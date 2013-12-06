06.12.2013 - 14:51 |
Bebek istiyorsanız bu sebzeyi tüketin!
Yapılan araştırmalar folik asit deposu olan Brüksel lahanasının hem erkeklerde hem de kadınlarda üreme sistemini desteklediğini gösteriyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Neema Savvides vitamin deposu Brüksel lahanasının sperm sayısını ve kalitesini arttırdığını dile getirdi. Gebelik için çok önemli rol oynayan folik asit Brüksel lahanasında bol miktarda bulunuyor.
Folik asit düşük riskini de azaltıyor. Brüksel lahanasında bulunan bazı maddeler vücuttaki fazla hormonun atılmasını sağlıyor ve dolayısıyla doğurganlığı destekliyor.
Brüksel lahanasının kolesterolü düşürdüğü ve anti-enflamatuvar etkiye sahip olduğu biliniyor.