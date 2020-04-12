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12.04.2020 - 21:08 |

Bebekler Ne Zaman Emekler? Bebekler Kaç Aylıkken Emekleme Başlar?

Bebeklerinin büyüyüp gelişmesini izleyen ebeveynler, bebeklerinin ne zaman emeklemeye başlayacaklarını merak etmektedir. Bebeklerin gelişiminde önemli bir nokta olan emekleme, 6. ay ile birlikte görülmeye başlanmaktadır. İşte bebeklerin emekleme süreci ile ilgili merak edilenler ve cevapları.

Bebekler Ne Zaman Emekler? Bebekler Kaç Aylıkken Emekleme Başlar?

Katı gıdalar ile beslenen ve dik durabilen bebek, emekleme düzeyine gelmiştir. İlk emekleme denemelerinde bulunan bebek başarısız olsa da zamanla emeklemeye başlamaktadır.

Bebekler emekleme durumuna ilgisiz görünüyorsa, ebeveynler tarafından ilgisi çekilmeye çalışılmalıdır. Yerde vakit geçirme şansı elde eden bebek, bir süre sonra kendiliğinden emekle belirtisi göstermektedir.

Bebekler emekleme hareketinde bulunuyorsa, kesinlikle emeklemesine engel olunmamalıdır. Bebeği emekleme için yönlendirmek ve cesaretlendirmek, ebeveynlerin elindedir. Her bebeğin gelişimi birbirinden farklı olduğundan, bütün bebeklerin aynı anda emekleme gelişimi göstermesi mümkün değildir.

Bebekler Ne Zaman Emekler?

Bebeklerin 6. aydan sonra emeklemeye başlaması beklenmektedir. Bebek emeklemeye başladığında, ebeveyn sakin ve güler yüzlü bir yaklaşım içerisinde olmalıdır. Yerde sürünen bebek, bir anda kolları ve dizleri üzerinde dolaşmaya başlayarak kendi kendine emeklemeyi öğrenmektedir. Bebek 1 yaşına geldiğinde emeklemeyi öğrenmiş olması gerektiğinden, böyle bir durum gözlenmiyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Bebeklerde görülen emekleme gelişimi farklı olduğu gibi emekleme hareketleri de birbirinden farklıdır. Kimi bebek arkaya doğru emeklerken, kimi bebek de öne doğru emeklemektedir. Bebeğin emekleme gelişiminde bulunabilmesi için desteksiz bir şekilde elleri ve dizleri üzerinde durabilmesi gerekmektedir. Dizlerini öne ve arka tarafa doğru hareket ettirmeye çalışan bebek, kısa zaman içerisinde emeklemektedir.

Bebekler Kaç Aylıkken Emeklemeye Başlar?

Bebekler 6 ile 9 aylar arasında emeklemeye başlamaktadır. Ebeveynlerin bebeklerinin emeklediklerini görebilmesi için bebeklerine fırsat vermeleri gerekmektedir. Bebeğin fiziksel gelişiminde en önemli durum, emeklemedir. Kasların gelişmesine ve güçlenmesine bağlı olarak bebekler 6-9 aylar arasında emeklemeye çalışmaktadır. Bebekleri emeklemeye teşvik etmek için sevdiği bir oyuncak uzak bir noktaya konulmalıdır.

Bebek emeklerken müdahale etmemek, bebeğin cesaretini artırmakta ve yürümeye başlamasını kolaylaştırmaktadır. Yavaş yavaş hareketlenmeye başlayan bebek, emekleme ile gelişimini göstermektedir. Bazı bebekler yürüme gelişiminden sonra emekleme faaliyetini gösterdiğinden, ebeveynler bebekleri emeklemiyorsa telaş yapmamalıdır.

Bebeğin desteksiz olarak oturabilmesi, emekleyecek düzeye geldiğinin bir göstergesidir. Bebeklerin yürümesini kolaylaştırmak için yürüteç alınması, emeklemenin gecikmesine neden olmaktadır.

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