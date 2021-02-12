Bebek Patik Yapımı: Bebekler İçin En Kolay Patik Nasıl Örülür?



Bebekler için doğumdan önce ve sonra en sık kullanılan eşyalardan biri de bebek patiğidir. Bebek patik yapımı kolay ve hızlı bir şekilde örülebilen bir eşya olmaktadır. Kağıttan bebek patiği yapmak bebeğin ayağının ölçülerini almak için bir kolaylık yöntemidir.



Kağıttan Bebek Patiği Nasıl Yapılır?



Kağıttan bebek patiği yapmak için bebeğin ayakları kağıt üzerine konularak kalemle ölçü alınarak bebeğin ayaklarına göre kalıp çıkarılabilmektedir. Çıkarılan kalın kumaş üzerine konularak kenarlarına dikiş payı bırakılarak dikilerek bebek patiği yapılabilir.



Bebekler İçin Kolay Bebek Patiği Nasıl Örülür?



Kolay bebek patiği örmek için öncelikle kağıttan kalıp çıkarılarak bebek patiği örmek kolaylık sağlamaktadır. Bebeğin ayak ölçülerini aşağı yukarı belirlendikten sonra örmeye başlamalıdır.

● Kolay bebek patiği örmek için malzemeler;

● 50 gr yumuşak bebe yünü

● Örmek için tığ

● Süslemek için kurdele

● Hazır şekilde bulunan bebek patik tabanı

● Dikmek için iğne ve iplik

Kolay bebek patiği yapılışı;

Bebek patiği örmek için öncelikle hazır alınan bebek patik tabanı sık iğne örülerek etrafı geçilir.

Üzerine zincir çekilerek 3lü trabzan yapılarak örülür.

Bebek ayağına göre çizme şekli verilir.

Kenarlarında oluşan fazlalıkları dikerek şekil vermek mümkündür.

Üzeri kurdele ve püsküller ile süslenerek son halini almaktadır.



Kolay Bebek Patiği Yapmanın Diğer Yöntemleri



Bebek patiğini iki şiş yardımıyla 20 ile 25 ilmekten başlayarak bir parmak boyunda düz örüldükten sonra bir kenarından 5 ilmek eksilterek diğer tarafı düz örülür. Ortaya L harfi şeklinde bir örgü çıkartılır. Kısa kenardan kalın tarafa doğru birleştirerek bebek patiği oluşturulur. Dikilen bebek patiği üzeri süslenerek hazır hale getirilir.



Bebek patiği süslemek için ince boncuklar dikmek ve minik kurdelelerle fiyonk yapmak şeklinde süsleme yapmak patiği güzelleştirecek bir ayrıntıdır.