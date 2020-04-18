Bebeklerde Kalça Çıkığı Belirtileri Neler? Kalça Çıkığı Nasıl Anlaşılır?

Bebeklerde kalça çıkığının nedeni tam olarak saptanamamış olmasına rağmen her yıl kalça çıkığı problemi yaşayan bebek sayısı artış göstermektedir. Özellikle annenin ilk gebeliğiyse, rahim tam gevşemediğinden bebekte kalça çıkığı problemi yaşanmaktadır. Kalça çıkığı problemi kız bebeklerde, erkek bebeklere oranla daha fazla görülmektedir. Erken tanı ile ameliyata gerek duyulmamaktadır.



Bebeklerde Kalça Çıkığı Belirtileri Neler?



Çoğu zaman bebeklerde kalça çıkığı belirtileri görülmediğinden, bebeklerin ilk aylarında düzenli olarak doktor kontrollerine getirilmesi gerekir. İki bacak arasında uzunluk farkı varsa, emekleme ve yürüme gibi fonksiyonlarda bir gerilik söz konusuysa, bebeğin bacakları dışa doğru açılamıyorsa kalça çıkığı probleminden şüphelenilmektedir. Kalça çıkığı problemi yaşayan bir bebek, yürüme fonksiyonunu çok geç yerine getirmektedir.



Kalça çıkığı probleminin önceden teşhis edilebilmesi için doğumda tarama yapılmaktadır. Dünyaya gelen bebeğin doğumundan 72 saat sonra bebeğin kalçası kontrol edilmektedir. Bebek 1 yaşına gelene kadar rutin kontroller aksatılmamalıdır. Özellikle Anadolu'da geleneksel bir yöntem olan kundaklama, kalça çıkığının ana nedeni olarak görülmektedir.



Kalça Çıkığı Nasıl Anlaşılır?



Genellikle bebeklerde görülen kalça çıkığı problemi, zaman zaman yetişkinlerde de rast gelinmektedir. Bacak bölgesinde yüksek şiddetli bir ağrı yaşanıyorsa, soğukluk hissi artış gösteriyorsa, yürürken hareket kısıtlılığı gibi bir şikayet söz konusuysa, mutlaka doktora görünmelidir. Kalça çıkığının tedavisine ne kadar erken başlanırsa, düzelme şansı o kadar yüksek olmaktadır.



Ailede ve yakın akrabalarda kalça çıkığı olması, doğacak bebeğin de kalça çıkığı problemi ile karşılaşmasına etki etmektedir. Şüpheli durumlarda röntgen çekilmekte olup tanı konulmaktadır. Her ne kadar kalça çıkığı anne karnında meydana geliyor olsa da ebeveynlerin hatalı davranışları da etki etmektedir. Kemikleri gelişmemiş bir bebeği yürütecin içine koymak, son derece hatalı bir davranıştır. Yürüteç kullanımına 9 aydan sonra başlanmalıdır.