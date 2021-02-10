Bebeklerde Öksürük Nasıl Geçer? Bebeklerdeki Öksürüğe Ne İyi Gelir?

Bebeklerde öksürük viral enfeksiyon belirtileri arasında yer alır. Öksürük, vücudun balgam ya da tahriş edici maddelerin boğazı temizlemek için kullandığı bir refleks şeklidir. Bu refleks, havanın akciğerlerden hızlı bir şekilde atılması şeklinde gerçekleşiyor.



Bebeklerde Öksürük Neden Olur?



Solunum yollarının temizlenmesi amacı ile, vücutta devreye giren doğal savunma mekanizması olarak öksürük çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Öksürük genellikle virüslerden kaynaklanır ve tedavi edilmesi de gerekir. Genellikle öksürük zamanla kendi kendine düzelir. Düzelmediği durumlarda ise tedavi edilmesi gerekir. Akut ya da kronik öksürük farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir.



Akut Öksürük Nedenleri Nelerdir?



Akut yani 3 haftadan kısa süren öksürük çeşidi, üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanır. Özellikle de grip ve soğuk algınlığı gibi solunum yolu enfeksiyonları, akut öksürük nedenleri arasında yer alır. Alt ve üst solunum yollarını etkileyerek öksürüğe neden olabilecek bazı durumlar ise;

Soğuk algınlığı

Grip

Farenjit

Bahar alerjisi

Zatürre

Bronşit

Boğmaca hastalığı

Akut sinüzit

Tahriş edici madde solumak

Bebeklerde Öksürük Nasıl Geçer?



Öksürük çocuğunuzu rahatsız etmiyorsa ve bebeğiniz huzurlu bir şekilde uyuyor, oynuyor ve yemek yiyorsa burun akıntısı ile gelen öksürük tedavi gerektirmeden kendiliğinden geçer. Ama öksürüğü rahatlatmak için evde bazı uygulamalar yapabilirsiniz. Bu dönemde evi nemli tutmak oldukça önemlidir. Eviniz çok fazla ısınıyor ve buna bağlı olarak da evin içinde hava kuruluğu oluyorsa evinizin sıcaklığını düşürmeniz gerekir.



Doğal yöntemlerle yeterli nemi sağlayamıyorsanız evinizde nem makineleri ve buhar makineleri kullanarak evinizi nemlendirebilirsiniz. Ama buhar makinenizin bakımını yapmaya ve kurallara uygun bir şekilde temizlemeye özen göstermeyi ihmal etmemelisiniz. Evde kesinlikle sigara içmemeye özen göstermelisiniz. Aynı zamanda bebeğinize bol miktarda su içirmelisiniz. Eğer bebeğiniz süt emiyorsa bol bol emzirmeye devam etmeniz gerekir.



Bebeklerdeki Öksürüğe Ne İyi Gelir?



Bebeklerde öksürüğü geçirmek için bebeğinizin burnunun açık kalmasına özen göstermeli ve gereken durumlarda serum fizyolojisi uygulayarak bebeğinizin rahat nefes almasına yardımcı olmanız gerekir. Aynı zamanda başının altına hafif bir yastık koymanız gerekir. Başın yukarıda kalması nefes almayı kolaylaştırır ve geniz akıntısının rahatsız etmesini önler.



Öksürük Neyin Habercisi Olabilir?



Öksürük, genellikle kısa bir süre içinde kendiliğinden geçer. Geçmediği durumlarda ise nadir de olsa ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Öksürük genellikle astım, soğuk algınlığı, bademcik iltihabı, reflü, yabancı cisim kaçması, zatürre, bronşit gibi hastalıkların habercisi olabilir.