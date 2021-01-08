Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Bebeklerde pişik nasıl geçer, ne iyi gelir? Bitkisel çözüm ve tedavi yöntemleri...
08.01.2021 - 12:45 |

Bebeklerde pişik nasıl geçer, ne iyi gelir? Bitkisel çözüm ve tedavi yöntemleri...

Bebekler çoğunlukla hassas bir cilde sahipler. O nedenle cilt bakımlarında da dikkatli davranmak gerekir. Kimyasal içeriği bulunan her türlü temizlik malzemelerinden uzak durulmalıdır. Çünkü aksi takdirde pişik gibi sorunlar da meydana gelebilir. Bebeklerde pişik nasıl geçer, ne iyi gelir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Bebeklerde pişik nasıl geçer, ne iyi gelir? Bitkisel çözüm ve tedavi yöntemleri...
ABONE OL

Bebeklerde pişik oldukça rahatsız edici bir cilt problemidir. Pişik çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle sıcak havalarda pişik de daha çok gelişir.

Bebeklerde pişik nasıl geçer, ne iyi gelir?

Bebeklik döneminde en fazla görülen cilt rahatsızlığı pişik olarak bilinir. Sıcak havalarda pişik daha çok oluyor. Ayrıca bebeklerde kalitesiz bez kullanımı ve kimyasal içerikli ıslak mendil kullanılması da ciltte pişik oluşmasının nedenleri arasında gösteriliyor. Çoğu kişi ise bebeklerde pişik nasıl geçer diye merak ediyor. Bebeklerde pişik probleminin geçmesi için ilaçlar ve kremlerin yanı sıra doğal ürünlerden de yardım alınabilir. Ayrıca pişiğe neden olan etmenlerden uzak durulmalıdır.

Bebeklerde pişiğin önlenmesi için günde en az 4 defa bebeğin altı değiştirilmelidir. Alt değiştirme sırasında kimyasal ürün içeren ıslak mendiller kullanılmamalıdır. Bebeğin cildini tahriş etmeyen pamuklu bezler kullanılmalıdır.

Bebeğin altı her değiştiğinde yaklaşık 5 dakika kadar havalandırılmalıdır. Bu sayede cilt de kendini yeniler. Ayrıca pudra yerine çinko oksitli kremler kullanılmalıdır. Bebekleri sıkmayan doğru ölçüde bebek bezi seçimi de son derece önemlidir. Pişik önleyici kremlerin ise çok fazla kullanılması önerilmez. Bebeğin altı daima temiz ve kuru kalmalıdır.

Bitkisel çözüm ve tedavi yöntemleri

Bebeklerdeki pişik oluşumunu önlemek ve ya pişik için çözüm bulmak gerekebilir. Böyle bir durumda doğal ve organik yöntemler uygulanmalıdır. Bebeklerin altı değiştirilirken doğal saf zeytinyağı ve biraz bal mumu kullanılmalıdır. Bal mumu küçük parçalara ayrılıp tencereye konulur. Sonrasında ise tencereye zeytinyağı dökülür. Bal mumu eridikten sonra kısık ateşte ısıtılır. Sıcak olduğu takdirde bir kavanoza konulur. Soğutulduktan sonra krem bebeklerin altı değişirken kullanılır. Ayrıca bebekler için doğal pudra da kullanılarak bebeklerin pişik olması önlenebilir.

Bebeklerde pişik nedenleri nelerdir?

Bebekler sık sık pişik olabilirler. Bunun da bazı nedenleri vardır. Annelerin bebeklerinin pişik olmasından önce önlem almaları da gerekebilir. Bebeklerde idrar ve dışkı nedeni ile tahriş meydana gelebilir. Ayrıca bebeklerin alerjen yapıları nedeni ile çoğu zaman pişik yaşanır.

