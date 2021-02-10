Bayrak Yapımı: Evde Kağıt İle Bayrak Nasıl Yapılır?

Bayrak yapımında kağıdın arkalı ve önlü şekilde boyanması ile daha güzel bir bayrak yapılabilir.



Kartondan Bayrak Nasıl Yapılır?

● Kartonlar üzerine boyama yapılması ile daha sert görünümlü bayraklar yapılır. Bayrakların yapılmasında önce kurşun kalem ile çizilmesi gerekmektedir.

● Kurşun kalem ile çizilen bayrak figürleri ardından sulu ya da kuru boya ile boyanır.

● Kartondan yapıldığında daha kalın olacağı için sulu boya kullanılması daha iyi olacaktır.

● Kartonun dalgalanması, kağıda göre daha zor olacaktır. Ancak sulu boya ile yumuşatılır ve şekil verilebilir.

● Bayrakların yapılmasında renklerin net olması ve figürlerin görünür olması için boyamanın dikkatli yapılması gerekmektedir.

Bayrak Yapımı Malzemeleri

● Bayrak yapımında öncelikle üzerine yapılacak olan kağıdın ya da kartonun belirlenmesi gerekir.

● A4, A3, A2 kağıtlar ile boyutlar belirlenebilir. Özellikle arkalı ve önü bayrakların yapılmasında daha büyük kağıtların tercih edilmesi önemlidir.

● Bayrakların daha görünür ve anlaşılır olması için büyük boyutlarda çalışmak doğru olacaktır.

● Evde bayrak yapımı için gerekli olan bir diğer malzeme, boyama ekipmanıdır. Tercihen kuru ya da sulu boyanın yanında pastel boya kullanılabilir.

● Boyama öncesinde bayrağın kurşun kalem ile çizilmesi kolaylık sağlayacaktır.

● Bayrak yapımında dalgalandırmak için ince bir tahta çubuk ya da ince çubuk türleri kullanılabilir.

● Bayrakların asılması için ise bayrakların üst kısmından ip ile iki taraflı olarak bağlayarak da kullanılabilir.

Bayrak Yapımı Nasıl Yapılır?

● Bayrak yapımında kağıdın ne olacağı seçildikten sonra boyama kısmı başlamaktadır.

● Boyama kısmı, bayrak yapımında en uğraştırıcı ve eğlenceli olacak kısımdır.

● Daha etkili bir görünüm için sulu ve pastel boyalar kullanmak yardımcı olacaktır.

● Bayrakların boyaması bittikten sonra kağıdın kısa tarafından uzun bir çubuk takılmalıdır.

● Çubuğun takılmasında ip kullanılabilir.

● Kağıdın köşelerinden ip geçirilerek çubuğa bağlanır ve bayrak hazır bir hale getirilmiş olur. Bayrağın daha güzel dalgalanması için kağıdın düz olması ve zarar görmemesi gerekmektedir