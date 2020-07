Bebek hasreti çekenler dikkat!

Aydın'da görev yapan hekimlerden kadın doğum uzmanı Esen Yarar, stresli yaşam koşulları, dengesiz ve doğallıktan uzak beslenme gibi nedenlerle günümüzde ailelerin bebek sahibi olmalarını zorlaştırdığını belirterek bu gibi durumlarla karşılaşan çiftlerin tüp bebek denemesinden önce mutlaka aşılama yöntemini denemelerini tavsiye etti.

İnsanların yaşam şartlarının her geçen gün doğallıktan uzaklaşarak stresli bir koşuşturmaca içine girmesinin etkileri ile kadın ve erkeklerde kısırlık sorununun diğer bir deyişle bebek sahibi olamama durumunun her geçen gün arttığını belirten Dr. Esen Yarar, “Birçok çift hemen kısa sürede bebek sahibi olmayınca direk tüp bebek yöntemine başvuruyor. Oysa bunun da evreleri var. Korunmasız bir yıl ilişki sonunda gebe kalmayan çiftler infertilite (kısırlık) teşhisi ile incelemeye alınır. Bu incelemede eşlerin her ikisinin de muayene ve gerekli tetkikleri sonrasında ailenin problem yada problemleri öncelikle aydınlatılır. İnfertilite vakalarının yaklaşık % 30 unda eşlerden birine ya da ikisine ait geçerli nedenler bulunabilmektedir.



Doğal yollardan bir yıl boyunca gebe kalamayan bir çiftin incelemeleri sonunda karşılaşılabilecek sorunlar çok çeşitlidir. Bunlar arasında erkeğe ait olanlar: sperm sayı ve hareketliliğinin yetersizliği veya hiç olmaması, cinsel işlev bozuklukları, penisin anatomik bozuklukları ve hormonal yetersizliklerdir. Bayana ait olanlar ise: yumurtalık yetmezliği( hormonal veya yapısal), rahmin şekilsel bozuklukları, tüplerin tıkanıklığı veya olmaması, rahim iç duvarının enfeksiyon veya bazı müdahaleler sonrasında ileri derecede bozulması, rahim ağzının şekilsel bozukluğu yada mukus tıkacının gereğinden kalın olması, vajinanın anatomik veya işlevsel (vajinismus) bozuklukları olarak sıralanabilir. Ataerkil yaşantının halen yaygın olduğu ülkemizde çiftler hemen bebek sahibi olamayınca yakınları tarafından sosyal ve psikolojik baskıya maruz kalıp direk tüp bebek yöntemine başvurabiliyor. Oysa tüp bebek yöntemine başvurmanda önce yapılacak çeşitli tedavi uygulaması ve sonrasında aşılama yöntemi var. Bu nedenle sorun yaşayan çiftlerin hemen tüp bebek yöntemine başvurmalarını tavsiye etmiyorum” dedi.





Aşılama sistemin pek çok infertilite durumlarında uygulaması kolay, pratik, nispeten ekonomik ve risksiz bir işlem olduğunu ve doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin tüp bebekten önce aşılama sistemini denemelerini tavsiye eden Esen Yarar, “Aşılama tedavisine aday olan ailelerde erkeğin sperm tetkikinde yıkama sonrası örnekte en az 1.000.000/ml sperm olması arzu edilmektedir. Aşılama yöntemi ideal koşullarda yumurtlamanın sağlandığı gün spermlerin özel yöntemlerle hızlandırılıp, plastik bir kanül aracılığı ile rahmin içine bırakılması yöntemidir. Yöntemin avantajı olabildiğince çok sayıda ve hareketli spermin yeni atılmış ve tüpler tarafından yakalanmış yumurtaya olabildiğince yakın mesafeye bırakılmasıdır. Tecrübeli ellerde yapılan aşılama işleminin herhangi bir komplikasyonu yoktur.



En çok dikkat edilmesi gereken nokta enfeksiyondan korunmadır. İşlemin başarı şansı her seans için % 10-20 olarak verilmektedir. Üç deneme sonrasında gebelik hızlarında anlamlı bir artış olmadığı için daha fazla deneme önerilmemektedir. Üç denemede gebelik başarılamayan aileler tüp bebek ünitelerine yönlendirilir” dedi.