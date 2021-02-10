Bayrak Yapımı: Evde Kağıt İle Bayrak Nasıl Yapılır?
Bayrak yapımı, özellikle evde yapıldığında kağıt üzerine yapılması daha kolay olacaktır. Kağıt üzerine boyama yapılması ile her ülkenin ve takımların bayrakları yapılabilir. Kağıt üzerine kuru boya ya da sulu boya ile boyamalar yapılır. Evde her çeşit bayrak nasıl yapılır? Bayrak yapımı için neler gerekmektedir? İşte, tüm detaylar.
Bayrak yapımında kağıdın arkalı ve önlü şekilde boyanması ile daha güzel bir bayrak yapılabilir.
Kartondan Bayrak Nasıl Yapılır?
● Kartonlar üzerine boyama yapılması ile daha sert görünümlü bayraklar yapılır. Bayrakların yapılmasında önce kurşun kalem ile çizilmesi gerekmektedir.
● Kurşun kalem ile çizilen bayrak figürleri ardından sulu ya da kuru boya ile boyanır.
● Kartondan yapıldığında daha kalın olacağı için sulu boya kullanılması daha iyi olacaktır.
● Kartonun dalgalanması, kağıda göre daha zor olacaktır. Ancak sulu boya ile yumuşatılır ve şekil verilebilir.
● Bayrakların yapılmasında renklerin net olması ve figürlerin görünür olması için boyamanın dikkatli yapılması gerekmektedir.
Bayrak Yapımı Malzemeleri
● Bayrak yapımında öncelikle üzerine yapılacak olan kağıdın ya da kartonun belirlenmesi gerekir.
● A4, A3, A2 kağıtlar ile boyutlar belirlenebilir. Özellikle arkalı ve önü bayrakların yapılmasında daha büyük kağıtların tercih edilmesi önemlidir.
● Bayrakların daha görünür ve anlaşılır olması için büyük boyutlarda çalışmak doğru olacaktır.
● Evde bayrak yapımı için gerekli olan bir diğer malzeme, boyama ekipmanıdır. Tercihen kuru ya da sulu boyanın yanında pastel boya kullanılabilir.
● Boyama öncesinde bayrağın kurşun kalem ile çizilmesi kolaylık sağlayacaktır.
● Bayrak yapımında dalgalandırmak için ince bir tahta çubuk ya da ince çubuk türleri kullanılabilir.
● Bayrakların asılması için ise bayrakların üst kısmından ip ile iki taraflı olarak bağlayarak da kullanılabilir.
Bayrak Yapımı Nasıl Yapılır?
● Bayrak yapımında kağıdın ne olacağı seçildikten sonra boyama kısmı başlamaktadır.
● Boyama kısmı, bayrak yapımında en uğraştırıcı ve eğlenceli olacak kısımdır.
● Daha etkili bir görünüm için sulu ve pastel boyalar kullanmak yardımcı olacaktır.
● Bayrakların boyaması bittikten sonra kağıdın kısa tarafından uzun bir çubuk takılmalıdır.
● Çubuğun takılmasında ip kullanılabilir.
● Kağıdın köşelerinden ip geçirilerek çubuğa bağlanır ve bayrak hazır bir hale getirilmiş olur. Bayrağın daha güzel dalgalanması için kağıdın düz olması ve zarar görmemesi gerekmektedir