baş dönmeleri de karşımıza çıkmaktadır."

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

İkili ilişkilerde mücadele içine girebilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumluluklarınız gündeme gelebilir. Başarı için daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Ailevi konularda duyarlı olmanız gereken zamanlardasınız.  Acele etmeden karar vermeniz gereken durumlar ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Sağlam olacak temeller atmak için çaba sarf edebilirsiniz. Bu nedenle iş arkadaşlarınızla mücadele içinde olacağınız zamanlar var. Gün içinde alternatif planlar yapmanız gerekebilir. Aile ve güven konuları ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Keyif aldığınız konulara yaratıcılığınızı katmak isteyeceğiniz zamanlar var. Aşk hayatınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.  Sorumlu olduğunuz konularda kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Ailevi konular sizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evinize ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde emlak konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ailenizle ilgili güven konularında stresli durumlar yaşayabilirsiniz. Geçmişe yönelik olaylarla ilgili alınganlık olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda acele etmeden kararlar almalısınız. Bazı olaylar için temeller atmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gündeminiz ailevi konularla meşgul olabilir. İş hayatınızda iletişimi yoğun bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuların daha sağlam olması için çalışacağınız zamanlar var. Gün içinde kendinizi çok rahat ifade edebilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili konularda fazla duygusal davranabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kişisel yeteneklerinizi işinizi sağlamlaştırmak için kullanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda ilerleme sağlamak için daha rahat koşullar söz konusu. Ailevi olaylarda kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz. Duygusal olaylara karşı temkinli davranabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni niyetler ortaya koyabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yoğunlaşacağınız zamanlar olabilir. İlişkiler ön plana çıkabilir. Ailedeki hassas konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Uğraştığınız konularda daha fazla büyümek isteyebilirsiniz. Bunun için uygun koşullar yakalayabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven ve korunma konularında stresli durumlar karşınıza çıkabilir. Kabullenme içine gireceğiniz zamanlar olabilir. Kendi iç dünyanızla ilgili konulara yönelebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde dikkatinizi kaybetmemeye özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili ümitleriniz için yeni temeller atmak isteyebilirsiniz. Sosyal konuların ilginizi çekeceği zamanlar içindesiniz. Meslek grubunuzdan arkadaşlarınızla görüşmek size iyi gelebilir. Sorumlu olduğunuz konularda ilerlemek isteyebilirsiniz. Bunun için iş hayatınızda alacağınız destekleri iyi değerlendirmeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz konularda ilerleme kaydetmek isteyebilirsiniz. Bugün üstlerinize kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Hedeflerinize ulaşmak için yaratıcılığınızı kullanacağınız zamanlar var. Ailevi konular zaman zaman gündeminizi meşgul edebilir. İhtiyatlı olmanızda yarar var. Acele kararlar vermeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak, yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda bütünü daha rahat görüp, rahatça ilerleyeceğiniz zamanlar var. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla programlar yapabilirsiniz. Ailevi konularla ilgilenmeniz gereken durumlar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklı para konuları gündeminizi oluşturabilir. Parasal konulardan dolayı bağlayıcı koşullar oluşabilir. Endişe duyduğunuz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Yatırımlarınızla ilgili yenileme yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Güven ve korunma konularıyla ilgili krizler yaşayabilirsiniz, dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Cem Hamidi
Cem HamidiAspirin ve penisilinden sonraki en büyük icat
Psikolog Rümeysa Betül Seyithanoğlu
Psikolog Rümeysa Betül SeyithanoğluNeden psikoterapi?
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBekleme süresinin kaldırılması
Estetik Diş Hekimi Onur Öztürk
Estetik Diş Hekimi Onur ÖztürkDiş çürükleri ve sebepleri
Senem Aydın
Senem AydınElvin Levinler: Üç yıl evsizdik, pandemide evliliği evlilik gibi yaşadık
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviSatürn'ün oğlak burcuna hareketi doğum haritasını nasıl etkiliyor?
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşŞef köşesinde 'Batırık'
Gaye Şahin
Gaye ŞahinPeynir tatlısı aşkına!
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYaşınızın iyisi olmak mümkün!
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca16 Ekim Terazi yeniayı
En Çok İzlenen Videolar
Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?
Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?Kendimizi nasıl geliştirebiliriz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tıp dünyası canlı derslerde buluşacak

Tıp dünyası canlı derslerde buluşacak

El yıkamanın faydaları ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler

El yıkamanın faydaları ile ilgili tüm bilmeniz gerekenler

Bebeklerde gözyaşı kanal tıkanıklığına dikkat!

Bebeklerde gözyaşı kanal tıkanıklığına dikkat!

Parabenin zehri vücutta birikip kanser yapıyor! - Parabenin zararları nelerdir?

Parabenin zehri vücutta birikip kanser yapıyor! - Parabenin zararları nelerdir?

Sıradaki Haber