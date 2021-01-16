Bebeklerde Öksürüğe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Doğal Yöntemler İle Öksürük Geçer Mi?

Bebeklerde öksürük özellikle kış aylarında görülür. Özellikle geçmek bilmeyen öksürükler için doğru tedaviler uygulanmalıdır. Bebeklerde grip, nezle ve soğuk algınlığının yol açtığı öksürükler meydana gelebilir.

Bebeklerde Öksürüğe Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Bebeklerde özellikle sonbahar ve kış mevsiminde hava değişimi nedeniyle öksürükler oluşabilir. Emzirme dönemindeki bebekler öksürdüğü takdirde düzenli emzirmek öksürüğün sona ermesini sağlayabilir. Ayrıca bebeğe buhar verilerek de öksürük yatıştırılabilir. Bebeklerin yaşlarına ve fiziksel yapılarına göre tedavi yöntemleri de değişebilir.

Özellikle 1 yaşından büyük bebeklerde ılık yarım bardak suyun içine bal eklenip bir kaç damla limon damlatılmalıdır. Bunu içen bebeklerde öksürük de yavaş yavaş geçer. Öksürüğü günlerce devam eden çocuklar mutlaka bir doktora götürülmeli. Yapılan muayene ile öksürüğün nedeni tespit edilir. Bebek için yaşına uygun öksürük şurubu da verilebilir. Ayrıca bebeklerde öksürük doğal yöntemler ile geçebilir.

Doğal Yöntemler İle Öksürük Geçer mi?

Bebeklerde meydana gelen öksürükleri geçirmek için bazı doğal yöntemler kullanılabilir. Özellikle 1 yaşın üzerindeki bebekler için karışık çay yapılarak biberona doldurulur. Karışık çay yapılırken elma kabuğu soyulduktan sonra ıhlamur, 2 adet karanfil ve tarçın kabuğu kaynatılır. Bu karışım ılıdıktan sonra içine bal katılır. 1 Yaşından büyük çocuklar bunu içebilir. Ayrıca 2 tatlı kaşığı dut pekmezi ve biraz karabiber karıştırılıp günde bir kez bebeklere verilmelidir.

Bu karışım da bebeklerde meydana gelen kuru öksürüğü kısa sürede giderecektir. 1 yaşından küçük bebekler için ıhlamur, ayva yaprağı karışımı kullanılabilir. Öncelikle ayva yaprağı ve bir tutam ıhlamur birlikte kaynatılır. Ilık halde bebeklere verilir. Bu da kısa zamanda öksürüğü geçirir. 3 yaşından büyük olan bebekler için 5 adet hatmi çiçeği yarım bardak suda kaynatılır. Ilıdıktan sonra bu karışım içirilir. Bu sayede öksürük de kesilir.

Bebeklerde Öksürük İle İlgili Merak Edilenler

Bebeklerde bazı dönemlerde öksürük olabilir. Bunun için bebeklerde öksürüğe ne iyi gelir diye çok araştırma yapılır. Bebeklerde öksürükleri sona erdirmek için pek çok doğal yöntem ve öksürük şurubu kullanılabilir. Öncelikle bebeklerde meydana gelen öksürüğün nedenleri bilinmelidir. Buna göre tedavi yöntemi geliştirilir. Aynı zamanda bebeğin yaşı ve fiziksel durumu da öksürük tedavisinde çok önemlidir.

Özellikle sonbahar döneminde mevsim geçişlerinde grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar nedeni ile bebeklerde öksürük meydana gelebiliyor. Bunun yanı sıra bazı bulaşıcı hastalıkların etkisi olarak da bebeklerde Öksürük görülebiliyor. Bebeklerde en çok görülen hastalıklardan bir tanesi de öksürüktür. Özellikle geçmeyen ve kronikleşen öksürüklerin tedavisi doğru şekilde yapılmalıdır. Bebeklerde öksürüğün geçirilmesi için pek çok doğal yöntem uygulanabilir.

Bebeklerde ve çocuklarda özellikle gece öksürük daha fazla görülür. Bu da onların uykularının bölünmesine neden olur. Öksürük çoğu zaman bebeklerin uykularını da böler. Bebeklerde görülen öksürükler çeşitlerine göre altıya ayrılır. Özellikle kuru öksürüğün yanı sıra balgamlı ve hırıltılı öksürük de görülmektedir. Kurup öksürük ve boğmaca öksürük de bebeklerde en sık görülen öksürük çeşitlerinden biridir. Boğazda ciddi bir rahatsızlık veren ve boğazı tahriş eden kuru öksürük bebeklerde yaklaşık 3 ve ya 4 gün sürebilir. Bu öksürük 3 haftaya kadar geçmemiş olursa mutlaka bir doktora gidilmelidir.

Kuru öksürüğün altında yatan neden tespit edilir. Buna göre önlem alınır. Kronik öksürüklerin altında yatan pek çok neden olabilir. Bu nedenle bebeğin odası gün içerisinde en az iki defa havalandırılmalıdır. Ayrıca öksürüğün alerji ve ya başka bir nedenden dolayı mı ortaya çıktığı belirlenmelidir. Özellikle kış aylarında yoğun olarak yaşanan öksürük önemli hastalıkların da habercisi olabilir. O nedenle bu öksürüklerin nedeni üzerinde durulmalıdır.