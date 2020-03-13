Bazofil Nedir? Bazofil Oranı Kaç Olmalı? Yüksekliği Ve Düşüklüğü Nedenleri

Bazofil insan kanında bulunan bir akyuvar hücresidir. Kan sayımında değerleri belirlenebilir. Tıp dünyasında bazofilik lökosit olarak da bilinmektedir. Bazofillerin insan vücudundaki görevlerinden biri kişilerde kanın pıhtılaşmasını önler. Bir diğer görevi ise alerjik reaksiyonlara da aracılık etmektedir.

Bazofil Nedir?

İnsan vücudu farklı tiplerde beyaz kan hücreleri üretir. Beyaz kan hücrelerin görevleri vücuttaki bakterileri, mantarları ve parazitleri öldürerek insanların sağlıklı kalmalarını sağlar. Bazofillerde birer beyaz kan hücresidir. Genellikle kemik iliklerinde üretilir. Fakat insan vücudunun birçok dokusunda yer alırlar. Doğru işlevleri ile bağışıklık sistemi için çok önemlidir.

Bazofil Oranı Kaç Olmalı?

Beyaz kan hücresi olan bazofil insan sağlığı için çok önemlidir. Bazofiller tüm akyuvarların 0,4%-1%‘ini oluştururlar. Akyuvarlar içerisinde en az sayıda olan hücredir. Bazofiller beyaz kan hücrelerinin yüzde üçünden daha azını oluşturur. Sağlıklı bir insanın kan değerlerinde bazofil değeri her mikrolitler kanda 0 ile 300 bazofil olması gerekmektedir.

Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Kan değerlerinde bazofil değerinin yüksek çıkması genellikle alerjen bir madde ile temas kurulduğu veya vücutta iltihaplı bir hastalığın var olduğu anlamına gelmektedir. Bunun dışında kanser gibi ciddi hastalığı olanlar ve bağışıklık sistemi ile ilgili sorunları olanlarda da bazofil yüksekliği görülebilir. Bazofil değerinin yüksek çıkmasının birçok nedeni vardır. Nedenleri aşağıda sıralanmıştır.

- Bazofilik lösemi hastalığı

- Miyeloproliferatif hastalıkları

- Hodgkin hastalığı

- Kolit iltihabı

- Hipotiroidi diğer bir adıyla guatr

- Şeker hastalığı

- Bronşit ve soğuk algınlığı

- Demir eksikliği

Bazofil düşüklüğü sağlıklı insanlarda görülmektedir. Hatta doktorlar tarafından bazofil düşüklüğü bir hastalık belirtisi olarak ele alınmaz. Fakat bazofil düşüklüğünün görülmesinin de birkaç nedeni bulunmaktadır. Bazofil değerinin düşük çıkmasının nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

- Akut romatizmal ateş

- Lober pnömoni. Diğer bir adıyla zatürre

- Steroid tedavisi gören kişiler

- Triotoksikozis

- Psikolojik etmenler ve genel stres durumları

- Kilo kaybı

- Aşırı terleme

- Burun akması

Bazofil seviyesinin düşüklüğü ve yüksekliği tek başına bir hastalık belirtisini ifade etmez. Hastalardan tahlil isteyen doktorlar ilk olarak periferik yayma testi ile beraber ilave tahlillerde ister. Bunun sonucunda herhangi bir şüphe duyulur ise bazofil testi de istenebilir.