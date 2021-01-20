Bebeklerde ve çocuklarda alerji belirtileri nelerdir? Alerji nasıl anlaşılır?

Bebeklerde ve çocuklarda alerji belirtileri ve şiddeti farklılık göstermektedir. Bebeklerde ve çocuklarda alerji belirtileri burun tıkanıklığı, hışıltılı solunum ve öksürük atakları ile kendini gösterir.

Bebeklerde ve çocuklarda alerji belirtileri nelerdir?

Bebeklerde ve çocuklarda besin alerjisinde besin tüketildiğinde ve ya pişirildiğinde kokusundan dahi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bu alerjilerde deride kırmızı döküntü, öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklık şeklinde belirtiler görülür. Aynı zamanda bebeklerde ve çocuklarda da gözlerde kızarıklık ile kaşıntı, öksürük, kusma, kabızlık ve ishal gibi belirtiler ortaya çıktığında bu alerji belirtileri olabilir.

Aynı zamanda bebeklerde ve çocuklarda besin alerjilerinden kaynaklanan dudaklarda morarmalar da görülebilir. Bu belirtiler görüldüğü anda mutlaka bir doktora gitmek gerekir.

Alerji nasıl anlaşılır?

Bebeklerde ve çocuklarda, tüketilen besinlerden sonra anormal durumlar ortaya çıktığında dikkat etmek gerekir. Özellikle süt, yer fıstığı, fındık gibi besinler tüketildikten sonra öksürük, deride döküntü, burun tıkanıklığı şeklinde belirtiler ortaya çıkıyor ise mutlaka bir doktora gidilmelidir.

Hastanede doktor kontrolünde alerji testleri yapılarak bebeğin ve ya çocuğun nelere alerjisi olduğu da anlaşılır. Alerji testi bebeklik çağından itibaren her yaş grubuna rahatlıkla uygulanabilir. Bu alerji testleri kan ve ya cilt üzerinden yapılır. Alerji uzmanı tarafından yapılan bu testler esnasında ani bulgular da oluşabilir.

Bebeklerde ve çocuklarda neler alerjiye yol açar?

Bebeklerde ve çocuklarda besin alerjileri çok fazla görülmektedir. Bunun yanı sıra polen ve tüye karşı da alerji oluşabilir. Besinler arasında yer fıstığı, fındık, yumurta, inek sütü, buğday, soya, susam ve hazır gıdalar genel olarak alerjiler oluşturabilir. O nedenle yapılan alerji testi sonucunda bebeklerin ve çocukların neye karşı alerjisi olduğu da daha net anlaşılacaktır. Buna göre belirlemeler yapılmalıdır.

Bahar alerjisi ve polen alerjisi nedir, nasıl oluşur?

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte tabiatta polenler ortaya çıkmaya başlar. Polenler genellikle insanlar için alerjiye neden olmaktadır. Polen alerjisi ilerledikçe alerjik rinit, göz alerjisi ve astım halini alır. Özellikle çok sık hapşırma, burun tıkanıklığı, gözde yaşarma ve nefes darlığı da bu alerjinin belirtileri arasında yer alır. Bebeklerde ve çocuklarda da bu alerjinin varlığı tespit edildikten sonra uygun bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır.