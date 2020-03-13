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13.03.2020 - 02:02 |

Baso Nedir? Baso Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

İnsan vücudunda kırmızı ve beyaz olmak üzere iki tür kan hücresi bulunmaktadır. Beyaz kan hücreleri, birkaç tipte oluşur. Baso kan hücreleri de bu hücrelerden biridir. Bu hücrelere bazofil adı da verilmektedir. Baso değerleri, düşüklüğü ve yüksekliği hakkında merak edilen tüm detayları sizler için hazırladık.

Baso Nedir? Baso Kan Değeri Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Baso hücreleri, kemik iliği tarafından üretilen ve vücutta iyileştirici etki oluşturan hücrelerdir. Vücudun tehdit eden etkenlerle savaşması halinde bazofil hücreleri yükselmektedir.

Baso Nedir?

İnsan vücudundaki beyaz kan hücreleri, vücudu zararlı etkenlerden korurlar. Bakteriler, virüsler ve mantar gibi zararlı oluşumlarla savaşmak, bu hücrelerin görevidir. Baso yani bazofil hücreleri vücutta bağışıklık sistemini savunan hücrelerden bir tanesidir. İnsan vücudu zaman zaman direncini yitirebilir. Vücuda giren bakteriler, vücut direncini kırarak, vücudu içten yıkmaya çalışır. Böyle durumlarda kemik iliği tarafından bazofil hücreleri üretilmeye başlanır.

Normal şartlarda vücutta çok düşük seviyelerde bulunan baso hücreleri, hastalık halinde artar. Ve vücutta tehdit unsuru olan etkenlerle savaşmaya başlar. Bu hücreler, vücudun doğal savunma
sisteminin bir parçasıdır.

Baso Kan Değeri Kaç Olmalı?

Bazofil hücreleri sağlıklı bir insanda oldukça düşüktür. Tüm vücuttaki akyuvar oranının yüzde dört ve yüzde birlik arasındaki miktarı bazofil hücreleridir. Yapılan bir kan tahlili sayesinde vücuttaki baso miktarı rahatlıkla tespit edilebilir. Baso değerlerinin normali, bir mikrolitre kanda, 200 hücreden az olmalıdır. 200 üzerindeki değerler, yüksek kabul edilmektedir. Bu değerin yükseklik oranı, vücutta bir sorun olduğuna işaret etmektedir. Özellikle kanser gibi ciddi hastalıklarda baso değerleri oldukça yüksek çıkar. Bu durum, vücudun savunma sisteminin hareket halinde olduğuna işaret etmektedir.

Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Sağlıklı bir insanın bağışıklık sistemi güçlüdür. Bu durumda kanda yüksek oranda bazofil hücresine ihtiyaç yoktur. Bazofil hücreleri, vücudun savunmaya ihtiyacı olduğu zamanlarda artmaya başlar.

Özellikle vücutta iltihaplı oluşumlar meydana geldiğinde baso değerleri hayli yüksek çıkabilir. Bu hücreler, iltihaplı bölgelere akın ederler. Ve iltihabın kaynağını iyileştirmeye çalışırlar.

Baso değerlerinin yüksekliği, vücudun bir sorununun olduğunu göstermektedir. Bu nedenle rutin kontrollerde uzmanlar baso değerlerine dair tahliller alırlar. Yapılan tahlillerin yüksek değerleri göstermesi halinde, bunun kaynağı araştırılmaya başlanır.

Baso değerlerinin yüksekliği tiroit problemlerine işaret edebilir. Bağırsak iltihabı, şeker hastalığı gibi problemlerde baso değerleri yüksektir. Bunun dışında Hodgkin olarak adlandırılan kanser türü, baso değerlerini yükseltir.

Baso değerlerinin düşüklüğü, vücudun sağlıklı olduğunu göstermektedir. Ancak yine de bu değerlerin aşırı düşmesi bazı sorunlara işaret edebilir. Özellikle psikolojik travmalar bunun sebebidir. Uzun süre steroid tedavisi alan kimselerde de baso değerleri aşırı düşüktür.

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