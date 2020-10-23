Bebeklerin oturması ya da emeklemesi ve yürümesi aşamalı olarak gerçekleşir. Onların dünyayı tanımaları, nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda öğrenme becerilerini geliştirmesi çok önemlidir. Ayrıca kas ve kemik sistemi ile beraber hareket sisteminin etkin hale gelmesi de belli bir süre alır.



Bebekler Kaç Aylıkken Oturur, Kaç Aylıkken Emeklemeye ve Yürümeye Başlar?



Öncelikle bebeğin kaç aylıkken oturabileceği ele alındığı zaman, bunun farklı zaman dilimlerinde gerçekleştiğini söylemek mümkün. İlk olarak bebeğin sırtını ve kafasını düz tutabilmesi yaklaşık 4 aylık bir süreci kapsar. 5. aydan itibaren ise destekli yastık ile oturmaya başlar. Daha sonra 10 veya 20 dakika boyunca desteksiz bir şekilde 6 ila 7. aylarda oturabilmektedir. 8. aydan itibaren ise bebekler artık herhangi bir destek almadan rahat oturabilmektedir.



Bebeklerin emekleme süreci ise ebeveynlere bağlıdır. Özellikle 6 ile 9 aylar arasında bebeği emeklemesi öğretilir. Zira bebekler 6 aydan itibaren emeklime belirtisi göstermeye başlar. Bu zaman sürecinde ebeveynler minik yavrularına yardım ettikleri zaman, 6 ila 9 ay arasında bebek emeklemeye başlar.



Her ne kadar yürüme süreci bebekten bebeğe değişkenlik gösterse bile, ortalama 9 ila 18 ay arasında bebeğin yürümesi beklenir. En sık ise genel olarak bebekler 12 ile 15 ay arasında artık yürümeye başlar. Bu konuda bebeği desteklemek ve onun yürümesi için yardım etmek çok önemlidir. Eğer 18 aydan daha uzun bir süre içerisinde bebek yürümez ise, uzman bir doktora danışmak önemlidir.