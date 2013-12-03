Bebekler anne karnında heceleri ayırt edebiliyor

Ulusal Bilimler Akademisi’nde yayınlanan araştırmada, 12 prematüre doğan bebeğin beyin taramaları incelendi.

Doğumdan birkaç gün sonra yapılan beyin taramalarında, gürültü ve hecelerin, yeni doğanların anne rahmi dışındaki yeni çevrelerinde hızlı gelişime yol açabilmesinin mümkün olduğunu belirten bilim adamları, ancak bu konuda şüphelerin bulunduğunu kaydetti.

Bu veriler ışığında bilim adamları, 28 haftalık bebeklerin anne karnında kadın ve erkek sesinin yanı sıra ”ga” ve ”ba” gibi hecelerin ayırt edebildiğini ifade etti.

Bebeklerin anne karnında işitme yeteneğini geliştiren beyindeki işitsel kısmın, hamileliğin 23’üncü haftasında oluştuğu kaydedildi.

Bilim dünyasında bebeklerin anne karnında gürültüleri işitebilme yeteneklerine sahip olundu bilinirken, bilim adamları tartışma konusu olan şeyin, konuşma becerisini kazanma yeteneğinin doğuştan mı yoksa doğduktan sonra mı öğrenildiğini belirtiyor.