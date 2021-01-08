Bebeklerde pişik nasıl geçer, ne iyi gelir? Bitkisel çözüm ve tedavi yöntemleri...

Bebeklerde pişik oldukça rahatsız edici bir cilt problemidir. Pişik çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle sıcak havalarda pişik de daha çok gelişir.



Bebeklerde pişik nasıl geçer, ne iyi gelir?



Bebeklik döneminde en fazla görülen cilt rahatsızlığı pişik olarak bilinir. Sıcak havalarda pişik daha çok oluyor. Ayrıca bebeklerde kalitesiz bez kullanımı ve kimyasal içerikli ıslak mendil kullanılması da ciltte pişik oluşmasının nedenleri arasında gösteriliyor. Çoğu kişi ise bebeklerde pişik nasıl geçer diye merak ediyor. Bebeklerde pişik probleminin geçmesi için ilaçlar ve kremlerin yanı sıra doğal ürünlerden de yardım alınabilir. Ayrıca pişiğe neden olan etmenlerden uzak durulmalıdır.



Bebeklerde pişiğin önlenmesi için günde en az 4 defa bebeğin altı değiştirilmelidir. Alt değiştirme sırasında kimyasal ürün içeren ıslak mendiller kullanılmamalıdır. Bebeğin cildini tahriş etmeyen pamuklu bezler kullanılmalıdır.



Bebeğin altı her değiştiğinde yaklaşık 5 dakika kadar havalandırılmalıdır. Bu sayede cilt de kendini yeniler. Ayrıca pudra yerine çinko oksitli kremler kullanılmalıdır. Bebekleri sıkmayan doğru ölçüde bebek bezi seçimi de son derece önemlidir. Pişik önleyici kremlerin ise çok fazla kullanılması önerilmez. Bebeğin altı daima temiz ve kuru kalmalıdır.



Bitkisel çözüm ve tedavi yöntemleri



Bebeklerdeki pişik oluşumunu önlemek ve ya pişik için çözüm bulmak gerekebilir. Böyle bir durumda doğal ve organik yöntemler uygulanmalıdır. Bebeklerin altı değiştirilirken doğal saf zeytinyağı ve biraz bal mumu kullanılmalıdır. Bal mumu küçük parçalara ayrılıp tencereye konulur. Sonrasında ise tencereye zeytinyağı dökülür. Bal mumu eridikten sonra kısık ateşte ısıtılır. Sıcak olduğu takdirde bir kavanoza konulur. Soğutulduktan sonra krem bebeklerin altı değişirken kullanılır. Ayrıca bebekler için doğal pudra da kullanılarak bebeklerin pişik olması önlenebilir.



Bebeklerde pişik nedenleri nelerdir?



Bebekler sık sık pişik olabilirler. Bunun da bazı nedenleri vardır. Annelerin bebeklerinin pişik olmasından önce önlem almaları da gerekebilir. Bebeklerde idrar ve dışkı nedeni ile tahriş meydana gelebilir. Ayrıca bebeklerin alerjen yapıları nedeni ile çoğu zaman pişik yaşanır.



Temizlik malzemeleri, sabun ve kremler de alerji yapabilir. Ayrıca bebeğin bezinin yeterli sıklıkta değiştirilmemesi nedeni ile sıcak ve nem oluşabilir. Bu da terleme gibi durumları ortaya koyar. Pişik olmanın bir diğer etkeni de enfeksiyonlar olarak görülür. Dışkı ve idrar nedeni ile oluşan enfeksiyonlar bebeğin cildinde zorlu bir şekilde pişik ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra çinko eksikliği, kalıtımsal hastalıklar ve çeşitli hastalıklar nedeni ile de bebeklerde pişik görülebilir.