Temizlik malzemeleri, sabun ve kremler de alerji yapabilir. Ayrıca bebeğin bezinin yeterli sıklıkta değiştirilmemesi nedeni ile sıcak ve nem oluşabilir. Bu da terleme gibi durumları ortaya koyar. Pişik olmanın bir diğer etkeni de enfeksiyonlar olarak görülür. Dışkı ve idrar nedeni ile oluşan enfeksiyonlar bebeğin cildinde zorlu bir şekilde pişik ortaya çıkmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra çinko eksikliği, kalıtımsal hastalıklar ve çeşitli hastalıklar nedeni ile de bebeklerde pişik görülebilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Hayatınızda kriz yaratan konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Bugün yaşayacağınız olaylarda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaksınız. Sonunda duygusal yenilenme içine girebilirsiniz. Akşamüstü harcamalarınızı abartma eğiliminde olabilirsiniz. Zevk aldığınız konulara daha çok zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle olan konular gündeminizi etkileyebilir. Sizi uğraştıran durumlar var. Bunun sonucunda geleceğe yönelik yeni kararlar alabilirsiniz. Alternatif planlar geliştirmek durumunda kalabilirsiniz. Öğlen saatlerinde duygusal yoğunluk hissedebilirsiniz. İlerleyen saatlerde ise eğlenceli uğraşlarla ilgilenmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili yeni sorumluluklarınız gündeminizi etkileyebilir. Bugün başarmak için çok çaba sarf edeceğiniz zamanlar olabilir. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte mücadeleye girebilirsiniz. Kararlı bir gündesiniz. Akşam saatlerinde daha çok eğlenceye zaman ayırabileceksiniz. İmajınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi işinizle ifade etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Risk almaya yatkınsınız. Başarı için elinizden geleni yapmak isteyeceğiniz zamanlar var. İlerlediğiniz işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Akşam saatlerinde harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek size keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eve ait konularla ilgili sorumluluklarınıza yönelmek durumunda kalabilirsiniz. Ev içindeki küçük aksaklıklara karşı dikkatli olmanızda yarar var. Öğle saatlerinde gizli kalmış konular gündeme gelebilir. Geçmişe ait konularda iç sesinizi dinleyerek karar vermek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde duygularda ve zevklerde abartılar olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Zihinsel hareketliliğin yüksek olduğu bir gündesiniz. Mantıklı yaklaşımınızla olayların üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Bugün ticari yazışmalar yapmanız gerekebilir. Hazırlanan sözleşmelerde dikkatli olmaya özen gösterin. Öğleden sonra beğenilerde ve zevklerde aşırılıklara kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarınla ilgili alternatif arayışlara girebilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki arkadaşlarınızla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Başkalarınızdan alacağınız desteklerle işlerinizde kararlılık gösterebilirsiniz. Duygusal yoğunluk yaşayacağınız zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde harcamalarınızda abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar, yeni niyetler içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda mücadele içinde olacağınız konular gündeminizi etkileyebilir. Bedeninize ait konulara özen göstermelisiniz. Keyif aldığınız konularda aşırıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Harcamalara dikkat.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hayatınızda farkında olmadığınız, gizli kalan konularla ilgilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde aksaklık yaşanabilir. Gelecek yönünde karar vermek için pek uygun bir gün olmayabilir. Bununla birlikte duygusal yenilenmeye girebilirsiniz. Akşamüstü olaylara karşı abartılı duygusal davranışlar gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlarınızla ilgili konularla ilgilenmek, onlarla hoşça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Bu sizi duygusal tamamlanma içinde hissettirebilir. Gelecek beklentilerinizle ilgili kararlar almak isteyebilirsiniz. Bu konuda çevrenizden destek alacaksınız. Akşam saatlerinde hobilerinizle ilgilenmek size keyif verecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızla ilgili konularınız gündeminizi oluşturabilir. Koyduğunuz hedefler için kararlıkla ilerleyebileceğiniz bir gündesiniz. Üstlerinizle paylaşımda olmak size işleriniz konusunda fayda sağlayacaktır. Gün içinde inatçı kişilerle iletişim halinde olabilirsiniz, akışta kalmaya çalışın. Akşam saatlerinde kendinize zaman ayırabileceksiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uluslararası konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızı yerine getirmek için hırsla çalışacağınız bir gündesiniz. Gün içinde akademik konularla ilgileneceğiniz zamanlar olabilir. Çıkmak istediğiniz yolculuklarla ilgili araştırmalar yapıp, kararlar alabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi eğlenceye bırakabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan0-6 yaş aralığındaki her çocuğa ''Gelişimsel Tarama Testi'' yapılmalıdır!
Mehmet Murat Altan
Mehmet Murat AltanCahit Sıtkı Tarancı ve aynalanma
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirÖmür boyu özgürce gülümseyin!
Tülin Açıkbaş
Tülin AçıkbaşKorona günlerinde beslenme
Ezgi Kasapoğlu
Ezgi KasapoğluBuz lazer nedir? Buz lazer gerçekten işe yarar mı?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluPost Covid Programı nedir?
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorAmeliyatsız meme ve popo dolgunlaştırmak mümkün!
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşElflerin mutfağından nefis bir lezzet: Lembas
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaYağ enjeksiyonu ile doğal güzellik
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekGerçek aşka tüm benliğinle hazır mısın?
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bebeklerde pişik nasıl geçer, ne iyi gelir? Bitkisel çözüm ve tedavi yöntemleri...

Bebeklerde pişik nasıl geçer, ne iyi gelir? Bitkisel çözüm ve tedavi yöntemleri...

Ayak kokusu nasıl geçer, ne iyi gelir? Etkili, doğal ve kesin çözüm önerileri...

Ayak kokusu nasıl geçer, ne iyi gelir? Etkili, doğal ve kesin çözüm önerileri...

Vertigoya ne iyi gelir, nasıl geçer? Vertigo baş ağrısı etkilerini azaltan bitkiler...

Vertigoya ne iyi gelir, nasıl geçer? Vertigo baş ağrısı etkilerini azaltan bitkiler...

Göz altı morluklarını ortadan kaldıran 4 etkili çözüm

Göz altı morluklarını ortadan kaldıran 4 etkili çözüm

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet