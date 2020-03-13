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13.03.2020 - 01:59 |

Bas Nedir? Bas Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bazofil, kanda bulunan bir lökosit, diğer adıyla akyuvar hücresidir. Kan tahlillerinde bazofil seviyesinin düşüklüğü ya da yüksekliği gözlemlenebilir. Bu durumların nedenleri çok farklı olabilir. Peki, Bas nedir? Bas kan değeri kaç olmalıdır? Yüksekliği ve düşüklüğünün nedenleri nelerdir? İşte, detaylar.

Bas Nedir? Bas Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

BAS terimi, kan tahlillerinde görülen bazofil hücresinin kısaltılmasıdır. Bazofilin esas görevi vücudu olası enfeksiyonlara karşı savunmaktır. Bazofilin yüksek veya düşük değerlerde çıkması çeşitli durumlardan kaynaklanmaktadır.

BAS Nedir?

BAS, bazofil hücrelerinin kısaltmasıdır. BAS değeri ile kan içerisinde bulunan akyuvar hücrelerinin belirlenmesi sağlanır. Akyuvarlar yani beyaz kan hücreleri insan vücudunda bulunan mantar, virüs, bakteri ve enfeksiyonları öldürerek vücudu savunma görevi yapar. Bazofilleri vücudumuzda kemik iliğinde üretilmektedir. Fakat bazı dokularda da bulunmaktadır. Bu sayede kişiyi enfeksiyon ve hastalıklardan korumakta ve bağışıklık sistemlerinde önemli derecede rol oynamaktadır.

Bazofiller, vücutta bulunan tüm akyuvarların yaklaşık %0.4 ile %1'ini meydana getirirler. Bazofiller kandaki en az olan akyuvar çeşididir. Tam sayıları yaklaşık olarak bir mikrolitre için 200 hücreden azdır.

BAS Kan Değeri Kaç Olmalıdır?

Sağlıklı bir bireyde bazofilin normal değer aralığı 190 ile 200 arasındadır. 2 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda ise BAS değeri yetişkinlere oranla daha fazladır. 1 yaş altı bebeklerde ise BAS değeri çocuklara oranla 2 kat daha çok olabilir. Fakat hem yetişkinlerde hem de çocuklarda bu değer 2.000'den fazla olması durumu ciddi bir sağlık sorunu oluşturmaktadır.

BAS Yüksekliği Ve Nedenleri

Kan tahlillerinde BAS değerinin yüksek olması tahlili yaptıran kişide enfeksiyona, kansere ya da iltihaplı bir hastalığa işaret edebilmektedir. Bunun dışında da BAS değeri bazı durumlarda yüksek çıkabilmektedir.

Bu durumlar:

- Astım
- Östrojen hormonu yükselmesi
- Sinüzit
- Şeker hastalığı
- Demir eksikliği
- Doğum kontrol haplarının kullanımı
- Dalak alınması
- Alerji
- Bağışıklık sistemi sorunları
- Zatürre
- Suçiçeği
- Tiroit bezlerinin düzensiz çalışması
- Bağırsak iltihabı
- Soğuk algınlığı

BAS Düşüklüğü Ve Nedenleri

Kandaki bazofil değerinin düşüklüğü herhangi bir sağlık sorunu değildir. Hatta bazofil değerlerindeki düşüklük sağlıklı yetişkinlerde gerekli olan bir durumdur. Bazofil düşüklüğü nedenleri ise şunlardır:

- Kadınların yumurtlama dönemleri
- Stres
- Zatürre
- Hamilelik
- Ateş
- Alerji
- Tiroit bezlerinin fazla çalışması
- Kortizonlu ilaçların kullanımı
- Kişinin ciddi derece yara alması
- Enfeksiyon
- Kanser
- Vücuttaki bazofil sayısının genetik açıdan düşük olması

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