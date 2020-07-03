Bebeklerde ağız hijyenini sağlamak neden önemli?

1980 yılında Finlandiya’da, çocukluk döneminde kötü ağız bakımının daha sonra kalp hastalıklarına yol açabileceği konusunda 27 yıl süren bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada 6,9 ve 12 yaşlarında 755 genç hasta izlendi. Araştırma sürecince ağız sağlığı ile birlikte kalp hastalıklarının riski değerlendirildi. Bunu yapmak için ultrason kullanarak karotis arterin kalınlığını ölçtüler. -Arter kalınlaşması kalp hastalıklarının habercisidir.- Ve araştırma boyunca ağız bakımı kötü olanlarda daha fazla kalp hastalıkları belirtileri gözlendi.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Bu çalışma küçük çocuklarda bile daha sonraki yaşamda kardiyovasküler hastalık gelişme şansını azaltmak için ağız sağlığının önemini göstermektedir" dedi.

2 yaşından itibaren çocuklarınızı diş hekimi ile tanıştırın

Kökdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Çocuklar 2 yaşına geldiğinde yavaş yavaş diş hekimi ile tanıştırılmaya başlanmalı, hiçbir işlem yapılmasa da diş kliniği ziyaretleri çocukların ileriki yaşlarında diş hekimine daha kolay gitmesini sağlayacaktır.

İlk dişleri günde 1-2 kere temiz bir tülbent ile silin

Çocukların ilk dişlerinin çıkması ile birlikte ebeveynler çocuklarının dişlerini temiz bir tülbent yardımı ile günde 1 ya da 2 kez silebilir.

Diş fırçalamaya kaç yaşında başlanır?

2 yaşından itibaren de çocuklara yavaş yavaş diş fırçalama alışkanlığı kazandırılmalıdır."