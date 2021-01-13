Baş Dönmesine Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Vertigo Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Vertigo, kişinin kendisi veya çevresi hareket ediyor, dönüyor veya sallanıyormuş gibi denge kaybı ve baş dönmesi yaşadığı bir durumdur.

Baş Dönmesi Neden Olur?

Vertigo, yanlış bir hareket hissi olarak yaşanan bir tür baş dönmesidir. İnsanlar genellikle kendilerinin, çevrelerinin veya her ikisinin birden döndüğünü hissederler. Duygu, çocuğun daireler çizerek dolanma oyununa benzer, sonra aniden durur ve çevrenin dönüyormuş gibi hissetmesi. Bazen insanlar bir tarafa çekilmiş hissederler. Vertigo bir tanı değildir. Bu bir hissin tanımıdır.

Baş dönmesi hisseden kişilerde bulantı ve kusma, denge sorunları ve / veya yürüme güçlüğü de olabilir. Bazı insanlar, bir vertigo atağı sırasında sarsıntılı göz hareketlerine (nistagmus) sahiptir.

Farklı insanlar sıklıkla "baş dönmesi" ve "baş dönmesi" terimlerini farklı kullanırlar, çünkü bu hisleri kelimelerle tarif etmek zor olabilir. İnsanlar ayrıca duygularını farklı zamanlarda farklı şekilde tanımlayabilirler. Örneğin, duyumlar bir kez baş dönmesine ve başka bir zaman baş dönmesine benzeyebilir.

Baş Dönmesine Ne İyi Gelir?

Çok yaygın, baş dönmesi genellikle bir endişe kaynağıdır. Ancak bu rahatsızlıklar çoğunlukla hafiftir. Kökenleri ne olursa olsun, alternatif tıpla tedavi edilebilirler.

Uçucu yağlarla (EO) yapılan masajlar tıkanıklığı giderir ve ayrıca kan dolaşımını, özellikle de fıstık lentisküs veya İtalyan helichrysum'u destekler. Bir çay kaşığı bitkisel yağa 2 damla EO dökün, ellerinize sürün, ardından kulağınızın çevresini (özellikle içine değil) ovalayın.

Eşit miktarda limon otu, gingko, pelin ve Roma papatyasını karıştırın. Bu karışımdan 5 gram alın ve süzülmeden önce üstü kapalı olarak 10 dakika bekletin. Öğünler arasında günde 2-3 bardak içilir.

Eczacınıza, melek otu, alıç ve tatlı yonca kuru özlerinin karışımından 30 kapsül hazırlatın Taze yonca ile bitki tedavisini destekleyebilirsiniz.

Baş Dönmesi Nasıl Geçer?

Baş dönmesi riskinde olduğunuzu biliyorsanız, birkaç dakika önce küçük Hindistan cevizi emmeniz yeterli. Küçük Hindistan cevizi mide bulantısı ve baş dönmesini gidermede çok etkilidir.

Nane, bulantı ve kusma önleyici faydaları ile bilinir. Bir kağıt mendile birkaç damla nane yağı damlatın. Baş dönmesi veya mide bulantısı ortaya çıkar çıkmaz, dokuyu burnunuza koyun ve normal nefes alın.

Bir demet taze maydanoz alın ve göğsünüze koyun. Kokusu sizi rahatlatacaktır.

Vertigo Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Baş dönmesi, tıbbi konsültasyon nedenlerinin% 5 ila 6'sını temsil eder. Her yaşta ortaya çıkabilir ancak yaşla birlikte daha yaygın hale gelir. Bir noktada 40 yaşın üzerindeki insanların yaklaşık% 40'ını etkiler. Baş dönmesi geçici veya kronik olabilir. Bir aydan uzun sürerse baş dönmesi kronik kabul edilir. Yaşlılarda kronik baş dönmesi daha yaygındır.

Baş dönmesi genellikle kulak ve beynin dengenin korunmasında rol oynayan bölümlerindeki bozukluklardan kaynaklanır:

İç kulak

Beyin sapı ve beyincik

İç kulağı beyin sapı ve serebelluma bağlayan sinir yolları.

Bu yapıların herhangi birinde bir bozukluk baş dönmesine neden olabilir.

Baş dönmesi olan kişilerde, doktorlar önce kişinin semptomlarını ve tıbbi geçmişini sorarlar. Doktor daha sonra bir klinik muayene yapar. Öykü alma ve klinik muayene sırasında yapılan gözlemler, onları sıklıkla baş dönmesinin nedenine ve gerekli olabilecek ek muayenelere yönlendirir.

Birçok vertigo vakası, hatta buna eşlik eden labirentite benzer şiddetli vertigo bile kendiliğinden ama genellikle yavaş bir şekilde düzelir. Vertigo nedenlerine bağlı olarak, doktor antibiyotikler ve diğer ilaçlardan ameliyata kadar bir dizi tedavi önerebilir. Ayrıca nöbetleri daha az yoğun ve daha kısa hale getirmek için baş dönmesine yardımcı olan bazı egzersizler önerebilir.

İçin BPPV, bir “pozisyonel manevra” olarak etkili bir tedavi yoktur. Doktorunuz veya terapistiniz akut bir atak sırasında size bu dizi baş hareketlerini uygulayabilir ve daha sonra, nüks durumunda hareketleri kendiniz nasıl yapacağınızı öğretebilir. Bu manevrayı iyi yapmanıza yardımcı olacak çeşitli ticari cihazlar vardır.