Bebeklerde Otizm Belirtileri Neler? Otizm Nasıl Anlaşılır?

Otizm, üç yaşından önce başlayarak tüm hayat boyunca devam eden, sosyal olarak gelişime ciddi zararlar veren, tekrar eden davranışlardan oluşan ve beynin normal gelişimine izin vermeyen bir rahatsızlıktır.

Otizm, spektrum bozukluğu olduğu için boyutu da hafif veya şiddetli olarak değişebilir. Tüm sosyoekonomik ve etnik gruplarda ortaya çıkabilir.

Kimi zaman iki yaşına kadar normal görünen çocuklarda daha sonradan belirtileri ortaya çıkabilir. Otizmin bu türüne regresif otizm denilmektedir.

Temel anlamıyla, otizm; sosyal ve bilişsel bozukluklar, iletişim zorlukları ve tekrar eden davranışlar içerir.



Bebeklerde Otizm Belirtileri Nelerdir?



6 ile 18 aylık bebeklerde otizm belirtileri erken olarak tespit edilebilir. Örneğin, bir bebek nesnelere sabitleniyorsa veya insanlara cevap vermiyorsa, otizm spektrum bozukluğunun erken belirtilerini gösteriyor olabilir.



Daha büyük bebekler ve küçük çocuklar isimlerine cevap vermeyebilir, göz temasından kaçınabilir veya sürekli olarak kol çırpma hareketlerini tekrar edebilirler. Oyuncaklarla alışagelmişin dışında şekilde oynayabilirler.



Bu belirtileri fark eden veya çocuklarının gelişimsel sürecinden endişe eden ebeveynler, çocuk doktorlarıyla iletişime geçmeli ve gelişim taraması talep etmelidir. 18 aylık ve 24 aylık bebek muayenelerinin bir parçası olarak tüm bebeklerin otizm için rutin olarak taranmasını önerilir.

Otizm Nasıl Anlaşılır?

Daha detaylı incelemek gerekirse, otizmin anlaşılmasına yardımcı bazı erken işaretlere odaklanmak gerekir. Bu işaretleri takip eden ebeveynler, tedavi sürecini hızlandırabilir.

İsmine cevap vermeme ve oyuncaklarla olağandışı şekillerde oynama dışında, otizm rahatsızlığı olan bebekler göz temasından tamamen kaçınabilir ve duygularını göstermede büyük zorluk çekebilirler. Ek olarak, daireler çizerek hareket edebilir ve duyusal durumlara beklenmedik tepkiler verebilirler. Aynı zamanda, zamirleri yanlış kullanmak da bir örnektir. Ben yerine siz demek bu örneğin genellikle en yaygın ortaya çıkış halidir.



Otizmde Erken Tanı Önemli midir?

Otizmde erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Otizmi olan tüm çocuklar erken müdahaleden yararlanabilir ve ana okula devam edebilmek için yeterli beceri kazanabilir. Araştırmalar, okula başlamadan önce en az iki yıl boyunca uygun bir eğitimle erken müdahalenin otizm spektrum bozukluğu olan birçok küçük çocuk için önemli gelişmeler sağladığını göstermektedir.



Otizm teşhis edilir edilmez, erken tedavi başlamalıdır. Etkili programlar iletişim, sosyal ve bilişsel beceriler kazandırmaya odaklanarak çocuk gelişimine büyük katkı sağlamaktadır.