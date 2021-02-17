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17.02.2021 - 18:21 |

Bazal Hücreli Karsinom Nedir? Bazal Hücreli Kanserin Belirtileri Nelerdir?

İnsan vücudunda oluşum gösteren birçok hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıklar farklı çeşitlerde ortaya çıkmakla birlikte bunun yanı sıra bazen de bir hastalığın farklı türleri olarak ortaya çıkar. Bu hastalıklardan kanser en yaygın olanlardan birisini teşkil eder. Bazal hücreli karsinom da bir deri hastalığına diğer bir ismi ile cilt kanserine verilen hastalık adı olmaktadır. Bazal hücreli karsinom nedir? Bazal hücreli kanser belirtileri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

Bazal Hücreli Karsinom Nedir? Bazal Hücreli Kanserin Belirtileri Nelerdir?
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Bazal hücreli karsinom bir deri hastalığıdır. Bunun yanı sıra bu hastalık deri hastalıkları arasında bir kanser türü olan yani cilt kanseri ismi verilen hastalığın bir diğer adını teşkil etmektedir. Bu hastalık bir kanser türüdür.

Bazal Hücreli Karsinom Nedir?

Bazal hücreli karsinom kanser hastalıklarından birisini teşkil etmektedir. Bazal hücreli karsinom bir deri hastalığıdır. Bu hastalık cilt kanseri olarak adlandırılan bir hastalıktır. Genel olarak deri üzerinde beliren, ortaya çıkan bir yumru sonucunda oluşum göstermektedir. Bu hastalık çok önce ki zamanlarda oluşmuş yani eski yapılı hücrelerin yerine yenilerini üreten bir hücre üzerinde oluşum gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık daha çok güneşi çok fazla gören vücut alanlarında kendisini gösteren bir hastalık olmaktadır.

Özellikle boyun, yüz gibi güneşi fazla alan yerlerde oluşur. Bunun yanı sıra bazal hücreli karsinomların yani cilt kanserinin çoğuna sebep uzun süreli ultraviole (UV) ışına maruz kalmanın sebep olduğu bir hastalık olarak da görülmektedir. Güneşten korunmak bir koruyucu önlemdir. Aynı zamanda güneş kremi kullanmak da bu duruma çok önleyici, iyi gelen bir önlemdir. Bu alınan önlemler insanların bazal hücreli karsinomdan korunması için önleyicidir.

Bazal Hücreli Kanserin Belirtileri Nelerdir?

Her hastalığın tespiti için bazı belirtilerin oluşum göstermesi gerekir. Bu belirtiler çok farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Kanser türlerinin de bazı farklı belirtileri bulunur. Bazal hücreli karsinom denen deri hastalığı yani cilt kanserinin de cilt üzerinde oluşum gösteren bazı belirtileri bulunur Bu belirtilerin neredeyse hepsi de deri üstünde kendini gösteren belirtilerdir. Bu belirtilerin başında cildin bazı yerlerinde oluşan yumrular gelir.

Bu yumrular farklı şekiller de deri üzerinde bulunabilmektedir. Aynı zamanda deri üzerinde bazı yerlerde şişlik oluşumu da bu hastalığa belirti olan bulgulardan birisidir. Bunların yanı sıra koyu renkli lezyonlar da deri üzerinde görünmektedir. Bu lezyonlar mavi, kahverengi, siyah renklerde ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda bu hastalardan ince şekilde olan kan damarları da belirgin görülür.

 

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