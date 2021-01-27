Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Bebeklerde İshale Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Çocuklarda İshali Kesen Şeyler...
27.01.2021 - 14:40 |

Bebeklerde İshale Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Çocuklarda İshali Kesen Şeyler...

Bebeklerde ishal ciddi bir sağlık sorunudur. Sizin için bebeklerde ishale ne iyi gelir, nasıl geçer? Çocuklarda ishali kesen şeyler nelerdir tüm detayları derledik.

Bebeklerde İshale Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Çocuklarda İshali Kesen Şeyler...
ABONE OL

İshal, bebeklerde ve çocuklarda çok yaygın bir sorundur. Genel olarak hafif ve kısa sürelidir. "Akut" ishal genellikle bir haftadan kısa sürer; 14 günü geçmez.

 Bebeklerde İshale Ne İyi Gelir?

 Bir çocuk ishal olduğunda, dışkıları normalden daha sık, daha az şekillenir ve daha sulu olur. Dışkıda ateş, iştahsızlık, bulantı, kusma, mide ağrısı, kramplar ve kan veya mukus gibi başka semptomlar da olabilir.

 İshal, çocuğunuzun vücudundaki suyu ve mineral tuzlarını akıttığı için uygun şekilde yönetilmezse tehlikeli olabilir. Bu sıvılar hızla değiştirilmezse, çocuğunuz susuz kalabilir ve hastaneye kaldırılması gerekebilir.

 İshale neden olan mikropların yayılmasını önlemenin en iyi yolu ellerinizi iyice yıkamak ve yiyecekleri güvenli bir şekilde kullanmaktır.

 Doktorunuz ishal önleyici ilaçlar ve rehidrasyon solüsyonu yazacaktır. Çocuğunuz 6 aylıktan büyükse ona muz püresi, elma, pişmiş meyve, pirinç, jambon ve havuç püresi verebilirsiniz. Ve her şeyden önce, içmesi için yapılmalı.

 Yüksek şeker (meyve suyu) ve gazlı içeceklerden kaçının. Şeker, bağırsaklara su çekerek ishali teşvik eder. Bununla birlikte, suyla kesilmiş meyve veya sebze suyu (örneğin seyreltilmiş havuç suyu) sunulabilir. Çocuğunuz emzirmeyi ve katı yiyecekleri kabul ediyorsa, gastroenteritiniz olsa bile onları vermeyi bırakmamalısınız. Süt ve süt ürünlerinin hariç tutulması yalnızca laktoz intoleransı olan şiddetli gastroenteritte önerilir.

 Bebeklerde İshal Nasıl Geçer?

 Oral rehidrasyon çözeltisi (ORS), belirli miktarlarda su, tuz ve şekerin bir karışımıdır. Çocuğunuz çok fazla ishal olsa veya kussa bile onları emebilir.

 ORS şunlar için kullanılabilir:

Bol ishali olduğunda çocuğu bol su içiriniz,

Çocuk hafif dehidrasyon belirtileri gösterdiğinde sıvı kaybını değiştirin.

ORS, kullanıma hazır preparatlar olarak eczanelerde satılmaktadır. Zaten hazır olarak satın almak daha iyidir.

 Çocuğunuz ORS'yi bardak veya şişeyle almayı reddederse, ona damlalık, şırınga, çay kaşığı veya buzlu şeker kullanarak verin. Çocuğunuz kusarsa, beslemeyi ve içmeyi bırakın, ancak ORS'yi kaşıklamaya devam edin. Kusmayı bırakana kadar her 10-15 dakikada bir 15 mL (1 çorba kaşığı) verin. Normal şekilde içene kadar dozu kademeli olarak artırın. Çocuğunuz 4 ila 6 saatten fazla kusmaya devam ederse, onu hastaneye götürün.

 İshal daha seyrek olana kadar çocuğunuza ORS vermeye devam edin. Kusmuyorsa çocuğunuza normal yiyecekleri vermeye devam edin. Kusma azaldığında, emzirmeye devam etmek veya her zamanki gibi bebeğinize mama veya tam yağlı süt vermek ve her zamanki yiyeceklerini küçük porsiyonlarda daha sık beslemek önemlidir.

 Bebeğiniz İshalken Nelerden Kaçınmalısınız?

 Çocuğunuza meyve suyu veya şekerli meyveli içecekler, gazlı içecekler, tatlı çay, et suyu veya pirinç suyu gibi şekerli içecekler vermeyin. Doğru miktarda su, tuz ve şeker içermezler ve çocuğunuzun ishali daha da kötüleşebilir.

 Çocuğunuzun aşırı ishali varsa, oral rehidrasyon solüsyonu (sadece su değil) içip yediklerinden emin olun. Karmaşık karbonhidratlar, yağsız et ve meyve ve sebzeler içeren hafif yiyecekler tavsiye edilir. Yalnızca su içerse kanında şeker veya tuz seviyesi düşük olabilir. İshali durdurmak için reçetesiz satılan ilaçlar vermeden önce doktorunuza danışın.

 İshalin 1 ila 2 haftadan fazla sürmesi akut ishal değildir. Daha sonra çocuğunuzun doktoruyla konuşmalısınız.

 Çoğu durumda ishal tıbbi tedavi gerektirmemesine ve birkaç gün içinde kendi kendine iyileşmesine rağmen, bazı bakteriyel enfeksiyon vakalarında antibiyotik tedavisi gereklidir. Sorunun nedeni bir parazit ise haşere kontrol tedavisi gereklidir. İshal 5 günden fazla sürerse, o zaman bir doktora görünmek en iyisidir. Ayrıca, bir bebeğin susuz kalması durumunda hastaneye kaldırılması gerekebilir.

