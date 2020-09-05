Batuhan İsminin Anlamı Nedir? Batuhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Batuhan erkek çocukları için kullanılan ve kökeni Türkçe olan en güzel isimlerden biridir. Özellikle telaffuzu ile beraber oldukça etkili ve gösterişli bir isim olarak öne çıkıyor. Bu konuda hem tarihi bir anlamı bulunmakta hem de isim anlamı üzerinden de değerlendirilmektedir.



Batuhan Ne Demek?



Batuhan farklı anlamları üzerinden kullanılan en güzel isimlerden biridir.



- Üstün gelen

- Gücü yeten

- Galip olan hükümdar



Bu güçlü ve özel anlamları ile beraber erkek çocukları için kullanılabilecek en güzel isimlerden biridir. Özellikle kökeni Türkçe olması ile pek çok ebeveynin son dönemde tercih ettiği özel isimler içerisinde bulunuyor.



Bu isim aynı zamanda tarihi açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Çünkü Altınordu Devleti'nin kurucusu olan hükümdar Batuhan olarak bilinmektedir. (1024-1255) Aynı zamanda Batuhan, Cengiz Han'ın torunu olarak biliniyor. Bu yönüyle tarihi açıdan ve etkileyici anlamları ile günümüzde çok sevilen en güzel isimlerden biridir.



Batuhan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Her açıdan beğeni toplayan bir isim olarak Batuhan için, birçok kişi bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğini merak etmektedir. Batuhan ismi Kur'an'da geçmemektedir. Oldukça eski tarihlere dayanan ve Türkçe olması ile beraber, etkileyici anlamları ile tercih edebileceğiniz isimlerden biridir.



Batuhan ismini tek başına kullanabilir ya da farklı isimlerle bir araya getirebilirsiniz. Ancak zaten Batu ve Han üzerinden bir araya geldiği için, tek başına kullanmanız daha doğru olur. Minik yavrunuz adına isim listesine ekleyebileceğiniz en güzel isimler arasında geliyor.