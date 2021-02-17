Başın Sağ Tarafında Ağrı Neden Olur? Tek Taraflı Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Baş ağrısı yaşamayan kişi sayısı oldukça azdır. Birçok sebebi olan baş ağrıları çoğu insanda görülmektedir. Bazı kişilerde ise daha sık bir şekilde görülmektedir. Özellikle başın sağ tarafına giren ağrı oldukça rahatsız edici bir durumdur. Başın sağ tarafında görülen ağrının nedenleri mutlaka araştırılmalı ve çözümü bulunmalıdır.

Başın Sağ Tarafındaki Ağrı Neden Olur?

Başın sağ tarafında meydana gelen ağrı önemli derecede olabilir ve birçok kişinin başına gelmiş olan bir durumdur. Baş ağrıları iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda yer alan baş ağrıları kendiliğinden meydana gelen baş ağrılarıdır. Diğer baş ağrıları ise herhangi bir hastalıktan dolayı ortaya çıkmış olan baş ağrılarıdır.

Baş ağrıları bazı durumlarda ileri derecelere ulaşabilir ve bunun sonucunda ölümler yaşanabilmektedir. Bu yüzden baş ağrısına karşı duyarlı ve dikkatli olmakta fayda vardır. Özelikle başın sağ tarafında görülen ağrı sık rastlanan bir durumdur.

Baş ağrısı nedenleri;

- Migren, sinüzit gibi hastalıklar,

- Baş ve boyun kazaları,

- Beyinde oluşan tümörler,

- Damar ve sinir rahatsızlıkları,

- Beyinde oluşan hasarlar.

Tek Taraflı Baş Ağrısı Nasıl Geçer?

Tek taraflı yaşanan baş ağrıları kısa sürede geçebileceği gibi uzun bir sürede devam edebilir. Kimi zaman hafif şiddette olan bu ağrı kimi zamansa daha şiddetli bir biçimde görülmektedir.

- Öncelikle yaşanan ağrının kaynağı belirlenir. Ardından ağrı ile birlikte yaşanan olumsuz bir durumun olup olmadığı araştırılır.

- Tek taraflı baş ağrısının geçmesi için doğru tedavi yöntemi seçilmelidir.

Tek taraflı baş ağrısına iyi gelen yöntemler;

Soğuk kompres uygulamak: Islak veya nemli bir bez ile baş ağrısına müdahale edilebilir. Eğer ağrı şiddetliyse başa buz torbası koymak daha etkili olacaktır.

Temiz hava almak: Baş ağrısı oksijensiz olan ortamlarda daha sık görülür. Bu yüzden başınıza ağrı girdiğinde temiz havaya çıkabilirsiniz.

Masaj yapmak: Tek taraflı baş ağrıları için masaj yapmakta etkili bir yöntemdir. Şakaklar veya alın bölgesine masaj yapmak etkili bir sonuç verebilir.

Duş almak: Baş ağrısının sonlanması için dış almanızda yararlı olabilir. Bu sayede tek taraflı baş ağrınız hafifleyebilir.