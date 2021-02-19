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19.02.2021 - 17:55 |

Bebeklerde Balgam Söktürücü Olarak Kullanılan Bitkisel Çözümler Nelerdir?

Bebeklerde balgam; türlü nedenlere bağlı şekilde görülmektedir. Bazı vaziyetlerde bebeklerde balgam söktürücü ilaçlardan yararlanılırken, bazı durumlarda bebeklerde balgam söktürücü olarak doğal metotlar tercih edilmektedir. Peki, bebeklerde balgam söktürücü olarak kullanılan bitkisel çözümler nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Bebeklerde Balgam Söktürücü Olarak Kullanılan Bitkisel Çözümler Nelerdir?
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 Vücudun dokuları açısından üretilen; lifli, normal, kaygan bir yapıya sahip olan mukus vücudun işlevlerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Hayati organların, kurumasının önüne geçen mukus, nemlendirici ve koruyucu bir tabaka olarak tanımlanabilir. Bakteri ve antikor öldürücü enzimleri bünyesinde barındıran tabaka, vücudun enfeksiyonlar ile mücadelesine katkı sağlar. Ancak bazı durumlarda balgamın fazla bir şekilde meydana geldiği belirtilebilir. Bilhassa bebeklerde balgamın fazla olması, hem bebeği hem de aileyi huzursuz eder. Bebeklerde balgam söktürücü olarak kullanılan bitkisel çözümler ile balgamdan kurtulmak mümkündür. 

Bebeklerde Balgam Söktürücü Olarak Kullanılan Bitkisel Çözümler Nelerdir?

 Bebeklerde meydana gelen balgamın söktürülmesi adına uygulanabilecek bazı bitkisel ve doğal yöntemler bulunur. Bu yöntemler sayesinde bebeğin balgamının sökülerek, yumuşaması mümkün olmaktadır. Bu metotlar ise aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

 - Bebeklerin balgamının sökülmesi adına en etkili bitkisel metot; ıhlamurdur. Sabah kahvaltısı esnasında ve akşam yemeğinden sonra gün içerisinde iki defa bebeklere ıhlamur içirmek, balgamın yumuşamasına ve sökülmesine destek olacaktır. 

 - Bebeklerin 1 yaşından büyük olmasıyla, balgama bal- limon karışımının oldukça etkili olduğu belirtilebilir. Bu karışımların hazırlanması adına yapılması gereken en önemli şey balın ısıtılmasıdır. Daha sonra limon suyun içinde 3 dakika kadar haşlanmalı ve dilimlenerek, soğumaya bırakılmalıdır. Limon balın içerisine atılarak yaklaşık olarak 1 saat boyunca kaynatılmalıdır. Bu işlem sonrasında bal süzülmelidir. Limon- bal karışımı gün içerisinde en az bir defa içirilmelidir. 

 - 1 yaşından büyük bebekler için kullanılabilecek olan balgam söktürücü yöntemlerinden birisi, pekmezdir. Pekmez karışımı hazırlayarak, bebeğin balgamı yumuşatılarak, söktürülebilir. Pekmez karışımının hazırlanması adına 2 tatlı kaşığı tereyağı, 1 bardak su ve 1 yemek kaşığı pekmez bir araya getirilerek kaynatılır. Daha sonra karışımın ılınmasıyla beraber bebeğe içirilir.

 - Ballı süt karışımı; 1 yaşından büyük olan bebeklere verilir. Ballı süt de balgam söktürücü özelliği ile bilinir. Ballı süt hazırlanması adına 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 bardak süt bir araya getirilerek, bebeğe verilir. Bu şekilde bebeğin balgamı sökülecektir. 

 - Elma kabuğu suyun içerisinde kaynatılarak, bebeğin balgam problemi çözülecektir. Elma kabuğu, soyularak bir bardak suyla kaynatılarak, ılındıktan sonra bebeğe verilerek balgam sorunu ortadan kaldırılabilir. 

 

 

 

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