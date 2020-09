Batu İsminin Anlamı Nedir? Batu Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Batu ismi ülkemizde geçmişten bugüne kadar pek çok erkek çocuğa koyulmuş olan bir isimdir. Batu ismi güçlü ve her işin üstesinden gelebilen insan anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu ismi tercih etmek oldukça mantıklıdır.



Batu Ne Demek?



Türkçe kökenli olan Batu ismi sık olarak tercih edilen bir isimdir. Özellikle Türkiye'de çok sayıda erkek çocuğunun adı Batu’ dur. Batu ismi anlamı bakımından da tercih sebebidir. Batu isminin birden fazla anlamı vardır. Bunlardan bazıları: herkesten üstün gelen kişi, her şeye gücü yeten kişi ve de galip anlamları bulunmaktadır. Batu ismi ayrıca eski Türk devletlerinde de çok fazla kullanımı tercih edilen bir isimdir.



Geçmişten günümüze kadar gelmiş olan ve hala daha en yaygın ve en popüler olarak kullanılmakta olan erkek isimleri arasında yer almaktadır. Erkek çocukları için her zaman değerlendirilebilecek ve modası geçmeyecek en güzel isimlerden biri bu isimdir. Batu ismini erkek çocuğu aileleri gönül rahatlığı ile koymalıdır ve çocuklarının güçlü bir karaktere sahip olacağını bilmelidir.



Batu İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Erkek çocuklarına sık sık koyulan Batu ismi aslında Türkçe kökenli bir isimdir. Batu ismi Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir. Kur’an-ı Kerim’in hiçbir ayetinde rastlanılmayan Batu isminin erkek çocuklarına koyulması kesinlikle caizdir. Çünkü Batu isminin sözlükteki anlamında dinimize herhangi bir aykırı anlamı yer almamaktadır. Bu nedenle de yeni doğan erkek bebeklere bu Batu ismi koyulabilir.