Başarısız tüp bebeklerde en etkili yöntem hangisi?

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarına birçok etken sebep olmaktadır. Bunlardan bir tanesi de implantasyon penceresinin zamanının değişmesi olabilmektedir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu; İmplantasyon penceresi, hastanın yumurtlama döneminden sonraki 7. ve 10. Günler arasındaki, embriyonun anne rahmine tutunması için, rahimdeki bir takım değişikliklerin görüldüğü 48 saatlik bir süreçtir. Bazı hastalarda bu implantasyon penceresinin zamanı değişmektedir. Embriyo transferinin implantasyon penceresinin oluştuğu zamanda yapılması gebelik açısından çok büyük bir öneme sahiptir diye belirtti.



ERA testi nedir?



ERA testi ( EndometrialReceptivityAssay) kaliteli embriyo transfer edilmesine rağmen gebelik sağlanamama durumunun açıklanmasında ve yeni tedavi yönteminin oluşturulmasına ışık tutan ayrıca bir genetik testtir. ERA testi hastalarda implantasyon penceresinin zamanının belirlenmesinde kullanılır.



ERA testi nasıl uygulanmaktadır?



Yapılan çalışmalarda implantasyon penceresi ile alakalı 238 genin görev yaptığı belirlenmiştir. Hastadan doğal adet döngüsünde ya da hormon tedavisi döngüsünde rahim içi zarından çok küçük bir doku örneği alınarak, bu görevli 238 genin ifade seviyeleri taranır ve rahmin transfere uygun olup olmadığı belirlenir. Böylece implantasyon penceresinin zamanı açığa çıkarılarak kişiye özgün embriyo transfer zamanı elde edilmesi sağlanır.



ERA testi sonucunda neler yapılmalıdır?



Eğer sonuç olumlu gelirse elde edilen embriyonun transferi hastanın o adet döngüsü içerisinde yapılır. Eğer test sonucunda implantasyon penceresi zamanının değiştiği ortaya çıkarsa, ikinci bir test yapılarak yeni implantasyon penceresinin zamanı belirlenir. Böylece embriyo transferinin yapılması gereken doğru zaman belirlenerek embriyonun tutunabilmesi için en iyi zamanlama yakalanır.



ERA testinin basamakları nelerdir?



- Messenger RNA (mRNA) ekstraktının çıkarılması

- Elde edilen mRNA kalitesinin belirlenmesi

- İşaretlenen mRNA’nın ERA ile hibridizasyonu

- mRNA saflaştırılması ve işaretlenmesi

- Yıkama işlemleri ve array okuması

- Array sinyal yoğunluğunun ölçülmesi ve sistem ile sınıflandırma yapılması

- Raporun bildirilmesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Prof. Dr. Recai Pabuçcu

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