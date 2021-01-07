Bebeklerde hırıltı nasıl geçer? Göğüs hırıltısı neden olur, nasıl engellenir?

Bebeklerde göğüs hırıltısı en sık rastlanan sorunlar arasında yer alır. Bebeklerin nefes alıp vermesini zorlaştıran bu sorun, ebeveynleri de korkutuyor.



Bebeklerde hırıltı nasıl geçer?



Bebeklerde hırıltının geçirilebilmesi için öncelikle hırıltı sebebinin anlaşılması gerekir. Hırıltıya neden olan ciddi bir problem yoksa eczanelerde temin edebileceğiniz burun aspiratörleri ya da serum fizyolojik ile bebeğinizin burnunu temizleyerek daha rahat nefes almasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda genizde ve solunum yolunda meydana gelen balgam için doktorunuzun önerdiği tedavinin yanında bebeğin bulunduğu odayı %45-55 civarında iyi ayarlayarak odanın kuru bir havaya sahip olmasını önlemeniz gerekir.



Bebeklerde göğüs hırıltısı neden olur?



Yenidoğan bebeklerde hırıltı sorunu ile çok sık karşılaşılır. Bu sorunun en önemli nedeni ise bebeğin kıkırdaklarından oluşan solunum yollarının yetişkinlere göre çok daha dar olmasından kaynaklanır. Aynı zamanda bebeklerin broşlarının çok küçük olmasından dolayı biriken balgam ve sıvılar, bebeğin nefes almasını zorlaştırır. Bu durumda bebekler daha hızlı nefes alıp verir. Bu nedenle de burun ve göğüs bölgesinden hırıltı sesleri gelir. Bunun yanında alerji ve enfeksiyon gibi durumlar nedeni ile de bebeklerin burnu tıkanacağı için hırıltılı solunum ortaya çıkabilir.



Bebeklerde hırıltı nasıl engellenir?



Bebeklerde hırıltı, ortamın nem dengesini ayarlayarak ve bebeğinizin burnunu düzenli olarak aspiratörler ile temizleyerek en aza indirilebilir. Bebekler kolay nefes alabildikleri zaman hırıltı son bulur. Bu nedenle bebeğinizde göğüs hırıltısı bulunuyorsa bunun sebebi burnunun tıkalı olmasından kaynaklanabilir. Bebeklerde hırıltıyı engellemek için ortamı sık sık havalandırmanız gerekir. Bebeğinizin daha rahat nefes alabilmesi için doğru bir pozisyonda yatmasını sağlamanız gerekir.



Bebeklerde hırıltı belirtileri



Hava kirliliği ve enfeksiyona bağlı olarak bebeklerde hırıltı görülme oranı da günümüzde giderek artıyor. Bebeklerde hırıltı anne ve babaları çoğu zaman endişelendiriyor. Ebevynlerin bebeklerinde sıkça gözlemledikleri hırıltıların başlıca sebepleri ise şunlardır:

-Hızlı nefes alıp verme

-Hızlı nefes alıp verme ihtiyacı nedeni ile burunda meydana gelen hareketlilik

-Göğüs kafesinde yaşanan hareketlilikler

-Nefes alıp vermeye bağlı olarak göğüste oluşan çukur boyun kaslarında ve ve kaburga kaslarında oluşan hareketlenmeler

-Mukoz sıvısının bebeğin burunda oluşturduğu küçük baloncuklar