 Bebeğinizi emziriyorsanız, daha sık ama daha kısa süre için emzirin. Emzirme yorgunluk veya mide bulantısı nedeniyle etkili görünmüyorsa, sağılmış anne sütünü kaşık, şırınga veya bardakla da verebilirsiniz. Çocuğunuz biberonla besleniyorsa, normal mamayı normal miktarda vermeye devam edin. İshal kusmayla ilişkiliyse, sıvıları daha sık, ancak küçük miktarlarda verin.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Ailevi konularda fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Ev hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. Geçmişe ait konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. Gün içinde tepkilerinizi kontrol etmeye çalışmalısınız. Belirsiz koşullar keyfinizi kaçırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaşayacağınız zihinsel süreçler sizi yorabilir. Konuşma ve yazışmaların yoğunluğu nedeniyle dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Yakın çevrenizde size ihtiyacı olan kişiler olabilir. Bazı konularda fedakârlık yapmanız gerekebilir. Öğreneceğiniz yeni haberler sizi şaşırtabilir. Ticari konularla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün işlerinizde yeteneklerinizi kullanırsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz. Başkalarından göreceğiniz yardımlar işlerinizi sağlamlaştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Parasal konularda yeni fikirler gündeme gelebilir. İş hayatınızda yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum başka işlerinizden fedakârlık yapmanıza neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün fedakârlık yapacağınız konular gündeme gelebilir. Bu durum sizin daha çok hassaslaşmanıza neden olabilir. Kişisel konularda dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Karar almakta güçlük çekebilirsiniz. İlişkilerinizdeki konular sizi meşgul edebilir. Farklı fikirler konuşulmaya başlanabilir. Yabancılarla ilgili konuları sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ihmal ettiğiniz aile konuları nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Sizi kısıtlayan koşullar oluşabilir. Kendinizi stres altında hissedebilirsiniz. Parasal konularda kafanızı kurcalayan durumlar gündeme gelebilir. Hızlı kararlar almak için uygun bir gün değil. Başkalarına yardım etmek isteyebilirsiniz. Aile konularına dikkat.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlar içinde olabilirsiniz. Dernek işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aynı çevredeki insanlarla bir araya gelebilirsiniz.  Sorumlu olduğunuz işlerinizi güçlendirmek için yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularda fedakârlık yapabilirsiniz. Kendinizi ifade etmekte zorlanabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda sorumlu olduğunuz işlerde ilerleme sağlayacağınız bir gündesiniz. İşlerinizi sağlamlaştırmak isteyebilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminize dikkat etmenizde fayda var. İş yerinde göz önünde olmak isteyebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla ilişkiniz önem kazanabilir. Bazı konularda onlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminizi farklı konular meşgul edebilir. Yeni ufuklara açılmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha fazla dahil olabilirsiniz. Aşk hayatınızda fedakârlık etmeniz gereken süreçler yaşayabilirsiniz. Çocuklarınızın size ihtiyacı olabilir. Gün içinde kendi içinize dönebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz konular gündeme gelebilir. Ortaklı konularda kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Ailevi konularda sorumluluklarınız artabilir. Ev hayatınızla ilgili eşinize yardım edebilirsiniz.   Gün içinde parasal konularla ilgili yenilenme içine girebilirsiniz. Maddi açıdan başkalarına bağlı olduğunuzu hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde eşinizle birlikte ilgilendiğiniz konular gündeme gelebilir. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde değiştirmeniz gereken durumlar olabilir. Doğru iletişim yolları bulmak ve dengede kalmak sizi zorlayabilir. Sorumlu olduğunuz işlerde başarılı olmak için çaba göstereceksiniz. Bugün sakin geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Öğle saatlerinde yeni sorumluluklar alabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Kendi özel hayatınızdan feragat etmeniz gerekebilir. Doğru organizasyonlarla bu durumu sakince çözebilirsiniz. Bazı konularda çevrenizdeki insanlara yardım etmek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün çocuklarınızla ilgili işlerle fazlasıyla oyalanabilirsiniz. Gereksiz harcamalarınızı kısmalısınız. Hobilerinizle ilgili sorumluluklar alabilirsiniz. Kendinizi yaratıcı bulduğunuz konularda daha fazla ilerlemek isteyebilirsiniz. Bazı konularda risk almak için acele etmeyin. Fedakârlık yaptığınız konular sizin için hassas hale gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaMezoterapi nedir?
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı: Taç giyme törenine hazır mısınız?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaRutinleri ritüele çevirmek
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıMeniere hastalığı nedir, tedavisi nasıldır?
Nesrin Sürer
Nesrin SürerYeni gençleşme formülü: Argireline
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan Kozluca28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı burçlara etkisi
Özge Akar
Özge Akarİkili ilişkilere perspektif açıdan bir bakış
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralYıllar geçtikçe değişen moda algısı
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluAman zihin uçmasın
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşPalamudu bir şef gibi sunmayı öğrenin
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kol Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kol Ağrısı Neden Olabilir?

Kol Ağrısına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kol Ağrısı Neden Olabilir?

Göz Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Göz Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Göz Kaşıntısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Göz Kaşıntısına Ne İyi Gelir?

Göz Çevresi Ve Göz Altı Kırışıklarına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Doğal Çözüm Önerileri...

Göz Çevresi Ve Göz Altı Kırışıklarına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Doğal Çözüm Önerileri...

Emzirirken Oluşan Göğüs Ucu Yarasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Yara Oluşumu Nasıl Engellenir?

Emzirirken Oluşan Göğüs Ucu Yarasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Yara Oluşumu Nasıl Engellenir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet