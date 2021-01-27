Bebeklerde İshale Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Çocuklarda İshali Kesen Şeyler...

İshal, bebeklerde ve çocuklarda çok yaygın bir sorundur. Genel olarak hafif ve kısa sürelidir. "Akut" ishal genellikle bir haftadan kısa sürer; 14 günü geçmez.

Bebeklerde İshale Ne İyi Gelir?

Bir çocuk ishal olduğunda, dışkıları normalden daha sık, daha az şekillenir ve daha sulu olur. Dışkıda ateş, iştahsızlık, bulantı, kusma, mide ağrısı, kramplar ve kan veya mukus gibi başka semptomlar da olabilir.

İshal, çocuğunuzun vücudundaki suyu ve mineral tuzlarını akıttığı için uygun şekilde yönetilmezse tehlikeli olabilir. Bu sıvılar hızla değiştirilmezse, çocuğunuz susuz kalabilir ve hastaneye kaldırılması gerekebilir.

İshale neden olan mikropların yayılmasını önlemenin en iyi yolu ellerinizi iyice yıkamak ve yiyecekleri güvenli bir şekilde kullanmaktır.

Doktorunuz ishal önleyici ilaçlar ve rehidrasyon solüsyonu yazacaktır. Çocuğunuz 6 aylıktan büyükse ona muz püresi, elma, pişmiş meyve, pirinç, jambon ve havuç püresi verebilirsiniz. Ve her şeyden önce, içmesi için yapılmalı.

Yüksek şeker (meyve suyu) ve gazlı içeceklerden kaçının. Şeker, bağırsaklara su çekerek ishali teşvik eder. Bununla birlikte, suyla kesilmiş meyve veya sebze suyu (örneğin seyreltilmiş havuç suyu) sunulabilir. Çocuğunuz emzirmeyi ve katı yiyecekleri kabul ediyorsa, gastroenteritiniz olsa bile onları vermeyi bırakmamalısınız. Süt ve süt ürünlerinin hariç tutulması yalnızca laktoz intoleransı olan şiddetli gastroenteritte önerilir.

Bebeklerde İshal Nasıl Geçer?

Oral rehidrasyon çözeltisi (ORS), belirli miktarlarda su, tuz ve şekerin bir karışımıdır. Çocuğunuz çok fazla ishal olsa veya kussa bile onları emebilir.

ORS şunlar için kullanılabilir:

Bol ishali olduğunda çocuğu bol su içiriniz,

Çocuk hafif dehidrasyon belirtileri gösterdiğinde sıvı kaybını değiştirin.

ORS, kullanıma hazır preparatlar olarak eczanelerde satılmaktadır. Zaten hazır olarak satın almak daha iyidir.

Çocuğunuz ORS'yi bardak veya şişeyle almayı reddederse, ona damlalık, şırınga, çay kaşığı veya buzlu şeker kullanarak verin. Çocuğunuz kusarsa, beslemeyi ve içmeyi bırakın, ancak ORS'yi kaşıklamaya devam edin. Kusmayı bırakana kadar her 10-15 dakikada bir 15 mL (1 çorba kaşığı) verin. Normal şekilde içene kadar dozu kademeli olarak artırın. Çocuğunuz 4 ila 6 saatten fazla kusmaya devam ederse, onu hastaneye götürün.

İshal daha seyrek olana kadar çocuğunuza ORS vermeye devam edin. Kusmuyorsa çocuğunuza normal yiyecekleri vermeye devam edin. Kusma azaldığında, emzirmeye devam etmek veya her zamanki gibi bebeğinize mama veya tam yağlı süt vermek ve her zamanki yiyeceklerini küçük porsiyonlarda daha sık beslemek önemlidir.

Bebeğiniz İshalken Nelerden Kaçınmalısınız?

Çocuğunuza meyve suyu veya şekerli meyveli içecekler, gazlı içecekler, tatlı çay, et suyu veya pirinç suyu gibi şekerli içecekler vermeyin. Doğru miktarda su, tuz ve şeker içermezler ve çocuğunuzun ishali daha da kötüleşebilir.

Çocuğunuzun aşırı ishali varsa, oral rehidrasyon solüsyonu (sadece su değil) içip yediklerinden emin olun. Karmaşık karbonhidratlar, yağsız et ve meyve ve sebzeler içeren hafif yiyecekler tavsiye edilir. Yalnızca su içerse kanında şeker veya tuz seviyesi düşük olabilir. İshali durdurmak için reçetesiz satılan ilaçlar vermeden önce doktorunuza danışın.

İshalin 1 ila 2 haftadan fazla sürmesi akut ishal değildir. Daha sonra çocuğunuzun doktoruyla konuşmalısınız.

Çoğu durumda ishal tıbbi tedavi gerektirmemesine ve birkaç gün içinde kendi kendine iyileşmesine rağmen, bazı bakteriyel enfeksiyon vakalarında antibiyotik tedavisi gereklidir. Sorunun nedeni bir parazit ise haşere kontrol tedavisi gereklidir. İshal 5 günden fazla sürerse, o zaman bir doktora görünmek en iyisidir. Ayrıca, bir bebeğin susuz kalması durumunda hastaneye kaldırılması gerekebilir.

Bebeğinizi emziriyorsanız, daha sık ama daha kısa süre için emzirin. Emzirme yorgunluk veya mide bulantısı nedeniyle etkili görünmüyorsa, sağılmış anne sütünü kaşık, şırınga veya bardakla da verebilirsiniz. Çocuğunuz biberonla besleniyorsa, normal mamayı normal miktarda vermeye devam edin. İshal kusmayla ilişkiliyse, sıvıları daha sık, ancak küçük miktarlarda verin.