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19.01.2021 - 16:12 |

Bebeklerde ateş kaç olmalı, sınırı nedir? Bebeklerde ateş evde nasıl düşürülür?

Bebeklerde ateş, anne ve babaların en fazla korktuğu durumlardan birisidir. Aslında ateş; çoğu zaman bebeklerin vücuduna giren virüs ve bakterilere karşı vücudun vermiş olduğu normal bir cevap olarak tanımlanabilir. Dikkatli bir şekilde kontrol edildiğinde yararlı savunma mekanizması olarak açıklanmaktadır. Peki, bebeklerde ateş kaç olmalı, sınırı nedir? Bebeklerde ateş evde nasıl düşürülür? İşte bebeklerde ateşe dair tüm ayrıntılar...

Bebeklerde ateş kaç olmalı, sınırı nedir? Bebeklerde ateş evde nasıl düşürülür?
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Yüksek ateş; vücuttaki sıcaklığın, anormal değerlere ulaşmasıyla beraber bireyin sağlığını ciddi anlamda tehdit eder hale gelmesi durumuna verilen isimdir. Normal şartlarda bağışıklık sistemi; yüksek ateşi hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı savunma metodu şeklinde kullanır. Fakat belirli durumlarda bilhassa bebeklerde ateşin kesinlikle kontrol altına alınması gerekmektedir.

Aksi durumda kalıcı hasarların ortaya çıkması mümkündür. Bebeklerde yüksek ateş değerleri, ölçüm yerine göre değişir. Kulaktan ya da rektal ölçümde sınır 38 derece ve üstü, koltuk altından ölçümde sınır 37.5 ve üstü, ağızdan ölçümde 37.6 ve üstü yüksek ateş şeklinde kabul edilmektedir.

Bebeklerde ateş kaç olmalı?

Yüksek ateş; bebeklerde ve çocuklarda oldukça sık görülen rahatsızlıkların içerisine yer almaktadır. Belli sınırlarda olduğu zaman, ciddi bir sorun olarak tanımlanmazken kimi vaziyetlerde hayatı tehlikeye sokan ve ciddi hasarlara neden olabilen bir durumdur. Bu yüzden ateşin nasıl düşürüleceğini bilmek ve bu tür durumlarda ne yapılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir. Aynı zamanda zaman kaybetmeden uzman bir doktora görünmek, bebeğin sağlığı açısından çok gereklidir.

Ateşin her yükselmesinde panik yapmak doğru olmadığı gibi 39 derece ve üzerindeki yüksek ateşi de dikkate almak oldukça önemlidir. Yüksek ateşi bulunan bebeğin yaşı da oldukça önemli bir konudur. 3 ayın altındaki bebeklerde, yüksek ateş belirtilerinin görülmesi halinde zaman kaybetmeden acilen doktora gitmek gerekir. Ateş adına kritik süre üç gün olarak belirlenmiştir. 3 gün geçmiş olmasına rağmen ateş düşmüyor ise hekime gidilmelidir. Bebeklerde ateş derecesi 36 ile 37 derece olmalıdır.

Bebeklerde ateş sınırı nedir?

Bebeklerde makattan ölçülmüş olan vücut ısısı en fazla 38 derece olmalıdır. Bununla beraber ağızdan ölçülen ateş 37.5, kasık ve koltuk altıdan ölçülen ateş 37 derece olmalıdır. Dijital ya da cam dereceler 3 dakika boyunca tutulup ateş ölçülmelidir. Alından ateş ölçümünü yapan dijital derecelerin ise anında sonuç verdiği belirtilebilir. Bebeklerde, erişkinlerin ateş vaziyetine ek şekilde, çevresel ateş adlı bir durum da gözlemlenebilir. Heyecan, sıcak ortamlarda fazla giysi giydirmek gibi durumlar bebeğin ateşini çıkarabilir.

Bebeklerde ateş evde nasıl düşürülür?

Ateşin evde düşürülmesi adına soğuk uygulama yapılması gerekir. Çok soğuk olmayan havlular ile vücudun sürekli olarak silinmesi veya ılık duş alınması gibi işlemler yapılabilir. Bununla beraber ortam ısısının yüksek olmasıyla, düşürülmesi gerekmektedir. Bütün bunlara rağmen ateş yükseliyorsa veya inmiyorsa bebeği en yakın sağlık kuruluşuna götürmek oldukça önemli olacaktır. Bu şekilde bebeğin sağlığı korunmuş olacaktır.

Bebeklerde yüksek ateş belirtileri

Bebeklerde yüksek ateş belirtileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Ateş; 38.5 derece ve üzerinde olup 72 saatten fazla sürmüşse,
- Ateş 39 derece ve üstündeyse,
- Bebeğin cildi üzerinde mor döküntüler gözlemlenmişse,
- Bebekte yüksek ateşle beraber inleme, ağlama ve huzursuzluk durumu bulunuyorsa,
- Ağızda kuruluk, gözyaşının bulunmaması,
- Devamlı uykulu hal, sayıklama bulunuyorsa,
- Ateşin düşmesine karşın huzursuzluk devam ediyorsa,
- Üşüme ve titreme gibi bir durum gözlemlenmişse bunlar yüksek ateş belirtileridir.

Acil olarak müdahale etmek ve en yakın sağlık kurumuna başvurmak önemli olacaktır. 

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